Inizia il mese di ottobre per i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per la giornata di martedì 1° ottobre 2019? Di seguito, vediamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del giorno 1° ottobre da Ariete e Vergine

Ariete: con Venere in opposizione dovrete affrontare qualche discussione in campo sentimentale. Nel lavoro avrete molte cose da fare e vi sentirete particolarmente stanchi in serata.

Toro: in queste giornate di inizio ottobre avrete qualche difficoltà a gestire le relazioni amorose, è possibile infatti che nascano delle complicazioni. Nel lavoro, dovreste avere pazienza, soprattutto nel rapporto con gli altri. La luna è in opposizione.

Gemelli: buon inizio del mese per il segno, in campo sentimentale la situazione è favorevole, ma ci sono maggiori sviluppi per il lavoro. Otterrete infatti delle risposte positive e potrete anche firmare degli accordi che attendevate te da tempo.

Cancro: la situazione amorosa è ancora sottotono, ma recupererete presto con Venere favorevole. In campo lavorativo vi sentite particolarmente stanchi, avete raggiunto dei buoni traguardi, ma non avete pensato al vostro recupero psicofisico. Ricercate un periodo di relax.

Leone: potrete superare delle tensioni in campo professionale, è possibile che in questo periodo viviate dei momenti di stress.

L'amore al momento è in secondo piano rispetto al campo professionale, ma presto la situazione cambierà.

Vergine: se dovete fare delle scelte che riguardano il vostro futuro sentimentale, questo è il momento giusto. Nel lavoro avete molte possibilità rispetto alle settimane precedenti, sfruttatele.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: inizio interessante per quel che riguarda i sentimenti.

In questa giornata se ci sono stati dei problemi, potrete risolverli. Nel lavoro, il periodo non è complesso, ma è possibile che dobbiate affrontare delle discussioni con i collaboratori.

Scorpione: sono in arrivo delle buone novità in campo sentimentale. Il sole presto entrerà nel vostro segno e potrete recuperare. In questa giornata è possibile che qualcuno si avvicini a voi, prima di rifiutare, riflettete bene.

Nel lavoro qualcuno potrebbe rivalutare un accordo. È un buon momento per iniziare delle cure.

Sagittario: a livello sentimentale non manca energia, grande positività per le nuove relazioni, ma anche per le coppie che stanno insieme da tempo. Buone notizie riguardano il settore professionale, è molto probabile che vinciate delle dispute.

Capricorno: Marte in ottimo aspetto per il segno, periodo positivo per i sentimenti. Le stelle vi sorridono anche per quel che riguarda il settore professionale, potreste risolvere delle crisi. In questa giornata ci saranno molte cose da fare.

Acquario: in questa giornata è probabile che viviate una leggera tensione, cercate di recuperare di più. In amore, farete una selezione riguardante le persone che possono restare nella vostra vita.

Pesci: in arrivo delle buone novità a livello sentimentale. In questo periodo sentite la necessità di positività anche a livello professionale. Ci sarà un buon recupero per il lato psicofisico.