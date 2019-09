La terza settimana del mese di settembre è ormai alle porte e l'Oroscopo non può che tentare di prevedere quali saranno i segni zodiacali più fortunati del periodo. Secondo le posizioni astrali, i giorni compresi fra lunedì 16 e domenica 22 settembre, si preannunciano fortunati e produttivi sia per il segno della Bilancia che per quello dei Gemelli, con una nota di felicità non indifferente. L'Ariete potrebbe sembrare leggermente più sfortunato, ma sarà solo questione di apparenza.

Comunque anche per gli altri segni le giornate non saranno sempre sfortunate e miglioreranno con il passare del tempo. Bisognerà solo riuscire a stringere i denti e attendere tempi migliori.

Di seguito, le previsioni nel dettaglio per ogni singolo segno.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'arrivo della nuova settimana potrebbe far sembrare le giornate piene di tristezza, nervosismo e sfortuna, ma non si tratterà di altro che di una semplice apparenza.

Si sa che l'Ariete è uno di quei segni che ad ogni caduta si rialza sempre più forte, inoltre in questo periodo potrebbe presentarsi qualche buona occasione in amore.

Toro - i nativi non hanno mai smesso di sognare e di sperare che ciò in cui credono possa finalmente realizzarsi. Saranno giorni pieni di opportunità da non lasciarsi scappare, come l'arrivo di un nuovo amore o di un lavoro atteso da tempo.

Occhi bene aperti.

Gemelli - secondo l'oroscopo, anche il segno dei Gemelli potrebbe ricevere qualche notizia positiva, soprattutto nell'ambito lavorativo. In amore sembra andare a gonfie vele e di certo non si può chiedere nulla di più. Qualche bella sorpresa potrebbe giungere nel fine mese.

Cancro - il lavoro incessante e i continui obiettivi da dover raggiungere rendono il segno del Cancro a dir poco irascibile.

Il nervosismo potrebbe impadronirsi delle prossime giornate e rischiare di rovinare i rapporti con le persone care. Qualche tisana rilassante da consumare dopo una passeggiata fuori porta potrebbe aiutare.

Leone - l'estate è ormai terminata e la vita ha ripreso i suoi ritmi frenetici. Gli astri osservano questo segno quasi con ammirazione, donandogli fortuna in ogni ambito. Il periodo sembra essere proprio quello adatto per iscriversi in palestra e prendersi cura del proprio corpo.

Vergine - l'amore, quello vero, sembra essere nell'aria per coloro che non sono ancora riusciti a trovarlo. Potrebbero esserci dei piccoli problemi sul piano economico, ma è importante non farci troppa attenzione e non focalizzarsi esclusivamente su ciò che in questo periodo non va. I giorni a seguire andranno sicuramente meglio.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - una settimana sicuramente frenetica ed allegra al tempo stesso.

Gli impegni importanti non possono essere rimandati, ma il sorriso non smetterà di palesarsi sulle labbra della Bilancia. Dedicare qualche attimo al proprio partner, cercando di essere quanto più romantici possibile, non farà altro che donare colore alla relazione e aumentare la felicità.

Scorpione - l'oroscopo prevede l'arrivo di un periodo apparentemente piatto. La calma la farà da padrona in ogni singolo giorno, permettendo allo Scorpione di ricaricare le batterie e pianificare i giorni a seguire. Molto produttivo il piano lavorativo.

Sagittario - giornate serene e di relax in arrivo. Nulla di allarmante né di eclatante busserà alla porta di questo segno, tranne una notizia positiva. Non importa se riguarderà il lavoro oppure l'ambito sentimentale o le amicizie, ciò che conta è sapere che qualcosa di buono bolle in pentola.

Capricorno - i pianeti in opposizione non fanno altro che rendere il Capricorno nervoso ed irascibile. Sul lavoro tutti sembrano essere mettere a dura prova la pazienza di questo segno e sarà necessario fare un grande sforzo per non mandare tutto all'aria. Stringere i denti almeno un po' è quello che serve per adesso.

Acquario - coloro che vivono una relazione stabile potranno godersi il momento con quella nota piccante in più. Per i single, invece, potrebbe risultare un periodo abbastanza accattivante. Nuovi incontri in arrivo che potrebbero portare con sé qualche piccola novità.

Pesci - nel periodo che sta per arrivare si dovrebbe pensare esclusivamente al divertimento. I giorni passati non sono stati dei migliori ed è arrivato il momento per divertirsi e godersi quanto la vita ha da offrire. Attenzione però a non esagerare con l'alcool ed a non rovinare tutto.