Una nuova settimana ha preso il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo della settimana che va dal 16 al 22 settembre 2019. In questi sette giorni i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete dovranno evitare polemiche i primi giorni, ma va bene il lavoro. Per il Capricorno momento valido per tutti coloro che vogliono fare una scelta.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete: in amore evitate di alimentare dissensi se il mese scorso avete avuto una crisi.

Date il giusto spazio a interpellanze e divergenze, senza esagerare con le polemiche. Nel lavoro da questa settimana inizia una fase di grandi soluzioni che in qualche caso potrebbe portare novità.

Toro: per i sentimenti le coppie stabili e forti chiuderanno l'anno alla grande. Fortunati gli incontri in questa settimana. Nel lavoro dovete portare avanti le vostre migliori iniziative. Con Urano in ottimo aspetto e Saturno potrete anche cambiare all'interno di una stessa azienda.

Gemelli: per i sentimenti meglio evitare di alimentare polemiche che potrebbero riversarsi nella coppia. Se siete single il consiglio è quello di vivere con più trasporto le nuove emozioni. Nel lavoro si muove qualcosa. La Luna nel segno produce un elemento di forza.

Cancro: per i sentimenti siete in uno stato di lotta continua per quanto riguarda una storia. Buono il fine settimana per chi cerca qualche novità.

A livello lavorativo, anche se avete ricevuto incarichi importanti e ci sono state conferme, siete in una fase di transito. Occhio al denaro.

Leone: in amore stelle positive e Venere torna favorevole. Attenzione a piccoli conflitti di coppia. I nuovi amori saranno importanti ancora di più questa settimana. Nel lavoro meglio sfruttare le prime due giornate della settimana, quando potrà arrivare una buona intuizione.

Vergine: a livello sentimentale situazione astrologica interessante e coinvolgente, soprattutto se c'è stata una conferma d'amore. Nel lavoro grande volontà di azione e buone conferme. Favoriti coloro che inizia un nuovo percorso. Martedì e mercoledì le giornate migliori.

Previsioni e oroscopo della settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti parlare con la persona amata è semplice in questi giorni, Venere raggiunge il vostro segno.

Venerdì e sabato le giornate migliori. A livello lavorativo molto vogliono cambiare, magari guadagnare di più. Difficile trovare il bandolo della matassa su alcune situazioni.

Scorpione: in amore l'esigenza di rinnovamento e di libertà cresce. La prima parte di settembre è stata portatrice di buone novità per quanto riguarda una storia. Nel lavoro coloro che hanno bisogno di consensi o attendono un contratto devono aspettare la giornata di venerdì.

Sagittario: a livello amoroso può tornare il desiderio di trascorrere del tempo con la persona che sta al vostro fianco. Oroscopo in calo invece per chi deve dare una risposta ed è in bilico tra due storie. Nel lavoro potreste concludere con più facilità contratti, soprattutto se lavorate in autonomia.

Capricorno: a livello sentimentale settimana valida per tutti coloro che vogliono fare una scelta. Favoriti i progetti importanti da organizzare nei prossimi giorni. A livello lavorativo, se c'è da decidere per il futuro, è la settimana giusta per parlare. Finalmente qualcosa va a vostro favore.

Acquario: in amore avete bisogno di credere di più nei sentimenti e la giornata di venerdì aiuta da questo punto di vista. Fine settimana di avvicinamento per le coppie. Nel lavoro non è un periodo di crisi, anche se a livello economico non state guadagnando molto. Tutto potrà ripartire con Mercurio e Venere favorevoli insieme a Giove.

Pesci: in amore c'è stato un grande tormento. Ora ci sono meno pianeti in opposizione, riuscirete a fare scelte migliori. Nel lavoro nella prima parte di settembre qualcuno ha cercato di bloccare la vostra attività, ma adesso le cose cambiano.