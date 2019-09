Con Giove in aspetto positivo, che infonde forza ed energia al segno, il mese di ottobre si rivelerà decisamente positivo per il Leone, soprattutto per quanto riguarda gli affari e la sfera professionale. In amore al contrario non mancheranno momenti sotto tono, la gelosia potrebbe far vacillare la stabilità del vostro rapporto di coppia, soprattutto se nato da poco o già instabile. Ecco di seguito l’Oroscopo completo del mese di ottobre 2019 per il segno del Leone, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Leone ottobre: amore, lavoro e salute

Amore: come anticipato, ottobre non sarà un mese fortunato per i sentimenti, le problematiche inizieranno fin da subito. Il presagio degli astri è riferito in particolar modo a coloro i quali vivono una situazione sentimentale già precaria, hanno i piedi in due storie o vivono in un rapporto nato da poco. Il Leone sarà incerto, dubbioso, ma soprattutto geloso, è questo porterà a scontri e liti con il partner.

I problemi potrebbero presentarsi anche a chi condivide con il partner la sfera lavorativa, per questioni finanziarie o imprevisti. Insomma non sarà un mese facile per il segno, ma chi vive un rapporto stabile non dovrà preoccuparsi. Non sarà inoltre un momento fortunato per fare nuove conoscenze, gli astri non favoriscono le relazioni nascenti.

Lavoro: il mese di ottobre si rivelerà vantaggioso dal punto di vista professionale già dalle prime giornate, gli astri hanno degli splendidi piani per il Leone.

Entro il 15 del mese, infatti, potreste ricevere una proposta interessante, come una promozione e/o un trasferimento. L’impegno, la costanza e la tenacia dei mesi passati verranno notati e ripagati, questo porterà soddisfazione e stabilità. Un ottobre produttivo, che favorirà coloro che lavorano a contatto con il pubblico o gestiscono un’attività, si potranno avanzare delle proposte o concludere una vendita redditizia.

Attenzione però alle giornate conclusive delle mese, quando potrebbe nascere qualche polemica o problematica di troppo.

Salute: non sarà un mese sottotono per il fisico quello di ottobre, tuttavia sarà un mese ricco, in cui non mancheranno gli impegni, gli imprevisti, come anche anche momenti di stanchezza e cattivo umore. Le problematiche sentimentali potrebbero creare un grande peso ai pensieri e non di meno lo faranno le novità lavorative, dunque il consiglio degli astri è di fare il possibile per non somatizzare lo stress e le problematiche di altro genere.

Durante le giornate conclusive del mese, dal 28 al 31, potreste risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici, cercate dunque per questo periodo di evitare gli sforzi e limitare gli impegni.