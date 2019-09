L'Oroscopo di domani sabato 14 settembre 2019 annuncia alcuni passaggi astrali di notevole interesse nella giornata di partenza di questo weekend. Primo su tutti, l'ingresso del Pianeta Venere in Bilancia a partire dalle ore 13:43, anticipato dall'arrivo di Mercurio alle ore 07:15 del mattino sempre nello stesso segno. A tenere con il fiato sospeso, altresì, la presenza della Luna piena nel settore dei Pesci.

Grosse chance di successo pertanto soprattutto in amore per due segni, prescelti dalla sestina sotto analisi. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna in campo sentimentale? È questa la domanda a cui ci appresteremo a dare la giusta risposta sperando di non deludere attese e speranze di tutti voi, amici lettori appassionati di Astrologia. Tornando ai segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere campo libero questo sabato saranno di certo coloro appartenenti ad Ariete e Leone.

Ambedue i suddetti simboli astrali avranno astri particolarmente a favore, per questo sono stati classificati con le cinque stelline della buona fortuna. Al contrario, le previsioni zodiacali di oggi, ovviamente ingegnate sulla giornata del 14 settembre, vedono abbastanza magro il periodo a venire per tutti quelli che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo dei Gemelli (ko). A questo punto vediamo di dare maggior profondità a queste nuove previsioni non prima però di aver controllato le stelline quotidiane applicate alla giornata di questo prossimo avvio di week-end.

Classifica stelline 14 settembre

Un nuovo sabato sta per iniziare: vogliosi di scoprire a chi sorrideranno gli astri in questo finale di settimana? In evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, i segni di Ariete e Leone, meritatamente posizionati al vertice della nuova classifica stelline del 14 settembre 2019. A dare supporto e fare buona compagnia ai primi in classifica un altro segno valutato in frangente positivo, il Cancro, in questo caso preventivato in giornata a quattro stelle. Come sono stati classificati i restanti simboli astrali?

Andiamo subito a scoprirlo insieme analizzando la scaletta posta a seguire:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Cancro;

★★★: Toro, Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo sabato 14 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questa parte finale della settimana si profila interessante per voi Ariete. Diciamo che in più di qualche contesto riuscirete a chiudere davvero 'alla grande' qualsivoglia situazione, anche la più ingarbugliata.

Visto il frangente altamente positivo, nessun ostacolo si intravvede all'orizzonte: la posizione degli astri maggiori aiuterà ad essere produttivi e vincenti su tutta la linea. Secondo le previsioni di oggi, pertanto, per quanto riguarda l'amore indicano che tenerezza e dolcezza saranno all'ordine del giorno. Vi sentirete molto più a vostro agio nell'esprimere la profondità delle vostre emozioni e questo faciliterà il rapporto con il partner.

Single, la vostra vita sentimentale vi darà grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore, quasi nulla turberà la vostra serenità: approfittatene per fare magari nuovi interessanti incontri. Nel lavoro, grazie all'influsso positivo di astri benevoli, oggi e domani vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di fare bene ogni cosa in programma. La vostra vitalità sarà contagiosa, il che vi farà godere un periodo tranquillo soprattutto agli occhi di colleghi e collaboratori.

Toro - La giornata si prospetta quasi sicuramente portatrice di difficoltà unite a momenti abbastanza pesanti. Calma! Per quanto concerne le attività quotidiane le stelle invitano alla massima concentrazione. Sappiate, comunque, che un costante impegno favorirà conclusioni importanti: attenzione ai bastoni tra le ruote. Invece in alcuni casi lo stress prenderà il sopravvento, un po’ per colpa vostra e per il restante a causa degli altri. In amore, alcune circostanze, tra oggi e domani, vi porteranno automaticamente a pensare in modo più costruttivo al futuro. Sarà il momento buono per eventualmente (ri)discutere su questioni pratiche insieme al partner, ovviamente sforzandovi di ascoltare anche le esigenze di quest'ultimo. Single, vi sentirete sovraccaricati dagli impegni e questa cosa potrebbe favorire momenti in cui l'agitazione prenderà il sopravvento togliendovi il respiro. In questo caso l'Astrologia, visto il momento 'no', invita a restate calmi. Per una volta lasciate stare tutto e tutti e pensate solo a voi stessi! Nel lavoro, non prendete troppo sul serio certe dicerie sul vostro conto, adottate un atteggiamento severo e procedete risoluti verso gli obiettivi prefissati .

