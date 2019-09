L'Oroscopo di martedì 1 ottobre apre le porte al nuovo mese. Archiviati gli affanni di settembre, mente e corpo iniziano ad abituarsi alla nuova stagione autunnale. In questa giornata la Luna è crescente nel segno dello Scorpione. Proprio quest'ultimo è tra i segni top di questo martedì, ma anche altri 5 segni sono tra i favoriti delle stelle. Mentre fra i meno fortunati ci saranno Toro e Cancro.

In seguito le previsioni della giornata per i 12 segni.

L'oroscopo del 1 ottobre: da Ariete a Vergine

Ariete – Top. In questo periodo vi state dedicando al romanticismo in tutte le sue forme, non solo quelle che riguardano il partner ma anche la famiglia e gli amici. Ultimamente sembrate molto esperti in questo campo. Chi vi vuole bene non desidera altro che stare con voi e da tempo ve lo chiedeva.

Toro – Flop. Avete dei rimpianti poiché in passato avreste potuto evitare alcuni problemi soprattutto inerenti il lavoro.

Tali casini hanno dato un’immagine diversa ed errata di voi. Ora non potete fare altro che attendere i risultati finali. Se riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, nessuno potrà rimproverarvi perché spesso il fine giustifica i mezzi.

Gemelli – Top. Se sperate in una sorpresa romantica in questa giornata vuol dire che siete pronti a parlare d’amore. Per il futuro si prevedono grandi progetti e profondi sentimenti.

Chi ha una relazione stabile e non sa bene come definirla, ci penserà il partner a portarvi sulla strada giusta. Grandi cose stanno per arrivare.

Cancro – Flop. Anche se le vostre mansioni sul lavoro vi sembrano attualmente incomprensibili, sono sicuramente necessari per realizzare ciò che volete. Coloro che non sono d’accordo, possono mettersi in disparte. Fino a che non avete i risultati tra le mani è del tutto inutile discutere.

Al momento di problemi non ce ne sono, quindi non siate paranoici.

Leone – Flop. In questa giornata potreste esaurire tutte le energie in un incontro con una persona che per voi conta molto, ma che avrebbe potuto fare più per mettervi a vostro agio. Una discussione richiede tanta forza d’animo, comunque non lasciatevi trascinare nel fondo da certe parole dette soltanto per provocarvi. Accettate solamente le critiche costruttive.

Vergine – Flop. Per l’intera giornata dovete tenere testa ad una persona che vi darà filo da torcere al lavoro. Ciò causerà tanto fastidio che vi accompagnerà fino a sera. Potreste risollevarvi solo con un evento particolare o con una sorpresa da parte del partner.

Previsioni dell'oroscopo del martedì 1° ottobre 2019: da Bilancia a Pesci

Bilancia – Top. È il momento giusto per dimostrare il vostro romanticismo.

Chi vi sta vicino è ben predisposto e pronto a ricambiare tutto l’amore che potete dare. Esistete solo voi e la persona amata. Per un giorno chiunque può arrangiarsi e fare a meno di voi mentre voi non riuscite a fare a meno dell'affetto.

Sagittario – Flop. Se in questa giornata volete pensare solo a voi stessi, vuol dire che siete egoisti. Sarebbe un vero peccato, perché dovete ancora chiarire alcune questioni con chi vi sta vicino, magari con un familiare o con il partner.

Scorpione – Top. In questo periodo siete proprio con la testa tra le nuvole. Chi vi è vicino potrebbe preoccuparsi di queste frequenti distrazioni palesate dai vostri atteggiamenti. Nessuno può capire le vostre questioni più intime che magari vi fanno stare bene. Salute eccellente.

Capricorno – Top. L'oroscopo dice che se volete una giornata tranquilla, dovrete cercate di non far innervosire le persone che vi sono attorno. I vostri interessi non dovrebbero urtare con quelli altrui. Potreste tentare una riconciliazione piuttosto che accendere gli animi perché non ne vale mai la pena.

Acquario – Top. In questi giorni ci sono state delle novità nella vostra vita sociale che ancora non avete avuto modo di metabolizzare. Ora potreste fermarvi a riflettere e valutare cosa tutto ciò comporterà per il futuro. Dovreste fare un po' di pulizia nelle vostre conoscenze. Comunque sia, riuscite a dare una migliore collocazione alle persone che frequentate. Bene l'amore e la famiglia.

Pesci – Flop. Se in questa giornata vi sentite toccati nell'orgoglio, non state a sottilizzare. Le parole altrui potrebbero andare più nel profondo e ne soffrireste ancora di più. Comunque sia, adesso sapete reagire bene e non avete peli sulla lingua, anche se non è bello ricevere critiche sulla propria personalità.