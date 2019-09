L'Oroscopo di domani venerdì 6 settembre 2019 è arrivato, ben disposto a mettere in chiaro l'Astrologia del giorno in oggetto. Oggi sulla 'cresta dell'onda' troviamo i sei simboli astrali relativi alla prima metà dello zodiaco. Nella fattispecie, trattasi ovviamente dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: vogliosi di sapere come evolverà il quinto giorno della corrente settimana? In tanti, come giusto che sia, avete curiosità - qualcuno anche vera e propria necessità - di conoscere a priori come sarà il venerdì in amore come anche nel lavoro.

Per questo ci apprestiamo fin da subito a chiarire la situazione astrale mettendo in luce i segni più fortunati, quelli in giornata normale e, per chiudere, coloro con presunte difficoltà con le quali prossimamente fare i conti. Allora, come al solito iniziamo con i segni al vertice della classifica: in evidenza il Cancro, meritatamente assegnatario della posizione super-fortunata: la 'top del giorno'.

Vista l'attuale Carta Astrale, si presume possa essere un periodo efficace e produttivo anche per coloro nativi dell'Ariete e della Vergine, coppia valutata a cinque stelle pertanto in 'odore' di probabile buona sorte. Molto meno sopportabile la giornata in analisi, intanto, per gli amici appartenenti a Gemelli e Toro. Secondo le previsioni zodiacali del 6 settembre i predetti segni avranno a che fare rispettivamente con un periodo 'sottotono' e da 'ko'. A seguire i dettagli con eventuali consigli caso per caso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 6 settembre

Pronti a scoprire quante stelle sono state assegnate dall'Astrologia quotidiana al segno presente nel vostro Tema Natale. Bene, la classifica stelline interessante il giorno 6 settembre 2019 appena messa in chiaro, mostra in primo piano il segno del Cancro, nel contesto supportato da Saturno e Plutone (in Capricorno) in trigono a Venere e Sole (in Vergine), al momento speculari positivi all'85%.

Ansiosi di conoscere 'il destino' riservato dall'Astrologia ai restanti segni? Tranquilli, ad esaudire parte dei desideri e delle speranze in merito all'avvio del prossimo venerdì è come sempre la buona sorte, ovviamente se pronosticata al proprio simbolo astrale di nascita. Bene, senza tergiversare oltre passiamo direttamente a dettagliare la scaletta con le stelline del giorno posta a seguire:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Toro.

Oroscopo venerdì 6 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo venerdì in calendario è pronto a regalare momenti di gioia e massima affidabilità a gran parte di voi Ariete.

Non ci credete? Liberi di farlo, d'altronde l'Astrologia può benissimo sbagliare previsione. Sappiate comunque che i pianeti di vostra competenza non mentono: domani saranno tutti allineati alla massima potenza, ergo, 'toppare' potrebbe dipendere esclusivamente da voi... Tornando al nocciolo della questione, le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, invogliano a stare tranquilli e beati, soprattutto evitare inutili ansie dovute magari a cose negative che stanziano esclusivamente nella vostra testa.

Parlando nel dettaglio, ad avere ottime possibilità questo venerdì saranno coloro in coppia da tempo: alcune problematiche di difficile soluzione avranno esito positivo (finalmente!). Single, il periodo non sarà troppo facile con chi ha perso l'amore da poco: arriveranno giorni migliori, ma non sarà questo purtroppo... Agli altri singoli in cerca d'affetto, intanto, senza ombra di dubbio diciamo loro di tentare ogni possibile opportunità per approcciare chi si desidera imprigionare nella gabbia dorata del proprio cuore: crederci sarà decisivo! Nel lavoro, infine, alcune scadenze stanno incombendo e siete indietro per rispettarle. Per evitare rimproveri la cosa più opportuna per voi sarebbe quella di farsi aiutare da qualcuno.

Toro - Il giudizio a priori da parte degli astri sull'imminente venerdì è senz'altro poco favorevole per voi del Toro. Il motivo? Ebbene, la Luna in Sagittario si troverà posizionata in modo speculare negativo al 90% rispetto al vostro segno; nel contempo 'la musa dei poeti' si troverà stretta nella morsa della quadratura in atto con il quartetto Mercurio-Venere-Giove-Nettuno. Cosa fare dunque? Il consiglio in questi casi è il medesimo delle volte scorse: fate poco o nulla, quel poco che andrete a mettere in atto dovrà essere tassativamente portato avanti con massima concentrazione e affidabilità, ok? In amore, pertanto poche chance di successo: in coppia servirà agire con prudenza, soprattutto evitando scontri inutili quanto inopportuni proprio questo venerdì. A coloro single, invece, diciamo di non mollare eventuali conquiste, anche perché l'errore - nel caso dovesse esserci - sarà da rimproverare solo quest'ultimi. L'invito è quello di mettere tra le priorità la fiducia in se stessi e la sincerità reciproca, il resto ve la dovrete 'giocare' alla pari con chi sapete. Nel lavoro, questa di prossimo arrivo potrebbe essere una giornata molto impegnativa e faticosa. Le attività da portare a termine vi sembreranno interminabili, pertanto non fatevi tuttavia prendere dall'angoscia. Rallentate semplicemente il ritmo.

