La prima settimana del mese di settembre è giunta al suo termine, lasciando spazio alla seconda ed a nuove previsioni per l'Oroscopo. Il weekend in arrivo sembra essere abbastanza positivo per la maggior parte dei segni zodiacali, molti dei quali hanno dovuto affrontare un periodo piuttosto movimentato nelle giornate precedenti. L'Ariete ha dovuto affrontare giornate pregne di stress, mentre Bilancia si è ritrovato costretto a stringere i denti fino alla fine. La situazione sembra invece essere migliore per Acquario, che già da inizio settimana ha avuto modo di godere dell'influenza positiva degli astri.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - nelle giornate trascorse, il nervosismo e lo stress sembrano averla fatta da padroni riuscendo a rovinare quelli che potevano essere considerati i momenti migliori per questo segno. La settimana non è iniziata sicuramente nel migliore dei modi, ma durante il weekend la situazione si sistemerà.

Toro - continua l'ondata di positività per il segno del Toro.

Secondo l'oroscopo, questo in arrivo potrebbe rivelarsi il periodo migliore di tutto il mese. Attenzione però a non adagiarsi sugli allori, in quanto basta veramente poco per rovinare tutto.

Gemelli - la settimana si è mostrata parecchio negativa e sfortunata per i Gemelli, soprattutto nell'ambito lavorativo ed in amore. Fortunatamente, però, la situazione cambierà con l'arrivo del fine settimana, quando gli astri avranno modificato la loro posizione.

Cancro - il segno in sé sembra essere malinconico di natura, nonostante le persone di cui può fidarsi continuino a tirarlo su di morale. Tra il 13 ed il 15 settembre sarebbe consigliato organizzare una gita fuori porta, giusto per staccare dalla settimana iniziata subito in modo improvviso.

Leone - il periodo precedente è trascorso con serenità e produttività in ambito lavorativo. Nulla di cui preoccuparsi e nessuna discussione da dovere affrontare con il proprio partner, ma nei prossimi giorni tutto potrebbe cambiare.

Meglio prepararsi a qualche nota di negatività.

Vergine - giornate serene e felici per i nati sotto l'influenza di questo segno. Il lavoro prosegue bene, gli amici ed il partner sembrano andare d'accordo e permettono con tranquillità di organizzare i vari impegni. Particolare attenzione, però, andrà fatta a quelle parole non ben pensate che potrebbero sfuggire al controllo.

Previsioni del fine settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia - nonostante i trascorsi, il weekend in arrivo risulta essere tra i migliori del periodo.

Il partner farà sentire la propria presenza in ogni istante e potrebbe essere utile approfittarne per richiedere qualche attenzione in più.

Scorpione - stress e stanchezza iniziano già a farsi sentire. Il lavoro ha ripreso i propri ritmi senza tregua, sfornando giornalmente impegni e scadenze varie, quasi con regolarità. Il fine settimana potrebbe essere sfruttato per recuperare le energie perse.

Sagittario - secondo l'oroscopo di questo periodo, potrebbe essere necessario staccare la spina e dedicarsi esclusivamente a sé stessi. A causa dell'elevato numero di impegni ci si potrebbe sentire con "la testa fra le nuvole", avvertendo il desiderio irrefrenabile di mandare tutto all'aria da un momento all'altro.

Capricorno - romanticismo e sorprese ben gradite sono ormai all'ordine del giorno, soprattutto in questo periodo di complicità con il proprio partner. Meglio non adagiarsi sugli allori e non abituarsi alle belle sorprese, in quanto i giorni prossimi potrebbero non essere quelli sperati.

Acquario - se vi sono decisioni importanti da dover prendere, soprattutto per un segno come quello dell'Acquario, è meglio farlo in fretta e senza rimuginarci troppo su. Queste giornate in arrivo potrebbero essere abbastanza fortunate da indicare la strada giusta da prendere.

Pesci - stress e preoccupazione dovuti ad impegni lavorativi e notizie decisamente poco positive ricevute hanno ormai corroso le giornate dei Pesci. Il fine settimana in arrivo potrebbe donare una nota di positività alle varie giornate.