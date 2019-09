L'Oroscopo del giorno mercoledì 11 settembre 2019 è pronto a dare inizio alla girandola di emozioni dopo l'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori appassionati d'Astrologia. Ansiosi di sapere come saranno gli astri mercoledì? Ebbene, in bella mostra la terza giornata della corrente settimana, pronta senz'altro a regalare speranze e buone notizie sia in amore che nel lavoro. Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo mercoledì saranno tre segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina valutata in questo contesto.

A tal proposito ricordiamo che in questo frangente andremo a valutare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che in primo piano nella giornata di metà settimana troviamo in bella mostra la Bilancia, meritatamente al 'top del giorno'. Altresì, visto le ottime effemeridi a disposizione, l'Astrologia del giorno risulta super-positiva per tutti coloro appartenenti al segno del Capricorno e dell'Acquario, entrambi valutati a cinque stelle.

Intanto, le previsioni di mercoledì 11 settembre non sono promettenti per gli amici nativi in Sagittario e Pesci, previsti entrambi in periodo 'magro' a causa di turbolenze astrali abbastanza negative. Andiamo a dettagliare meglio il tutto analizzando la scaletta posta a seguire.

Classifica stelline 11 settembre 2019

Questo giro di boa di metà settimana è pronto a dare spazio alla felicità o all'amara delusione?

In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi nel contesto, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline di mercoledì 11 settembre 2019. Vediamo pertanto di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà di interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività? Tante le opportunità offerte dal giorno in analisi, interessanti soprattutto i primi tre segni annunciati in anteprima poc'anzi, ossia Bilancia, Capricorno e Acquario, decisamente in risalita rispetto alla giornata precedente.

A questo punto non rimane altro da fare se non togliere completamente il velo dalla scaletta con le stelle quotidiane, magari incrociando le dita per scaramanzia. Pronti al responso degli astri? Certo che si, il resoconto a seguire:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Sagittario, Pesci.

Oroscopo giovedì 11 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia ’top del giorno’ - In arrivo un mercoledì 11 settembre, senza esagerazione, portatore di gioia e speranze nuove a tantissimi di voi della Bilancia.

Sicuramente gran parte della giornata di questa parte della settimana sarà solare e pregna di effetti positivi già a partire dalla primissima mattinata, merito di un'ottima Luna in Acquario speculare positiva al 85%. In amore, le vostre aspettative avranno un esito positivo e per questo sarete carichi di entusiasmo. Accogliete con gioia tutte le sorprese che il partner sicuramente vi farà: sappiate vivere l'attimo con entusiasmo.

Single, se non avete ancora trovato l'amore e ovviamente se lo state ancora cercando, provate a dare una mano al destino scacciando la freddezza e aprendovi di più agli incontri. Le previsioni del giorno vedono un periodo abbastanza fortunato su cui puntare. Nel lavoro, la fase risulterà essere ricca di novità liete che stimoleranno al meglio il vostro umore. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e nel buon esito dei vostri sforzi.

Scorpione - Giornata abbastanza positiva, a tratti buona e in altrettanti meno efficace. In generale diciamo pure che sarà piacevole se avrete l'accortezza di viverla senza pretese, così come verrà. Pertanto sappiate che è stata valutata positiva dall'Astrologia quotidiana, quindi starà poi a voi renderla piacevole, magari evitando situazioni o persone a rischio 'stress'. In amore, ritroverete la serenità e vedrete la soluzione ad un problema sentimentale che vi tormentava da tempo. Liberatevi dalle ansie e programmate delle solide basi per un futuro insieme a lui/lei. Single, in questa giornata avrete tante possibilità per essere più allegri, basterà soltanto seguire l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Nel lavoro, il cielo stimolerà la voglia di osare e di scommettere; forse sarebbe meglio peer voi essere prudenti e rimandare le decisioni importanti a momenti più adatti.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 11 settembre all'insegna del problematico 'sottotono', con la parte centrale della settimana pronta a dare problemi in alcuni campi. Suvvia un po' di entusiasmo! Non sempre si può avere ciò che piace: la vita non va a comando purtroppo... In amore poche chance: sarete molto nervosi a causa di Marte e Nettuno in quadratura al vostro Giove, dunque massima concentrazione. Certamente, intoppi e contrasti soprattutto in coppia non sarà solo per colpa vostra. Probabili una serie di noiosi imprevisti che sarebbe opportuno risolvere subito, oppure quanto prima, ovviamente insieme al partner. Single, se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo, inutile insistere se la persona che vi interessa non è disposta a ricambiare i vostri sentimenti. Vedete che facendo così potreste ottenere qualcosa di diverso: provate. Nel lavoro intanto, avrete dei momenti in cui la tensione salirà alle stelle. Dovrete far finta di niente e continuare con le vostre idee, senza dare peso alle parole di chi vi sarà contrario.

