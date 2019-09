Le previsioni degli astri della settimana compresa lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre si prospettano piene di soddisfazioni per la Vergine, mentre l'Ariete sarà particolarmente indaffarato. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i 12 segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: avrete parecchie cose da fare e dovrete ben organizzarvi. L'amore sarà a vostro favore nel fine settimana, per cui dovrete approfittarne.

Anche in ambito finanziario avrete modo di recuperare qualcosa. Cercate di rilassarvi il più possibile e approfittate dei momenti liberi per stare con la famiglia.

Toro: Venere in opposizione vi darà del filo da torcere, ma presto arriveranno nuove sicurezze in voi. Per voi questo sarà uno degli ultimi momenti no ed in seguito vi sarà possibile trovare maggiore positività in primis in voi stessi. In ambito finanziario potrebbe esserci qualche problema per via di alcune spese troppo eccessive.

Gemelli: arriveranno delle belle novità in amore nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre. Potreste riuscire a dedicarvi pianamente ad uno nuova storia d'amore o decidere di aprire le porte a nuove conoscenze. Le stelle sono favorevoli ai nuovi progetti che nasceranno.

Cancro: se una persona vi piace potrete riuscire a farvi avanti. Chi deve fare una scelta non potrà più rimandare. Qualche gradevole sorpresa potrebbe arrivare.

Non trascurate la salute: chi soffre da tempo di un qualche disturbo non potrà più trascurarsi.

Leone: se siete legati ad una persona già impegnata sentimentalmente, non potrete aspettarvi troppo. Cercate di evitare le situazioni troppo complesse o i rapporti con le persone eccessivamente indecise. Ritroverete maggiore sintonia nell'ambiente di lavoro, dove vi sarà possibile instaurare un bel rapporto con alcuni colleghi.

Vergine: dovrete lasciare maggior spazio ai sentimenti in questa settimana dal 30 settembre al 6 ottobre. Cercate di instaurare un nuovo equilibrio sul piano economico, che nell'ultimo periodo non è stato propriamente al top. Nel weekend sarete maggiormente tranquilli.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avrete voglia di gettarvi in progetti nuovi e di vivere situazioni avvincenti. La monotonia giornaliera non fa più per voi e per una volta volete provare a fare qualcosa di diverso dal vostro solito.

Evitate le situazioni di tensione.

Scorpione: riuscirete ad avere una carica maggiore in queste giornate. Le coppie nate da poco sono sicuramente le più favorite. Potreste avvertire qualche piccolo stress per via del lavoro e più precisamente per alcune richieste dei vostri superiori.

Sagittario: dovrete riuscirete a sbloccare una situazione di chiusura in cui vi siete incuneati nell'ultimo periodo.

Avete bisogno di allargare il vostro giro di amicizie e la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre vi permetterà farlo. Chi farà investimenti che riguardano l'estero potrà ottenere dei grandi successi.

Capricorno: se avete qualche problema è importante che vi apriate in un dialogo e che non vi chiudiate in voi stessi. Una persona a voi cara vi aiuterà ad ottenere un vantaggio in ambito lavorativo. Cercate di rilassarvi il più possibile e ricercate la compagnia di chi sa rendervi sereni.

Acquario: in amore dovrete far i conti con diversi conflitti. Dovrete riuscire a portare molta pazienza, ma in realtà non riuscirete a farvi andare giù diverse insinuazioni da parte del partner. Nel weekend ci sarà un netto recupero e potrete riflettere in maniera più tranquilla sul da farsi.

Pesci: siete alla ricerca di emozioni forti e per voi, questa settimana dal 30 settembre al 6 ottobre, potrebbe essere fortunata in tal senso. In famiglia potrebbe esserci qualche piccola tensione a causa di problemi economici.