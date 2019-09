Anche la terza settimana del mese di settembre giunge al termine: scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di domenica 22 settembre per tutti i segni zodiacali. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute.

Ariete: in questa giornata è possibile che ci siano delle problematiche amorose da dover affrontare, non mancheranno quindi i conflitti. Sono invece favorite le idee a livello professionale.

Toro: cercate di affrontare le difficoltà sentimentali e andate oltre. In campo lavorativo è un buono momento, vi sentite particolarmente energici e vogliosi di creare situazioni nuove.

Gemelli: in questa giornata dovrete fare delle scelte per i sentimenti. A livello astrologico quella di domenica 22 settembre sarà una giornata particolarmente forte. In campo lavorativo è possibile che vi sentiate stanchi, ma sono in arrivo delle novità.

Cancro: è possibile che nascano dei conflitti a livello amoroso, cercate di affrontare le situazioni con calma. Nel lavoro tenete sotto controllo le diverse situazioni che si presenteranno. La salute è in fase di recupero.

Leone: in questa giornata le storie nate nell'ultimo periodo è possibile che vivano dei disagi. In campo lavorativo, i giovani potrebbero ottenere l'offerta di una nuova collaborazione.

A livello psicofisico momento di recupero.

Vergine: in questa domenica vi sentite particolarmente pronti a prendere delle decisioni. A livello lavorativo non manca la forza per poter trovare delle soluzioni a problemi che vi affliggono da tempo.

Astrologia di domenica 22 settembre

Bilancia: giornata sottotono per i nati sotto questo particolare segno, cercate di evitare discussioni e non impuntatevi su alcune questioni con il partner.

A livello lavorativo la giornata è probabile che sia vincente, evitate comunque polemiche.

Scorpione: con la Luna favorevole vi sentite particolarmente bene a livello sentimentale. Venere presto sarà nel segno e potrete fare delle scelte importanti che riguardano il vostro futuro con il partner. A livello lavorativo state vivendo una buona fase di recupero.

Sagittario: giornata interessante per i nati sotto il segno del Sagittario.

L'Oroscopo è positivo al livello emozionale, ma anche professionale: in queste giornate di fine settembre è possibile che si sblocchi qualcosa di importante per voi.

Capricorno: domenica giù di corda per i nati i Capricorno, in amore è possibile che ci siano delle tensioni che è meglio non alimentare. Nel lavoro vi sentite stanchi, ma riuscirete comunque a vivere delle soddisfazioni.

Acquario: in questo periodo sono favorite le cure che possono riguardare sia il corpo che lo spirito.

A livello amoroso la situazione astrologica rimane interessante. Nel lavoro ci saranno alcune situazioni che risulteranno più semplici da gestire.

Pesci: giornata di recupero rispetto alle precedenti, sarà una domenica confortante per chi ha vissuto una crisi sentimentale. Nel lavoro è possibile che giungano delle intuizioni, è il caso che le ascoltiate.