Durante la giornata di venerdì 6 settembre, i nativi Ariete potrebbero avere qualche problema con un collega sul posto di lavoro, mentre Bilancia sarà più serena, più spensierata. Intesa di coppia al top per i nativi Acquario, mentre Capricorno riuscirà a ottenere grandi successi sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 6 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 6 settembre, segno per segno

Ariete: avrete qualche divergenza con un collega oppure con il capo sul posto di lavoro.

La situazione potrebbe scaldarsi troppo, quindi cercate di mantenere la calma. Voto - 6

Toro: l'intesa di coppia con il partner sarà particolarmente alta. Questo è il momento adatto per poter avanzare delle importanti proposte per il vostro futuro. Voto - 8

Gemelli: lo stress delle giornate precedenti sparirà del tutto; tornerete a lavorare sodo e a ricavare degli ottimi guadagni. Troverete, inoltre, del tempo libero da trascorrere in compagnia del partner.

Voto - 8,5

Cancro: per chi è in coppia, sarà una giornata ricca di passione e sentimenti in compagnia del partner. I single, invece, potrebbero riuscire facilmente a trovare la loro anima gemella. Voto - 8

Leone: chiederete aiuto a un amico oppure a un collega per cercare di risolvere un problema sul posto di lavoro, decidendo di tenere all'oscuro dell'intera faccenda il partner, che potrebbe insospettirsi.

Voto - 6,5

Vergine: preferirete trascorrere la vostra giornata in compagnia degli amici: uscirete fuori all'aria aperta per divertirvi un po’. Inoltre cercherete di risolvere alcuni problemi di coppia con il partner. Voto - 7

Bilancia: in ripresa. Sarete più sereni, più tranquilli, ricomincerete a vedere le cose dal loro lato positivo. Ciò vi aiuterà ad affrontare meglio i problemi della vita quotidiana, soprattutto a lavoro, dove riuscirete di nuovo a guadagnare bene.

Voto - 8

Scorpione: sarete particolarmente impegnati sul posto di lavoro, ciò nonostante non sarete nervosi, anzi, affronterete la miriade di lavoro con ottimismo e tranquillità. Voto - 7

Sagittario: la vostra relazione di coppia non sta procedendo come previsto, a causa del vostro carattere; ragion per cui cercherete di trovare una soluzione, affrontando il problema con maturità. Voto - 7,5

Capricorno: sarete particolarmente vivaci, soprattutto sul posto di lavoro, dove riuscirete a ottenere degli ottimi guadagni.

Bene anche l'amore, dove l'intesa di coppia sarà particolarmente alta. Voto - 8

Acquario: vivrete una giornata di lavoro monotona, senza risultati degni di nota. Ciò nonostante, tornati a casa il partner vi accoglierà a braccia aperte, accendendo la passione e aumentando l'intesa di coppia. Voto - 8

Pesci: avete risparmiato buona parte dei vostri guadagni e ora potrete finalmente iniziare dei progetti che avevate in mente da tempo, che faranno felici voi e il vostro partner.

Voto - 8