Astrologia del giorno 11 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Il prossimo mercoledì si intravvede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi Capricorno, senz'altro con bei momenti alcuni anche super fortunati. Le predizioni di mercoledì indicano astri sempre più vicini al segno: faranno sentire maggiormente la loro positiva influenza specialmente nelle cose interessanti la professionalità o anche i rapporti interpersonali. In amore, darete grande importanza ai piccoli gesti d'affetto del partner e la vostra unione sarà rafforzata da un'intesa nuova e più duratura. Date corso a nuovi progetti di vita se ci sono, oppure mettete in cantiere qualcosa di nuovo. Single, in campo amoroso sarete capaci di miscelare tenerezza e passione nella giusta dose, dote che in questo preciso momento non andrà affatto sottovalutata perché potrebbe portare qualcosa di speciale. Nel lavoro, le stelle seguiranno in maniera positiva il vostro operato, regalandovi ottime occasioni di collaborazione. Buoni i rapporti con colleghi e superiori.

Acquario - Si profila molto allettante questa parte della settimana, pronta a dare a voi Acquario un mercoledì all'altezza delle aspettative. In generale, diciamo pure che non avrete troppe discrepanze a cui porre rimedio. In alcuni casi si preannuncia un periodo davvero buono soprattutto in campo sentimentale: sarà la giornata giusta per rafforzare un rapporto ma solo se saprete essere molto coinvolgenti verso il partner. Sicuri dei vostri sentimenti e anche di quelli della persona amata, trascorrerete una serata speciale inseme, dimenticando magari solo momentaneamente tutti i problemi in corso o avuti in passato. Single, giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di interessante. Fate largo ai progetti futuri, senz'altro trampolino di lancio per nuovi amori; alcuni li potreste scoprire proprio nella giornata di mercoledì. Nel lavoro invece, troverete la soluzione giusta al momento giusto dimenticandovi dei vecchi malesseri. Finalmente, dopo tante amarezze vi prenderete delle buone soddisfazioni personali.

Pesci - In arrivo un giorno poco positivo per voi dei Pesci, questo è poco ma (quasi) sicuro! Secondo l'oroscopo del giorno 11 settembre, a dominare in questa parte centrale della settimana tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. Riguardo l'amore, nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi e le vostre consuetudini. In generale, se sarete disposti ad accettare eventuali cambiamenti andateci piano, ok? Il partner capirà (in parte) la vostra volontà per una scelta; diversamente, pensateci bene prima di fare qualcosa non gradita alla persona amata. Se single invece, non sarà il caso di tenersi dentro un certo dubbio che vi tormenta da molto tempo. Affrontate la questione senza esitare, magari rivolgendovi a chi potrebbe risolvere il dilemma. In pratica converrà accettare con maturità anche eventuali critiche, evitando così stress e diatribe inutili. Nel lavoro, per chiudere, probabile una piccola delusione. Se fosse, non dovete prendervela anche perché le opportunità in arrivo saranno in grado di soddisfare le vostre esigenze.