L'Oroscopo di martedì apre uno scenario trionfale per l'amore e garantisce successo in ambito lavorativo. Un meraviglioso quadro astrale sarà favorevole a Vergine, Sagittario, Scorpione, Cancro e Capricorno, che potranno acquisire una maggiore sensibilità e intuizione sia in campo affettivo che in quello professionale. Di seguito le previsioni astrali riguardanti anche gli altri segni zodiacali.

Una Luna magnetica in Scorpione nell'oroscopo di martedì

Ariete: alcuni eventi passati procurano dubbi e incertezze che offuscano una visuale lavorativa altalenante.

Avete bisogno di credere di più nelle vostre capacità, superando lo spirito critico di Saturno che attua con severità i suoi influssi, ma in quadratura astrale. Buone le sensazioni amorose.

Toro: uno spirito combattivo e alquanto ostinato viene sottolineato dall'influenza lunare in opposizione che rende le sensazioni amorose provocatorie. Un certo nervosismo lambisce la sfera professionale e sarete diffidenti sul lavoro.

Gemelli: cercherete di arginare alcune intromissioni che minacciano il benessere familiare e affettivo, sostenendo la propria tesi con convinzione. Luna garantisce una forza di volontà fuori dal comune anche per attuare i propri sogni amorosi.

Cancro: magnetici e affascinanti, utilizzerete una sensibilità penetrante utile per ottenere successo sul lavoro. Splendida la posizione astrale di alcuni pianeti che promettono grandi novità amorose, ma guai a chi tocca la famiglia, lotterete con le unghie e con i denti per proteggere il benessere domestico.

Leone: dietro un'apparente tranquillità celerete un istinto ribelle che non vede l'ora di uscire, esplodendo come un vulcano. Ansiosi ed esigenti in campo lavorativo, lasciatevi andare tornando a casa e beneficiate di splendide ore di amorosa passione.

Vergine: Mercurio in sinergia con gli altri astri presenti nel segno, propone un'analisi lucida della situazione e prenderete la strada giusta, favoriti da Marte e Venere. Una nuova intuizione quasi premonitrice farà evitare noie in campo sentimentale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non trascurate gli affetti familiari e apritevi a una maggiore comunicazione con il partner. I single dovranno evitare conquiste pericolose a causa di un'eccessiva audacia. Mercurio splende dalla Vergine e porta la risoluzione di una controversia lavorativa.

Scorpione: con la Luna in Scorpione difficile nascondere una sensualità dirompente e un forte temperamento che sfocia spesso nell'ostinazione.

Venere appoggia l'amore dal cielo della Vergine e nuovi cambiamenti si affacciano all'orizzonte, grazie a Mercurio in sestile.

Sagittario: Giove carico di energia, gratifica l'amore e garantisce buoni auspici ai single per trovare l'altra metà. È un momento meraviglioso anche per l'amore di coppia e il futuro è promettente. Il lavoro richiede maggiore spirito d'iniziativa.

Capricorno: i progetti impegnativi saranno svolti con precisione e tanta buona volontà.

Saranno favoriti soprattutto le attività che richiedono concentrazione. In campo affettivo, una spiccata attenzione ai particolari aprirà nuovi orizzonti amorosi.

Acquario: una scarsa disciplina provoca noie in campo lavorativo e in amore gli effetti di una Luna dissonante potrebbero scatenare desideri di vendetta e gelosie. Cercate di trovare il giusto equilibrio, attingendo alla saggezza analitica di Mercurio.

Pesci: la forza di volontà è notevole al lavoro e una nuova intuizione potenziata dal trigono di Luna e Nettuno si dimostra favorevole per primeggiare. L'amore purtroppo risente ancora di qualche attrito provocato dal sovraffollamento planetario in Vergine che intreccia un aspetto di opposizione piuttosto nervoso per i sentimenti.