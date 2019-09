La giornata di venerdì 4 ottobre regalerà a molti segni dello zodiaco tanto relax e divertimento dopo una lunga settimana di lavoro e problemi. I primi che avranno una giornata positiva e al top saranno i nativi del segno del Cancro e dello Scorpione, per proseguire con i nativi del segno dei Pesci e dell'Acquario. Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore sarà in netto rialzo, ci sarà più comunicazione e anche molti momenti di passione o di tenerezza.

Arriveranno chiarimenti anche da parte di qualche amico che, ultimamente, non è stato molto sincero.

Toro: anche se probabilmente le energie non vi mancheranno nemmeno in questa giornata, organizzatevi per rendere il vostro fine settimana il più sereno possibile e senza che il lavoro vi disturbi.

Gemelli: ci saranno delle problematiche che dovrete risolvere attingendo al vostro conto. Il lavoro vi sta dando qualche incarico in più, quindi non prenderete male questa situazione leggermente insolita.

Cancro: fra le giornate migliori per voi, questo venerdì sarà carico di successi, di affari, di guadagni. Il tutto condito da tanta accesa complicità con chi vi sta attorno, colleghi e partner compresi.

Leone: comincerete ad occuparvi degli svaghi e dei divertimenti a tutto spiano. Ci saranno anche ottime remunerazioni e tante nuove opportunità favorevoli per un avanzo di carriera. Favorito chi è in cerca di lavoro.

Vergine: meglio sul fronte finanziario nonostante qualche perdita dell'ultimo minuto. Nonostante questo non perderete il buonumore che avete appena acquisito e sarete anche più frizzanti ed espansivi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà il caso di darvi per “dispersi”. Le amicizie non comprenderanno il senso di stanchezza che da un po' di giorni sta mettendo a dura prova i vostri nervi. Meglio un bagno rilassante.

Scorpione: la distensione di queste ultime ore sta sortendo i propri effetti. Ogni cosa vi apparirà più rosea, il pessimismo per un po' sarà soltanto un ricordo. Divertirsi con la persona amata sarà d'obbligo.

Sagittario: meglio sul lavoro, amore da ridimensionare. Stare attraversando una vera e propria crisi che per adesso non vedrà alcuno spiraglio di luce. Per il momento i tentativi di chiarimenti saranno ben accetti.

Capricorno: positivi. Attorno a voi ci sarà un'aria di creativi e di ispirazione che contagerà anche i colleghi. Sarà bene però non osare troppo come spesso vorreste fare. Concentratevi maggiormente su determinati obiettivi.

Acquario: amore in crescendo. Il partner si avvicinerà a voi con molta più disinvoltura di quanto non facesse in precedenza. Sarà il vostro fascino oppure la vostra insolita inclinazione ad abbassare le vostre difese.

Pesci: un pomeriggio di shopping non ve lo toglierà nessuno. Avete lavorato abbastanza da permettervi un regalino anche dal punto di vista temporale. Godetevi al massimo queste ore di libertà.