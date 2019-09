L'ultima settimana del mese di settembre è agli sgoccioli. Siamo quasi arrivati alla giornata del 25 settembre, momento che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Toro cercare di evitare complicazioni in amore. Per i Gemelli, invece, nel campo dei rapporti, sarà una giornata valida. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo dei segni con amore, Lavoro e salute assoluti protagonisti.

Oroscopo segno per segno, dall'Ariete a Vergine

Ariete: in amore giornata interessante grazie alla Luna nel segno; qualcosa cambia, ma per quanto riguarda le storie sentimentali c'è ancora qualcosa che non va.

Nel lavoro gli affari rallentano, non abbiate fretta di concretizzare grandi progetti.

Toro: per i sentimenti cercate di stare sereni, questa è una giornata conflittuale. Per quanto riguarda il lavoro e i soldi avete speso troppo: occorre recuperare, per questo c'è la possibilità di sfruttare un autunno vantaggioso.

Gemelli: a livello amoroso giornata valida: con una persona dei Pesci o del Leone potranno esserci momenti positivi.

Nel lavoro, con questo oroscopo, si può decidere se portare avanti oppure chiudere un progetto.

Cancro: per i sentimenti ci avviciniamo a un periodo che porterà conflitti. Se una storia non funziona, aspettate la prima settimana di ottobre prima di agire. A livello lavorativo, molti in questi giorni stanno vivendo una situazione di grande tensione, questo anche a causa di alcune questioni di carattere economico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

Leone: in amore sarà una giornata buona per fare incontri. Nel lavoro potreste valutare qualcosa che riguarda il futuro: si parla di un progetto importante. Bene le collaborazioni.

Vergine: a livello amoroso, se c'è stata una separazione in passato, è probabile che ci sia un nuovo amore all'orizzonte. Nel lavoro, quelli che hanno avuto un problema economico dovranno agire con prudenza, ma le prospettive positive non mancano.

Previsioni 25 settembre: dai Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti Luna favorevole. Settembre si conclude con molti pianeti nel vostro segno, che porteranno molta forza per agire. A livello lavorativo tutte le novità sono da valutare con attenzione.

Scorpione: per i sentimenti, sarà un momento "agitato" per le coppie che hanno già avuto problemi in passato. Nel lavoro siete contro una persona e per questo vorreste cambiare tutto.

La Luna dissonante si fa sentire.

Sagittario: a livello sentimentale giornata che nasce con una buona Luna. Bene i rapporti, anche grazie a Venere nel segno. Nel lavoro, se avete un'attività improprio, ci sarà da portare avanti un progetto.

Capricorno: per i sentimenti meglio non esagerare con le tensioni, ottobre sarà un mese più favorevole, soprattutto nella prima settimana. A livello lavorativo, è importante evitare complicazioni con le persone che in questo periodo per voi rappresentano ostacolo.

Acquario: in amore giornata non esaltante, occorre portare prudenza almeno fino al 26 settembre. Nel lavoro, se avete un problema da affrontare è meglio non farlo oggi, ma rimandarlo ai prossimi giorni.

Pesci: per i sentimenti giornata di recupero. Se avete da affrontare un discorso, fatelo adesso. Nel lavoro potresti essere chiamati per sostituire una persona.