L'Oroscopo di lunedì 16 settembre evidenzia grandi successi per il Capricorno, mentre il Toro dovrà fare i conti con un lieve calo fisico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo periodo potreste essere molto impegnati nella realizzazione di un progetto importante. Quando vi sentite troppo agitati e stanchi, tendete a prendervela con gli altri.

In amore potrebbe essere il partner a subire le conseguenze della vostra tensione emotiva. Avrete bisogno di comprensione da parte di chi vi sta vicino.

Toro: previsto qualche calo fisico a causa dei troppi impegni lavorativi affrontati in questi giorni. Non sopportate le persone che hanno approfittato della vostra disponibilità, ma adesso sembrano non ricambiare il favore. Alcuni di voi potrebbero aver rinunciato ad un incarico per cambiare completamente strada.

Gemelli: favoriti i rapporti lavorativi nella giornata di lunedì 16 settembre. Fate attenzione a non esagerare troppo con il carico di impegni, potreste risentirne. Amate mettervi in gioco e fare molteplici cose, ma dovrete concedervi anche alcuni momenti di relax. Gli astri vi daranno la possibilità di recuperare i rapporti instabili.

Cancro: la vostra condizione astrologica sarà molto positiva, per cui dovrete approfittarne per agire e mettere in chiaro diverse questioni lavorative.

Sarà importante riuscire a mettervi in gioco e dimostrare quanto valete: ottimi risultati non mancheranno.

Leone: siete in una fase in cui aspettate delle risposte importanti che sembrano tardare ad arrivare. La vostra impazienza vi farà vivere questo periodo in maniera poco serena. Cercate di guardare avanti e dedicarvi alle vostre passioni. Affidatevi alle vostre intuizioni.

Vergine: favoriti i nuovi incontri il 16 settembre.

Chi assumerà un atteggiamento particolarmente intraprendente riuscirà ad ottenere delle belle soddisfazioni. Se siete stati protagonisti di un'incomprensione con il partner, non esitate a chiarire la questione in tempi brevi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: giornata molto interessante per fare nuovi viaggi o semplicemente per programmare un momento di relax con il proprio partner. Riuscirete ad ottenere ottimi risultati sul lavoro, dove il vostro modo di fare molto determinato sarà importante per raggiungere i traguardi sperati.

Se vi state impegnando per ottenere maggiori soddisfazioni, questo sarà un momento top.

Scorpione: l'amore potrebbe portarvi a fare dei cambiamenti molto importanti nella vostra vita. Spesso faticate ad ammettere i vostri errori e risultate troppo agitati nel tentativo di giustificarvi. Adesso dovrete riuscire a gestire ogni situazione in maniera più pacifica e tranquilla.

Sagittario: non amate la monotonia e avete bisogno di apportare continui cambiamenti alla vostra vita.

Lunedì 16 settembre potreste essere alla ricerca di nuovi stimoli che riescano a far emergere la vostra personalità estrosa. Chi ha una relazione in corso dovrà stare attento anche alle esigenze del partner.

Capricorno: se vi state cimentando in qualcosa di completamente diverso rispetto al vostro solito, potrete sperare di ottenere importanti risultati. In ambito professionale non avete più intenzione di cimentarvi in situazioni precarie che lasciano il tempo che trovano. Se qualcuno si è approfittato della vostra disponibilità, potreste decidere di allontanarvi definitivamente da quella persona.

Acquario: in questa fase della vostra vita siete parecchio sotto pressione e la stanchezza potrebbe sopraffarvi. Attenzione a non esagerare troppo nelle esternazioni con il partner. Anche se generalmente fate molta fatica a trovare un accordo, dovrete fare uno sforzo in più.

Pesci: giornata al top quella del 16 settembre per capire quali sono gli impegni lavorativi da dover portare avanti. Sul vostro cammino incontrerete comunque qualcuno che tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Nonostante questo periodo sarà molto impegnativo, nei mesi a seguire riuscirete a raccogliere i frutti del vostro duro lavoro.