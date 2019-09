L'Oroscopo del 5 settembre è pronto a svelare cosa prevedono i pianeti e le stelle per i 12 segni zodiacali. Il Toro è atteso da importanti cambiamenti nella vita privata o professionale, mentre i nativi della Bilancia devono fare i conti con alcune questioni sentimentali irrisolte.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Questo è un periodo che porta grandi novità sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Dovete fare attenzione alle nuove conoscenze. Alcune possono apparire interessanti perché sono audaci o pericolose. Probabilmente fanno delle cose che non vi sareste mai sognati di fare, ma anche se vi sembrano intriganti possono portare grossi problemi. Se il pericolo vi intriga, è arrivato il momento di apportare dei cambiamenti alla vostra vita.

Toro – In questa giornata molti di voi devono affrontare dei cambiamenti personali o professionali.

Siete indecisi se raccontare la verità o una bugia. A volte può essere una scelta difficile, soprattutto se avete paura di ferire i sentimenti di qualcuno. Dovete considerare cosa vi piacerebbe che l'altra persona facesse al posto vostro. Attenetevi alla vostra etica, anche se non è facile.

Gemelli – Il vostro è un segno che sa anche essere gentile. La gentilezza è meravigliosa, ma essere sfruttati può essere pericoloso.

Dovete fidarvi del vostro istinto e dei vostri sentimenti per evitare che qualcuno vi sfrutti a vostro svantaggio. Giovedì avrete modo di ricorrere a tutta la vostra passionalità. Vi piacciono le persone belle che sono capaci di coinvolgervi e farvi sorridere.

Cancro – In questo periodo avete incarichi di un certo peso e delle responsabilità in più. Se state facendo qualcosa di nuovo, vi sentite costretti a dimostrare a tutti di avere un talento invidiabile.

Per questo motivo vi sentite sempre stanchi e nervosi. Per stemperare il nervosismo, si consiglia di uscire e di divertirvi. Dunque, alzatevi dalla sedia e concedetevi una passeggiata, incontrate qualcuno a pranzo oppure fate shopping. Insomma, qualsiasi cosa serva pur di stemperare la tensione.

Leone – Il vostro è un segno che ama pavoneggiarsi e che vuole sempre dimostrare di essere capace di avere la meglio su chiunque si trovi nel suo mirino.

È bello essere sicuri di sé, ma senza esagerare. È importante ascoltare anche i consigli degli altri. Giornata ottima per chi vuole iniziare un nuovo progetto o una storia d'amore.

Vergine – In questa giornata il lavoro potrebbe risultare più pesante del solito. Siete insoddisfatti perché sostenete di aver subito un'ingiustizia. Alcune cose che avreste voluto fare, infatti, non sono state ancora decise.

Se siete in attesa di una risposta, potreste sentirvi impazienti e infastiditi. Se è davvero così, vi conviene restare da soli. Se non ci riuscite, cercate di frenare la tendenza ad essere polemici. Dovete armarvi di pazienza e, se non ci riuscite, provate a fare uno sforzo in più.

Astrologia di giovedì 5 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Anche se in amore siete affettuosi e sapete dare molto, quando una storia finisce chiudete per sempre. I rapporti che negli ultimi tempi sono andati incontro a delle incomprensioni potrebbero essere a rischio. Nel lavoro, alcune situazioni che negli ultimi tempi erano rimaste bloccate iniziano a diventare più chiare. In amore, le influenze planetarie potrebbero migliorare la vostra sensibilità, compresi i sentimenti. Se avete bisogno di piangere, fate rigare il vostro volto dalle lacrime: può essere purificante.

Scorpione – In queste prossime 48 ore cercate di non strafare. Siete iperattivi e capaci di non prendervi pause per l'intera giornata. A volte, però, alternate tanta energia a totale pigrizia. Ecco perché spesso siete arrabbiati con gli altri. Vorreste fare tante cose ma vi manca la voglia. In amore lasciatevi travolgere dalla passione.

Sagittario – Belle notizie in arrivo. In ambito lavorativo tutto procede bene: potrebbero arrivare delle conferme. Anche per l'amore sembra un periodo forte. Alcune coppie però sono un po' annoiate: di solito amate se vi sentite amati ma, allo stesso tempo, vi sentite soffocati da determinati vincoli. Sicuramente preferite la convivenza al matrimonio.

Capricorno – Per molti di voi è un momento difficile in campo sentimentale. Per voi la fiducia conta più di qualsiasi altra cosa, anche dell'attrazione fisica. Magari avete difficoltà a dimenticare o a rinunciare a qualcosa che avete costruito nel tempo. Comunque questa giornata può rappresentare l'inizio di una fase di recupero.

Acquario – Nella giornata di giovedì 5 settembre dovete fare un po' di conti e vedere che cosa è rimasto in cassa. Alcuni di voi devono recuperare dei soldi e fare qualche rinuncia per avviare un progetto che hanno in mente. Non si esclude qualche discussione in famiglia per via del denaro.

Pesci – State vivendo un grande amore ma con alcune difficoltà. Quando in coppia c'è un peso nel cuore, non riuscite a vivere la relazione come vorreste. Per stemperare la tensione, si consiglia di affrontare l'argomento, magari la vostra crisi è solo passeggera.