Gemelli - Giornata di apertura del nuovo week-end valutata negativamente per voi dei Gemelli. A rendere questo finale di settimana un po' 'zoppicante' sarà senz'altro Giove in Sagittario. Nel frattempo, in pessima quadratura a Nettuno, Sole e Marte: cosa fare dunque? Bella domanda! Il consiglio in questi casi è non fare nulla di compromettente ma solo aspettare che cambi il vento della negatività. In amore, intanto, vista la carta astrale poco conveniente, lo spauracchio di una situazione agitata è abbastanza reale e di certo pronta a dominare la vostra vita. Non date troppo retta all'orgoglio e, soprattutto, non perdete tempo con persone che non meritano più la vostra fiducia. Single, abbastanza tensioni per coloro in status single ma in procinto di passare 'dall'altra parte'. Potreste confrontarvi aspramente con delle persone che incontrerete in giornata: qualcosa vi irriterà profondamente e resistere alla tentazione di farlo notare sarà impossibile (calma!). Nel lavoro ci sarà chi farà buon viso a cattivo gioco mentre qualcun'altro/a cercherà di trarvi in inganno. Aprite gli occhi e non mostrate il vostro punto debole!

Le predizioni del giorno 14 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata sarà mediamente accettabile, anche se in certi momenti sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. Gli astri prevedono, quindi, parlando in senso lato, tanta lucidità da mettere in gioco: il periodo sarà infatti declinato tutto alla stabile ordinarietà, in assoluto senza picchi positivi o negativi di alcun genere. Le previsioni di sabato, quindi, annunciano in amore un discreto andamento generale. In coppia la possibilità di vivere in armonia e sincerità il rapporto, anche se per qualcuno potrebbero esserci disguidi o ritardi, sarà abbastanza concreta. Single, le vostre esigenze saranno sempre più forti e impellente sarà il desiderio che qualcuno si occupi (affettivamente parlando, ovviamente) della vostra bella persona. La vostra dolcezza persuasiva sarà il modo migliore per procedere, sappiatelo. Intanto il consiglio dagli astri per oggi è questo: amatevi! Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento potenzialmente in grado di portare a dei risultati inattesi. Il successo dipenderà da voi stessi nonché dalle vostre scelte. Siate pronti a mettervi alla prova.

Leone - Si profila per voi, simpatici amici del Leone, una giornata tutta improntata alla positività, alla fortuna e del buon fare in molti settori. Parlando in generale, si consiglia di sfruttare il momento buono per tentare magari qualche 'colpo grosso': occasioni in arrivo nei comparti legati all'amicizia, in famiglia o anche nelle attività quotidiane. In amore, si consiglia di approfittare del momento buono per appianare eventuali divergenze con il partner. Gli astri daranno abbastanza appoggio nella ricerca di soluzioni adeguate ad eventuali problematiche relative alla coppia, a patto però di non pretendere troppo dalla fortuna. Single, una piacevole novità potrebbe movimentare la giornata: qualcuno potrebbe fare all'improvviso capolino nella vostra vita portando gioia e buonumore anche in famiglia e nelle amicizie. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che riterrete opportuno riguardo la vostra professione e riuscirete a trarne vantaggio. Oggi e domani sarete molto perspicaci e non avrete nessun freno.

Vergine - Il prossimo sabato si presume possa portare in dono poco o nulla in quanto lo stesso è stato classificato con il segno di spunta riguardante i frangenti 'sottotono'. Consiglio: mantenendo molto self-control riuscirete a spiazzare, se non proprio tutti, almeno gran parte di chi vi interessa. In pratica dimostrerete di avere la pelle dura e di saper operare nonostante le avversità del momento. L'oroscopo di domani 14 settembre, intanto, invita ad essere prudenti in amore: il consiglio è quello di mantenere una calma programmata a priori: forse, il vostro partner potrebbe essere corteggiato da altre persone, pertanto molti di voi non reggeranno per niente tale situazione. Evitate di sbottare alla vostra maniera ma cercate di mettete in tavola le cose che non vanno: per una volta fatevi rispettare. Single, farete appello alla vostra forza di volontà, ma soprattutto alla pazienza, per non cedere al nervosismo e continuare a fare buon viso a cattivo gioco con chi vi sta vicino. Nel lavoro, per chiudere, un’eccessiva superficialità da parte vostra potrebbe creare intoppi riguardo ad un progetto importante. Quindi sarà necessario osservare un atteggiamento più costante ed in modo equilibrato.

