Per voi nativi del segno dell'Acquario in questo mese di ottobre l'unico settore in cui incontrerete il favore degli astri sarà quello del denaro e del lavoro. Sia per quanto riguarda il fronte amoroso, che quello della salute e degli influssi della fortuna, dovrete avere la pazienza di attendere la fine del mese per vedere più luce nella vostra vita.

Amore e affetti

Potreste incorrere in incomprensioni che potrebbero portarvi a litigi anche piuttosto accesi, all'interno della coppia.

Venere si allontanerà dalla vostra costellazione rendendo i rapporti più tesi, più difficili e meno chiari per quanto riguarda le amicizie, rendendole incomprensibili.

I motivi che vi spingeranno a dissidi con il partner saranno i più disparati e, molto spesso, riguarderanno la vostra scarsa attenzione alla vostra persona che ultimamente sta facendo sentire e vedere i propri effetti. Se ci sono eventi passati che non sono stati risolti, dovrete necessariamente farlo dialogando.

Sarà bene stare alla larga dal partner per un po', almeno il tempo necessario per fare chiarezza nella propria mente e decidere cosa sarà meglio fare per voi stessi. Nel caso in cui non vorrete separarvi dalla vostra metà, cercate di restare il più calmi e il meno tesi possibile in sua presenza.

Lavoro e studio

Il lavoro andrà a gonfie vele in questo mese grazie agli influssi di Giove, che vi porterà non solo a un livello pratico decisamente efficiente, ma anche guadagni che arriveranno in modo non proprio costante, ma molto fruttuosi.

Mercurio però potrebbe mettervi qualche bastone fra le ruote con qualche progetto in essere, e non sempre riuscirete a “spuntarla” come desiderate. State inoltre attenti ad alcuni dettagli che se non presi in considerazione potrebbero essere molto deleteri.

Per voi ancora alla ricerca di un impiego sarà necessario essere molto spigliati, quasi magnetici, il resto verrà da sé, così come verranno fuori le vostre capacità relazionali. Gli studi saranno i favoriti, ma voi studenti dovrete sempre cercare di rimanere nell'argomento, perché ci sarà la tendenza a fare qualche errore.

Fortuna e salute

Se Giove avrà tutte le carte in regola per favorirvi la fortuna, Venere e Mercurio purtroppo saranno inclini a bloccare gli influssi positivi del primo, perciò dovrete attendere ancora un po' di settimane per mitigare almeno in parte questa situazione. Marte ha una posizione che per voi in particolare risulterà molto sfavorevole, quindi le energie non saranno molte come vi aspettate, anzi.

Sarà necessario fare del vostro meglio per non stancarvi più del solito. Saranno sconsigliati sport e viaggi, per il momento.