Il mese di ottobre per i nativi Leone sarà caratterizzato da un'ondata positiva per quanto riguarda l'ambito lavorativo; al contrario, la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare una fase di stallo. Potrebbe nascere qualche dubbio, ma se siete davvero innamorati della vostra anima gemella, non avrete nulla da temere. Sarà un mese con meno impegni rispetto al precedente, ciò significherà che avrete più tempo libero da dedicare a ciò che più vi piace fare. Fate attenzione alla salute, in quanto troppo movimento potrebbe crearvi qualche problema.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per i nativi del segno del Leone.

Amore e amicizie

In ambito sentimentale attraverserete una fase di stallo. In particolare, coloro che saranno in bilico tra due situazioni parallele, potrebbero non essere favoriti. Se invece state vivendo una relazione di coppia stabile, non ci saranno grossi problemi, anche se potrebbe nascere, comunque, qualche litigio, quindi fate attenzione.

Inoltre, alcuni problemi legati al vostro impiego, potrebbero riversarsi sulla vostra relazione sentimentale.

A partire dalla seconda metà del mese, evitate sceneggiate oppure degli attacchi di gelosia. Per quanto riguarda i single, questo non è il periodo adatto per mettersi alla ricerca dell'amore perfetto. Ogni approccio si rivelerà fallimentare. Non disperate: è solo un periodo negativo. Amicizie da tenere d'occhio: potreste decidere di lasciar perdere delle amicizie che non vanno più, tuttavia ciò potrebbe farvi soffrire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Fortuna e salute

La fortuna non sarà spesso dalla vostra parte, ciò significa che sarà compito vostro riuscire a raggiungere il successo al lavoro, nonché tenere alto l'affiatamento di coppia. Molte occasioni potrebbero andare perse se non sfruttate al meglio.

La salute sarà in netto calo. Questo però non vuol dire che gli sforzi che avete fatto nelle settimane precedenti diventeranno vani. Spesso vi sentirete piuttosto stanchi a causa dei vari impegni che dovrete affrontare, per cui non affaticatevi troppo.

Lavoro e impegni

Prosegue l'onda positiva per quanto riguarda l'ambito lavorativo nel corso del mese di ottobre. Riuscirete a ottenere tanti nuovi impegni e se dimostrerete di saperli svolgere, potrete ottenere qualche guadagno in più. Inoltre ci saranno delle soddisfazioni personali, in quanto verrete notati per la vostra bravura, anche se qualcuno sarà invidioso. Per coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego, dovrete rimboccarvi le maniche e cercare a fondo se volete riuscire nell'impresa.

Nulla da temere per coloro che ultimamente stanno attraversando una fase di stallo.