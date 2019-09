Durante la giornata di sabato 14 settembre, i nativi Toro avranno l'occasione buona per poter risolvere qualche problema di coppia, mentre per Scorpione una vecchia conoscenza potrebbe portare scompiglio. Gemelli sarà particolarmente creativo sul posto di lavoro, mentre Vergine si concederà una pausa per riprendersi dal lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 14 settembre 2019.

Previsioni oroscopo sabato 14 settembre 2019 segno per segno

Ariete: la pazienza non è il vostro forte, tanto che potreste facilmente causare un litigio, poco importa con chi state parlando.

Meglio moderare i toni se non volete perdere qualcosa a cui tenete. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato. Voto - 7

Toro: questa è la giornata perfetta per poter mettere fine ad una discussione con il partner e magari trovare anche del tempo per rilassarvi. Non scoraggiatevi se un progetto lavorativo è andato male, impegnatevi di più e riprovateci.

Voto - 7,5

Gemelli: sarete piuttosto paranoici in ambito sentimentale durante la giornata di sabato. Verso sera tornerete ad essere ottimisti, anche se prima dovrete confrontarvi con il partner. Sul posto di lavoro sarete particolarmente creativi, con ottime prospettive di piazzare tanti successi lavorativi. Voto - 7,5

Cancro: sarete particolarmente fortunati in amore, lo stesso però non si potrà dire della vostra situazione familiare.

Farete delle scelte importanti che potrebbero portare avanti la vostra carriera professionale, quindi, scegliete a mente serena. Voto - 7,5

Leone: ci saranno tanti momenti dove sarete affettuosi con il partner, lasciandovi andare a delle dolci tenerezze. Godetevi appieno il momento. Sarete disponibili e riconcilianti sul posto di lavoro, pronti ad aiutare chi ha bisogno. Voto - 8

Vergine: vi concederete una pausa dal lavoro per recuperare le forze.

In amore sarete un po’ nostalgici, soprattutto i single, che farebbero meglio ad essere meno permalosi e darsi da fare per trovare la loro anima gemella. Voto - 7

Bilancia: sarete aperti al dialogo con il partner, pronti ad ascoltare le sue esigenze solo per renderlo felice, aumentando a dismisura l'affiatamento di coppia. Dovrete risolvere un malinteso con un vostro collega per non rischiare problemi.

Siate prudenti. Voto - 7

Scorpione: una vecchia conoscenza potrebbe creare scompiglio all'interno della vostra routine. Non fidatevi, anzi se possibile, stategli alla larga. Se siete certi di poter accettare dei grossi incarichi di lavoro, fatelo, alla fine ne sarete entusiasta. Voto - 7

Sagittario: sarà una giornata splendida per quanto riguarda il lavoro, anche se un collega potrebbe rovinarvi il momento.

La serata si concluderà all'insegna della passione e del romanticismo in compagnia del vostro partner. Voto - 9

Capricorno: siete stanchi delle continue discussioni di coppia e dunque cercherete di porre fine a tutto questo solo per poter tornare ad essere un tutt'uno con il partner. Giornata piuttosto tranquilla al lavoro, grazie alle poche mansioni da portare a termine. Voto - 8

Acquario: qualche tensione in amore durante la giornata di sabato. Fareste meglio a stare calmi per non peggiorare la situazione. Non siate pessimisti sul lavoro, in quanto avete la soluzione a portata di mano. Voto - 6

Pesci: qualche imprevisto porterà dei ritardi ad alcuni vostri progetti lavorativi. Non perdete la speranza, riuscirete a tornare competitivi. Relazione di coppia tra alti e bassi, causa alcune incomprensioni. Voto - 6