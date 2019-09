È arrivato il mese di ottobre. Scopriamo le previsioni per l'ultimo segno zodiacale: cosa accadrà ai Pesci? Vediamo le stelle con amore, salute e il lavoro per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 ottobre 2019. Nell'ultimo periodo avete vissuto dei momenti di stress che non hanno favorito il recupero psicofisico. Sono state molte le cose da affrontare e non avete dato priorità al vostro riposo. A livello sentimentale non è stato semplice fare delle scelte e ci sono stati alcuni problemi con il partner da dover gestire.

Nel lavoro, con un po' di fatica siete riusciti a portare avanti i vostri progetti e da stringere anche delle nuove collaborazioni. Dunque, nonostante la prima parte del mese precedente sia iniziata in modo nervoso, nel concludersi avete ottenuto dei buoni risultati.

Nel mese di ottobre, sarete protagonisti a livello professionale. Otterrete un buon successo che proseguirà anche nei mesi successivi.

L'amore, tornerà invece ad essere protagonista, in molti saranno i Pesci che in questo periodo sentiranno la voglia di innamorarsi. Per quel che riguarda il settore salutare, tornerete ad essere energici. Chi ha iniziato una cura nell'ultimo periodo potrà giovare dei risultati. Se ci sono stati dei problemi, anche a livello familiare, che vi hanno creato agitazione, ora la situazione migliora. Vediamo dettagliatamente le stelle per i sentimenti e gli affari per i nati sotto il segno dei Pesci.

Oroscopo ottobre 2019: amore e lavoro per i Pesci

Come anticipato, quello di ottobre è un buon periodo soprattutto per il lato sentimentale. Fare degli incontri a partire dalla seconda settimana del mese sarà più facile rispetto ai periodi precedenti. Se desiderate trovare l'anima gemella, questo è il momento giusto di mettersi in gioco. Anche le coppie che hanno vissuto una forte crisi negli ultimi tempi, potranno risollevarsi e affrontare passo dopo passo un percorso di recupero.

Sorpresa in arrivo negli ultimi dieci giorni del mese. La voglia di amare proseguirà anche nel mese di novembre, soprattutto nelle prime due settimane del periodo.

A livello professionale in questo mese, potrete farvi valere, soprattutto se l'attività è di vostra proprietà. Periodo favorevole anche per gli studenti che potranno superare degli esami importanti. A partire dalla terza settimana del periodo vivrete delle buone soddisfazioni ed il recupero sarà ottimale.

Se ci saranno dei cambiamenti, questi saranno favorevoli. Il successivo mese di novembre per il lavoro sarà poi importante, vi sentirete più forti. Anche i più giovani del segno, in cerca di un'occupazione, vedranno un percorso per potersi finalmente affermare.