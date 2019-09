L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni in merito ai prossimi sette giorni in calendario riguardo al probabile andamento riservato dagli astri.

Nel target la classifica della settimana completa per l'intero zodiaco e le immancabili previsioni interessanti in esclusiva gli ultimi sei segni componenti l'Astrologia. Come di consueto, prima di partire con le analisi astrologiche segno per segno, ci preme mettere in evidenza i migliori e i peggiori estrapolati dalla sestina sotto analisi: gli astri annunciano un ottimo periodo ai nati in Acquario (voto 10), sotto copertura nel frangente da pianeti altamente performanti.

Ottimo periodo intanto anche per gli amici dello Scorpione (voto 8) e per coloro del Capricorno (voto 7) e dei Pesci (voto 7). Calmo e in piena routine invece il periodo per la Bilancia (voto 6), tutto sommato non male se si guarda al classici 'bicchiere mezzo pieno'.

Riguardo ai segni in difficoltà intanto, il frangente risulterà piuttosto avaro nei confronti del Sagittario (voto 5), messo in crisi, secondo quanto si evince dalle previsioni zodiacali da lunedì 16 a domenica 22 settembre da particolari confluenze astrali negative soprattutto alla fine dei sette giorni in oggetto. Andiamo pure ai dettagli segno per segno.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Le giornate messe sotto analisi in questo frangente si preannunciano abbastanza buone per voi della Bilancia, a patto di saper individuare ed evitare quelle giudicate non troppo positive. Tranquilli, seguendo le nostre indicazioni non troverete nessun problema. Infatti, basterà seguire la valutazione indicata dalle stelline sulla giornata di riferimento e regolarvi di conseguenza.

Vediamo la scaletta giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 16, sabato 21;

★★★★ martedì 17, venerdì 20, domenica 22;

★★★ mercoledì 18 settembre;

★★ giovedì 19 settembre 2019.

Scorpione: voto 8. In base a quanto messo in evidenza dalle stelle, la vostra settimana avrà un pessimo avvio ma con un finale da tenere bene a mente in quanto previsto davvero 'alla grande'. Da segnalare la splendida giornata al 'top' del prossimo sabato e, come sempre, vi consigliamo di fare attenzione a quelle spuntate con due e tre stelle tipo lunedì e martedì.

A seguire le stelline interessanti i prossimi sette giorni di vostra competenza:

Top del giorno sabato 21 settembre;

sabato 21 settembre; ★★★★★ mercoledì 18, giovedì 19, domenica 22;

★★★★ venerdì 20 settembre;

★★★ lunedì 16 settembre;

★★ martedì 17 settembre 2019.

Sagittario: voto 5. Negativo in generale il periodo per voi del Sagittario, valutato nelle previsioni della settimana con il minimo voto in pagella: cinque! Visto il periodo un po' così, l'invito è quello di non dare nulla per scontato: valutate bene le situazioni 'prima', monitorate con costanza 'durante' e tenete alta l'attenzione al 'dopo'.

Pronto a seguire il resoconto astrale e cosa esprimono le vostre stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 17;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19, venerdì 20;

★★★ mercoledì 18, sabato 21;

★★ domenica 22 settembre.

Capricorno: voto 7. Per voialtri, nativi sotto al segno del Capricorno, il periodo valutato non sarà come si suol dire, proprio da buttare. Infatti, ad attendere tutti tre splendide giornate, una al 'top' e le altre due a cinque stelle.

A seguire le altre abbastanza positive: guardiamo il 'bicchiere mezzo pieno!', anche perché c'è chi sta peggio! Pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni? La classifica:

Top del giorno lunedì 16 settembre;

lunedì 16 settembre; ★★★★★ venerdì 20, domenica 22;

★★★★ martedì 17, mercoledì 18;

★★★ giovedì 19 settembre;

★★ sabato 21 settembre 2019.

Acquario: voto 9. La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno del Toro martedì 17 settembre i sui effetti li avvertirete il giorno seguente. Bene, senza tergiversare oltre andiamo al sodo chiarificando la situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni. Il responso:

Top del giorno mercoledì 18 settembre;

mercoledì 18 settembre; ★★★★★ lunedì 16, martedì 17, giovedì 19;

★★★★ sabato 21, domenica 22;

★★★ venerdì 20 settembre.

Pesci: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente osserveranno un corso ad andamento lento, in primis quelle di martedì e giovedì. Le restanti saranno buone, sfruttabili al meglio come potrete vedere fin da adesso scrutando con attenzione le stelline attribuite ai singoli giorni della prossima settimana. A seguire dunque, le stelline giornaliere legate a stretto filo con i giorni relativi alla penultima settimana di settembre:

Top del giorno venerdì 20 settembre ;

venerdì 20 settembre ; ★★★★★ mercoledì 18 e sabato 21 ;

★★★★ lunedì 16 e domenica 22 ;

★★★ martedì 17 settembre ;

★★ giovedì 19 settembre 2019 .

Classifica settimanale segno per segno

Pronti a dare un nome e un volto ai segni migliori e peggiori della settimana in esame? Bene, a tale scopo è pronta già per essere consultata da voi lettori la nostra classifica della settimana generata sul periodo compreso da lunedì 16 a domenica 22 settembre, come sempre valida per l'intero comparto zodiacale. Vista come sempre con l'occhio critico e senz'altro attento di chi studia e analizza l'universo astrale, la sottostante scaletta offre un metro di misura in grado di stabilire il grado di positività/negatività messo in conto ad ognuno dei dodici segni zodiacali. Allora, vediamo di mettere bene in chiaro come saranno le stelle i prossimi sette giorni augurando a noi stessi che il simbolo astrale presente nel nostro Tema Natale possa trovarsi ai primi posti della classifica. A seguire la scaletta con le valutazioni definitive segno per segno:

1° Gemelli , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Toro e Acquario, voto 9;

3° Cancro e Scorpione, voto 8;

4° Capricorno e Pesci, voto 7;

5° Ariete, Leone, Vergine e Bilancia voto 6;

6° Sagittario, voto 5.

Il responso astrologico espresso dall'oroscopo settimanale dal 16 al 22 settembre, in questo frangente ovviamente interessante la terza settimana del corrente mese chiude qui.

Prossimamente su queste stesse pagine ci sarà un appuntamento con le previsioni, la nuova classifica e le stelline quotidiane impostate sul lasso temporale compreso tra il 23 e il 29 del mese di settembre.