Nel mese di settembre l'estate volge al termine ed inizia la stagione autunnale. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Capricorno in questo periodo compreso tra il primo ed il 30 settembre 2019? Di seguito, le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per il terzultimo segno zodiacale. A livello di forza fisica le ultime settimane sono state particolarmente favorevoli per il segno.

È stato possibile recuperare e vivere le situazioni con maggiore serenità. In amore, le situazioni realmente in crisi, sono state risollevate ed è stato possibile anche recuperare i momenti di intimità nel lavoro, concluse le opposizioni planetaria, siete riusciti a portare avanti i progetti a cui da tempo tenevate.

Nel mese di settembre non ci saranno molte novità a livello professionale, porterete avanti dei progetti ma le novità giungeranno nei prossimi mesi.

In amore, sarà un periodo fertile. Per quel che riguarda il settore salutare, per chi desidera iniziare un percorso verso la salute psicofisica, questo è il momento più propizio. I primi 10 giorni del mese saranno importanti per iniziare delle cure anche a livello estetico. Se necessario, soprattutto se non avete avuto il tempo di fare delle ferie in questo periodo estivo, dedicatevi dalle giornate di completo relax.

Leggiamo direttamente le previsioni astrologiche che riguarda il settore sentimentale e quello professionale per tutti i nati Capricorno.

Oroscopo settembre 2019: lavoro e amore per il Capricorno

Come anticipato, a livello professionale, in questo periodo non ci saranno delle novità particolari. Chi è in attesa di riconferme o ha fatto delle proposte, riceverà invece una proposta positiva. In questo periodo ci saranno delle situazioni da dover sistemare, ma anche molte occasioni per agire e mettersi in gioco. Se desiderate iniziare nuovi progetti, il periodo migliore è quello a partire dalla seconda settimana del mese.

Nel mese di ottobre poi un po' di fatica vi creerà delle difficoltà, ma non troppo complesse da affrontare.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, le coppie che stanno insieme da poco tempo avranno dei momenti sereni, ma anche delle novità da gestire e dei progetti da affrontare. Per chi è in cerca di un amore o prova qualcosa per qualcuno che non corrisponde l'interesse, nelle ultime due settimane del periodo riuscirà a comprendere quale percorso effettuare.

Nel mese di ottobre ci sarà grande forza per le coppie che vorranno fare dei passi importanti, come un matrimonio. Fate attenzione, perché è possibile anche che ritornino delle relazioni dal passato.