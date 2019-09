Settembre è arrivato ed ha portato con sé non poca aria di novità, mentre l'Oroscopo cerca di indirizzare sulla strada giusta i nati sotto dei vari segni zodiacali.

Nella settimana compresa fra il 9 e il 15 settembre l'Ariete dovrà stare attento a non perdere la pazienza, mentre Bilancia e Leone non potranno lamentarsi di come andranno le prossime giornate. Gli astri, in base alla loro posizione nella varie giornate della settimana, si troveranno a portare la loro influenza diversamente ad ogni singolo segno, finendo per portare più fortuna ad alcuni rispetto ad altri.

Per molti le ferie sono ormai terminate, mentre qualcuno si trova ancora qualche giorno a disposizione per rilassare mente e corpo. Attenzione però, nulla dura in eterno.

Di seguito le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - per coloro nati sotto all'influenza di questo segno, le giornate in arrivo non saranno tra le migliori del mese.

Il nervosismo e lo stress potrebbero risultare pesanti e portare alla perdita della pazienza. Meglio evitare le inutili discussioni e meglio non soffermarsi su particolari che altri potrebbero considerare "insignificanti".

Toro - settimana produttiva al cento per cento. Se si desidera chiedere qualcosa, come un aumento o un trasferimento, questo è il momento ottimale. Il coraggio non manca e la grinta e la voglia di fare sono il segno distintivo del Toro.

Buono anche l'amore.

Gemelli - sfortunatamente l'oroscopo non sembra prevedere nulla di buono per i Gemelli. Il periodo entrante dovrebbe essere negativo, e non poco, almeno fino alla giornata di domenica 15 settembre, quando gli astri poi modificheranno la loro posizione volgendo lo sguardo a questo segno.

Cancro - serenità e socialità sono all'ordine del giorno. In questo periodo, i nati sotto all'influenza di tale segno sono alla continua ricerca della compagnia, che sia del partner o degli amici.

Mai restare da soli e, soprattutto, mai isolarsi.

Leone - giornate di tranquillità per i nati sotto al segno del Leone. Il lavoro sembra andare a gonfie vele e l'amore e l'eros sembrano non mancare, soprattutto in questo periodo. Meglio prepararsi alle sorprese che potrebbero sopraggiungere nel weekend.

Vergine - un periodo decisamente ottimale per il segno della Vergine, il quale è già in pieno ritmo sul lavoro che sembra risultare molto remunerativo. Attenzione alle probabili discussioni, qualche parola di troppo potrebbe rovinare l'armonia. Buone notizie anche in amore.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'ultimo periodo non è stato certamente tra i migliori, con gli astri in opposizione e le problematiche che non sembravano volersi sistemare. Anche lo stress ha fatto il suo lavoro, ma nelle prossime giornate è meglio darsi da fare e ritagliarsi qualche attimo di intimità e di coccole con il proprio partner.

Scorpione - le energie non mancano di certo allo Scorpione, soprattutto in queste giornate di rientro da ferie e vacanze.

Il relax degli ultimi giorni è servito proprio per prepararsi sia mentalmente che fisicamente al nuovo periodo. Meglio approfittare del weekend per staccare un po' la spina, senza esagerare troppo.

Sagittario - gli astri non sembrano essere posizionati nel modo giusto per questo segno. In amore, infatti, potrebbero esserci alcuni punti da dover discutere e chiarire con il proprio partner. Probabili problematiche anche sul lavoro e nello studio.

Capricorno - secondo l'oroscopo, è meglio godersi gli ultimi giorni di relax, soprattutto se si è in compagnia della persona amata. Le sorprese potrebbero non mancare, soprattutto quelle pregne di romanticismo, ma attenzione al fine settimana: tutto potrebbe crollare in un batter d'occhio.

Acquario - periodo sereno per questo segno, con i pianeti in perfetta armonia. Ovviamente non c'è da adagiarsi sugli allori, ma se si vuole intraprendere qualche passo importante potrebbe essere l'occasione adatta.

Pesci - una settimana abbastanza nervosa per i nati sotto al segno dei Pesci. Lo stress dovuto al rientro da vacanze e ferie, probabilmente, è più di quello sperato e non tutti sono in grado di gestirlo. Niente preoccupazione, da domenica la situazione dovrebbe migliorare.