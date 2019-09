L'Oroscopo settimanale dell'amore per i single al 15 settembre risulta molto promettente per i sentimenti. Nuove storie si affacciano sull'orizzonte amoroso, favorite proprio da un maggiore coinvolgimento emotivo di ciascun segno zodiacale. Le unioni planetarie spingono il piede sull'acceleratore dei sentimenti, puntando un riflettore fortunato per la Vergine, Ariete, Scorpione, Bilancia, Leone e Acquario. Le previsioni astrologiche approfondiranno in maniera esauriente tutte le sensazioni nelle premonizioni seguenti.

Unioni romantiche nell'oroscopo dell'amore

Ariete: la splendida posizione di Giove sarà benefica per dare il via ad alcuni progetti amorosi tenuti nel cassetto da troppo tempo. Non badate a Saturno e Plutone che cercheranno di legarvi a ricordi passati, piuttosto apritevi al presente sentimentale con fiducia.

Toro: attenzione a non rischiare troppo in amore. Urano spinge le sensazioni al massimo ma gli altri pianeti consigliano prudenza nel vivere le esperienze amorose.

Non siate precipitosi quindi e valutate i rischi prima di giungere a conclusioni affrettate.

Gemelli: cercate di non perdere l'orientamento lungo il cammino che conduce all'amore. Forse troppo legati al passato o a causa dell'influsso in quadratura dei pianeti presenti in Vergine, potreste vivere le nuove opportunità amorose con ansia. Martedì, mercoledì e giovedì saranno delle giornate fortunate.

Cancro: apritevi al divertimento con gioia e provate a rinnovare la cerchia delle amicizie, approfondendo nuove conoscenze. Questa potrebbe essere la settimana giusta per dare il via a una nuova storia, ma dovrete metterci maggior impegno. Il weekend sarà molto promettente per l'amore.

Leone: nuovi stimoli si fanno strada nella mente e il sovraffollamento di pianeti promettenti in Vergine conferma che potrete spingere il piede sull'acceleratore dei sentimenti per raggiungere la meta ambita.

Attenzione solo a una metà settimana un po' tesa per l'amore.

Vergine: alcune sensazioni troppo emotive potrebbero sopraffare la sfera amorosa e mancando di obiettività, rischierete di perdere il controllo nelle situazioni sentimentali. Ma in fondo ciò servirà a uscire da un isolamento atto a scongiurare le sofferenze amorose.

Previsioni astrologiche sorprendenti

Bilancia: amichevoli e simpatici con tutti, farete colpo su una persona in particolare e riuscirete a entrare in sintonia perfetta.

Un aspetto prestigioso di Marte, Giove e Sole sarà benefico per l'amore e garantirà ampi spazi di manovra per attuare una strategia sentimentale che non ha eguali. Attenzione solo a domenica che vedrà una Luna dissonante e nervosa.

Scorpione: l'amore busserà alla porta di ciascun Scorpione alle prese con le vicende sentimentali e i successi saranno assicurati grazie a una Venere carica di sensazioni profonde, posizionata nel domicilio astrologico della Vergine.

Più teneri ma al tempo stesso spregiudicati, attuerete la strategia giusta ma con prudenza.

Sagittario: approfondite di un inizio settimana favorevole per partire all'attacco nei confronti dell'amore, Giove e Luna saranno complici nel concretizzare i sogni già lunedì. Si preannuncia una settimana ricca di novità positive, quindi approfittatene.

Capricorno: inizierete la settimana con una serenità psichica che sarà utile per fare chiarezza nelle sensazioni amorose. Vi sentirete molto sentimentali, quindi approfittatene e dite quello che provate alla persona amata, gli astri assistono le avventure amorose.

Acquario: Luna entrerà nella giornata di martedì nel segno e potrete aprirvi ai nuovi amori utilizzando un atteggiamento brillante e al tempo stesso sensuale. Urano stimolerà l'attrazione reciproca e innescherà il desiderio di trasgredire.

Pesci: sarete alquanto diffidenti nei confronti dell'amore a causa di una Venere in opposizione che insieme a Nettuno, suggerirà di rifugiarvi in un mondo immaginario piuttosto che vivere il reale con coraggio. Domenica però le cose cambieranno con la Luna che entrerà a illuminare il segno.