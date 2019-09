Nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre, ci saranno tante emozioni in ambito sentimentale, soprattutto per quanto riguarda i segni d'acqua, come per i nativi Pesci. Acquario avrà voglia di applicare dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro, mentre Vergine cercherà di iniziare alcuni progetti con il partner. Cancro potrebbe sentirsi giù di morale, mentre Gemelli avrà tante idee da mettere in atto sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la settimana, dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo dal 30 settembre al 6 ottobre, segno per segno

Ariete: l'inizio settimana sarà piuttosto agitato per i nativi del segno. Potreste avere qualche discussione con il partner, che spesso vi metterà di malumore. Poca voglia di comunicare inoltre potrebbe peggiorare la situazione.

Stessa situazione potrebbe capitare anche per i single, ma con un po’ di ottimismo voi potreste riuscire a risolvere la situazione. Per quanto riguarda il lavoro alcune mansioni potrebbero rivelarsi più faticose del previsto, e causarvi ansia in quanto temete di non riuscire a consegnare tutto in tempo. Voto - 6.

Toro: sarete seducenti e affascinanti per tutta la settimana. Ciò vi aiuterà anche all'interno della vostra relazione, andando molto d'accordo con il partner, aumentando notevolmente l'affiatamento di coppia.

I cuori solitari potrebbero ritrovare e riprovare con una conoscenza fatta recentemente che non è andata molto bene. Sul posto di lavoro sarete molto impegnati rispetto al solito, quindi, cercate di organizzarvi bene le vostre mansioni. Voto - 7,5.

Gemelli: sfrutterete le vostre giornate al meglio per ottenere ciò che desiderate. Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte, quindi non esitate a dare il massimo, soprattutto in ambito sentimentale, dove le relazioni di coppia stabili cercheranno di portare avanti il loro rapporto, mentre i single potrebbero fare il passo decisivo per buttarsi in una nuova storia d'amore.

Sul posto di lavoro avrete in mente tante idee da mettere in atto molto presto, ma per ora dovrete preoccuparvi delle mansioni che avete attualmente. Voto - 8,5.

Cancro: durante la settimana vi capiterà spesso di sentirvi giù di morale in quanto non riuscite a comunicare come prima al vostro partner. Anche se la vostra relazione procede bene, siete convinti di attraversare una situazione di stallo.

Cercate di riprendervi. I single preferiranno non accettare i consigli degli altri e fare tutto a modo loro. Anche per quanto riguarda il lavoro sarete giù di morale, e questo potrebbe influire sulla vostra carriera professionale. Voto - 6.

Leone: vi sentirete soddisfatti e appagati grazie alle attenzioni che la vostra famiglia riserverà a voi nativi del segno. Ciò creerà una forte intesa di coppia, ma fate attenzione in quanto a causa del vostro carattere rischierete di rovinare tutto.

Venere favorevole al vostro segno, regalerà ai single tante opportunità per riuscire a trovare il vero amore. In ambito lavorativo, porterete a termine una fase relativa a un progetto lavorativo che vi riempirà di soddisfazioni e vi permetterà di allentare la tensione in vista delle prossime giornate. Voto - 8.

Vergine: i nativi del segno, durante la settimana, avranno voglia di stare il più tempo possibile con il partner. Questa potrebbe essere un'ottima occasione per cercare di approfondire e rafforzare il vostro rapporto e per incrementare l’intesa di coppia. Marte nel vostro segno vi renderà energici sul posto di lavoro, con tanta voglia di fare, creare e portare a termine nuovi progetti lavorativi. Ciò nonostante, fareste meglio a non lasciare indietro quelli vecchi, anche se non sapete come fare. Voto - 8.

Bilancia: preferirete non fare passi troppo lunghi in amore durante la settimana. Siete appena riusciti a ristabilire l'intesa di coppia con il partner e non volete rischiare nuovamente per delle questioni di poco conto. Se avete chiuso una relazione di recente, non rimanete sul divano a piangere, cercate di voltare pagina e guardare avanti. Per quanto riguarda il lavoro, non prendetevi carico di troppe mansioni, anche se queste potrebbero regalarvi dei guadagni extra. Voto - 7.

Scorpione: avrete un umore altalenante per tutta la settimana, a causa di vari impegni da portare a termine che si accavallano ad alcuni imprevisti che vi faranno perdere molto tempo. Se farete le cose con calma, potreste riuscire a farcela, ma avrete anche bisogno di aiuto. In amore farete di tutto per mantenere la calma ed evitare così di causare ulteriori dispiaceri alla vostra anima gemella. Voto - 6.

Sagittario: potreste nutrire alcune incertezze a causa della Luna in opposizione al vostro segno per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Questo è solo un periodo negativo, quindi non fate azioni di cui poi potreste pentirvene. Provate a fare qualcosa di nuovo, uscite con gli amici, oppure fare delle nuove conoscenze. I single potrebbero fare degli incontri intriganti, regalando loro però solo dei momenti di passione. Sul lavoro fareste meglio a cambiare metodo, qualora il vostro non vada più bene, mentre se siete alla ricerca di un nuovo impegno, fatelo solo se lo ritenete davvero necessario. Voto - 6,5.

Capricorno: vi attende una settimana colma di sfide e di occasioni in ambito sentimentale. Ultimamente vi sentite soli e incompresi, e la fiducia del partner sarà fondamentale per uscire da questa fase. Se avete un problema da risolvere, cercate fin da subito di mettere le cose in chiaro. Attenzione inoltre ai familiari che potrebbero essere troppo invadenti. Per quanto riguarda il lavoro, alcune cose non sono così chiare e cercherete di capire meglio la situazione. Voto - 6,5.

Acquario: sarà una settimana positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale. Vivrete dei momenti di passione e di forte intesa con il partner, che rafforzeranno la vostra storia d'amore. I single preferiranno staccare la spina per un po’, in vista di periodi più rosei. Voglia di cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Grazie ai vostri recenti risultati, avete voglia di espandere il vostro business, ma fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8.

Pesci. dedicherete più tempo all'amore, portando l'intesa di coppia alle stelle. Molti del segno proveranno nuove sensazioni e emozioni, ma cercate di tenerli all'interno della vostra relazione. I single preferiranno trascorrere le loro giornate in modo tranquillo e spensierato. I vostri progetti professionali stanno andando alla grande, e non vi fermerete per nulla al mondo. Cercate di solo di non investire troppi soldi in un affare rischioso. Voto - 8,5.