Gemelli - In questo momento l'ipotesi più accreditata in merito al possibile andamento del giorno in analisi è, per voi Gemelli, abbastanza sfavorevole. Si presume possa arrivare il periodo magro classificato da tre stelle che, come consuetudine nelle nostre valutazioni, sta a significare un frangente 'sottotono'. In amore, quasi sicuramente, fareste meglio a tenere a freno gli impulsi per evitare di commettere qualche passo falso. Dovete appellarvi alla vostra forza interiore per affrontare le situazioni che, nel frattempo, dovessero andare diversamente da come ve le sareste aspettate. Consiglio: cercate di non investire tutte le vostre energie in impegni extra-rapporto, altrimenti potreste trascurare il partner che, probabilmente, si lamenterebbe del vostro ritmo di vita troppo frenetico. Single, nella giornata di oggi qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma questo non influenzerà più di tanto il vostro modo di fare poiché sarete sempre convinti che la spontaneità alla fine paghi. E sarà effettivamente questo quello che accadrà a voi stessi prossimamente, sappiatelo! Nel lavoro intanto poche novità di rilievo. Alcuni tra i vostri progetti imprenditoriali potrebbero essere ostacolati da difficoltà emergenti: non demordete, troverete sicuramente una buona soluzione su cui fare affidamento.

Le predizioni del giorno 6 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro 'top del giorno' - La giornata rappresentante la parte finale dell'attuale settimana lavorativa si prospetta altamente proficua per molti di voi Cancro. Grazie a Venere e al Sole, come annunciato poc'anzi molto positivi nei riguardi del vostro simbolo astrale, non troverete ostacoli insormontabili sulla vostra quotidianità; se dovessero esserci, tranquilli, riuscirete a metterli in sicurezza in un batter d'occhio per poi riprendere le normali attività di routine. Le previsioni di venerdì in questo caso indicano gradevole il periodo nei confronti delle situazioni d'amore. Stupirete il partner - o la persona nel cuore - con qualcosa di diverso, scrivendo magari una lettera infuocata o dedicando una romantica poesia, proprio come si usava fare non troppo tempo fa, prima che arrivasse tutta questa 'tecnologia'. Scommettiamo che la persona che sapete resterà senza parole? Preparatevi a fine giornata a qualcosa di sensuale... Single, un clima frizzante favorirà gli scambi affettivi, le sintonie intellettuali e anche quel gioco seduttivo, stuzzicante e disinibito che piace tanto a voi. Se non vi farete trovare impreparati, di sicuro a fine giornata avrete tante soddisfazioni a fare da cornice alla splendida serata che senz'altro vi attende: ottimo così! Nel lavoro, invece, tutto tranquillo: se con dei semplici cambiamenti pensate di avere qualche miglioramento, bene. Allora non esitate a puntare su ogni cosa in grado di catapultarvi sempre più in alto.

Leone - Nulla di più e nulla di meno si preannuncia a voi Leone in questa giornata di fine settimana. A dominare sarà la solita noiosa routine quotidiana, a volte sopportabile e a volte stressante. Non lasciate che la flemma o la voglia di stare con le mani in mano prendano il sopravvento, ok? Ogni periodo, buono o cattivo che sia, è indispensabile che venga affrontato all'occorrenza anche a mani nude - tanto per dire - facendo uso della sola forza di volontà unita al convincimento di potercela fare ad ogni costo. In amore, anche se il periodo è previsto a quattro stelle, trasformare lo stesso rendendolo favorevole ai bisogni non sarà difficile: usate ingegno e forza d'animo. Preparatevi a vivere un'esperienza positiva a fine serata: potrebbe essere il momento giusto per parlare di buoni sentimenti duraturi e affidabili con la persona e, nello stesso tempo, fare progetti di vita futura. Single, incontri occasionali potrebbero delinearsi all'orizzonte con una nuova amicizia tutta da coltivare: fate con calma se siete sentimentalmente ancora soli e soprattutto se non avete il cuore pronto a nuovi legami. Chi invece vorrebbe 'concludere' con una persona difficile da conquistare, il fascino personale avrà una importanza determinante: sarà una buona carta da giocare, quasi sempre vincente. Nel lavoro questa sarà una giornata alquanto importante per tanti di voi Leone. Infatti, potrete esporre i vostri piani e/o progetti lavorativi ai vostri superiori. Lo scopo è quello di ricevere conferme positive in tal senso.

Vergine - La vostra giornata, parlando ovviamente in merito a questo venerdì, si annuncia abbondantemente 'larga di maniche'. I quattro astri presenti attualmente nel vostro comparto, ossia Venere-Mercurio-Sole-Marte, favoriranno il buon esito del periodo: l'amore e il lavoro non avranno intoppi o qualsivoglia impuntamento ma tutto scorrerà spedito secondo le vostre aspettative. L'oroscopo di domani 6 settembre, visto il periodo favorevole, consiglia di darsi da fare in campo sentimentale. Di certo la sfera affettiva è già pronta a balzare in primo piano. Le stelle di fine settimana saranno le vostre 'regine del cielo' ben propense a dare aiuto o a spronarvi di fronte a situazioni critiche. Siate decisivi e fiduciosi sfoderando il vostro lato più intraprendente, in primis nelle questioni di cuore: dare sfogo a sogni e desideri non è mai stato così semplice, sappiatelo. Single, potreste avere qualche piacevole sorpresa e quella che sembrava una semplice amicizia con probabilità diverrà qualcosa di veramente speciale: starà solamente a voi cogliere il prezioso attimo. Gongolate: avrete molte occasioni per innamorarvi: sfruttando a dovere il favore delle stelle vi lascerete accarezzare in coinvolgenti avventure mozzafiato! Nel lavoro, per chiudere, avrete i numeri giusti per ottenere ciò che desiderate. Dovete solo credere di più in voi stessi: ascoltate chi vi incoraggia e non chi, per invidia, proverà a tapparvi le ali, ok?

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.