La giornata di lunedì 14 ottobre molti segni vorranno staccare la spina dalle compagnie abitudinarie o semplicemente dal proprio lavoro, come nel caso dei nativi dei segni del Capricorno e dell'Acquario, mentre la stanchezza sarà il punto principale dei segni dell'Ariete e del Leone. Meglio la Vergine e la Bilancia. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata, per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sentirete leggermente stanchi, ma comunque decisi per intraprendere una nuova giornata di lavoro con determinazione e perspicacia.

La competitività sarà il punto cardine di questo lunedì, ricordatelo.

Toro: qualche problema vi sarà di intralcio ad alcuni svaghi a cui avevate deciso di dedicarvi, soprattutto nel pomeriggio o in serata. Qualche punta di nervosismo si riscontrerà all'interno della vostra coppia.

Gemelli: stressati. Il fine settimana precedente non ha fatto altro che darvi qualche noia in più del dovuto, per cui vi sentirete irritati a causa dello stress che non avete fatto in tempo a smaltire nelle ore precedenti.

Cancro: vi dimostrerete scostanti con il partner, non avrete dunque molta voglia di condividere le vostre esperienze lavorative con il partner, ma neanche qualche momento da soli con la vostra metà.

Leone: la salute in calo non permetterà di adempiere ad alcuni doveri di stampo pratico sul posto di lavoro. Avrete bisogno di un aiuto, ma anche di avrete un quadro più chiaro del vostro lavoro per i giorni successivi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: vi sveglierete con il piede giusto, con tanta voglia di fare e molte energie che impiegherete sul lavoro. Sarete infallibili e collaborativi, chi avrà colloqui in queste ore avrà moltissime chance di concludere qualcosa di buono.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro vi sta assorbendo molto, e lunedì non farà eccezione. Di più, ci saranno situazioni in cui sarà essenziale un vostro tempestivo intervento, magari di natura organizzativa.

Serata di relax.

Scorpione: stacanovisti. Gli influssi planetari vi renderanno fantasiosi e combattivi sul fronte lavorativo ed economico, in serata invece ci saranno occasioni in cui l'eros la farà da padrone con il partner.

Sagittario: solitari. Non avrete voglia di frequentare nessuno, tant'è che potreste trovare più piacere nello stare in casa a guardare qualcosa o a leggere. Eviterete ogni contatto che non sia indispensabile.

Capricorno: sul piano lavorativo avrete degli insuccessi significativi e che vi faranno riflettere sul alcuni dettagli della vostra metodica. Avrete bisogno di una pausa vera che vi faccia ricaricare le batterie.

Acquario: non ve ne andrà bene una, avrete dei dissidi in famiglia seppure di lieve entità e sul lavoro vi sembrerà di essere imbranati. Avrete bisogno di rimettere in ordine le idee e di riposare fisicamente.

Pesci: al collasso. La salute vi darà qualche problema, forse qualche malanno o più semplicemente un malessere passeggero. Il riposo però potrebbe dare l'avvio ad una lunga serie di ore all'insegna della pigrizia.