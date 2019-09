L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre si prospetta fortunato per il Cancro, mentre il Leone si sentirà insicuro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la vostra situazione astrologica non sarà delle migliori, ci sarà anzi parecchio nervosismo nell'aria. Chi ha vissuto una separazione da poco, vorrebbe adesso ritrovare un po' di serenità.

Mercoledì e giovedì potrebbe esserci qualche piccola tensione sul posto di lavoro.

Toro: i mesi trascorsi sono stati per voi parecchio pesanti e ancora portate dietro i strascichi della vostra stanchezza. Qualche polemica in amore sarà inevitabile. Chi ha una relazione da lungo tempo potrebbe dare una svolta positiva o negativa alla propria storia. Se avete concluso un buon affare prima dell'estate, per voi arriverà una bella notizia.

Gemelli: nella settimana dal 16 al 22 settembre, potreste pensare a programmare il futuro della vostra di coppia. Prima di prendere qualsiasi decisione consultatevi con il partner. In ambito lavorativo sarà un periodo molto interessante. Chi ha un'attività in proprio riuscirà a gestire al meglio le proprie potenzialità per ottenere ottimi risultati.

Cancro: negli ultimi tempi si sono verificate situazioni negative che vi hanno destabilizzato.

Quello che arriverà adesso sarà invece un periodo di completa serenità, in cui riuscirete a chiudere le situazioni che non hanno più senso di essere portate avanti. L'amore sarà al centro dell'attenzione. Attenzione a qualche piccolo problema economico che potrà essere facilmente risolto.

Leone: questo periodo non sarà al top per voi: vi sentirete insicuri. La vostra relazione sentimentale non vi soddisfa come vorreste e questo potrebbe crearvi parecchia tensione.

In ambito lavorativo, alcuni di voi hanno accettato di recente un nuovo lavoro e stanno ancora cercando di abituarsi.

Vergine: nella settimana dal 16 al 22 settembre la fortuna sarà al top per chi sta vivendo una bella storia d'amore. Sul lavoro, chi ha avuto diversi dissapori negli ultimi tempi, potrà ritrovare la serenità con i colleghi. Prestate particolare attenzione alla vostra forma fisica.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: al momento siete interessati a risolvere alcuni problemi lavorativi.

Fate attenzione a qualche piccola polemica che potrebbe scatenarsi in famiglia. Chi ha una relazione da lungo tempo potrebbe aver accumulato dei problemi che dovranno adesso essere risolti. Al momento non siete molto concentrati sull'aspetto sentimentale della vostra vita.

Scorpione: grazie a Venere riuscirete ad acquistare un po' di serenità dopo diversi mesi di contrasti. Mercurio vi darà una spinta in più e vi permetterà di fare nuove conoscenze.

In ambito lavorativo riuscirete a portare avanti le vostre idee ed ad ottenere grandi risultati.

Sagittario: nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre sarete maggiormente disponibili ed aperti alle nuove conoscenze. Ci saranno dei cambiamenti nella vostra vita, sia piccoli che importanti. In ambito lavorativo potreste dover adattarvi ad una nuova situazione.

Capricorno: la vostra relazione sentimentale potrebbe essere messa alla prova da alcuni ostacoli, ma avete un rapporto solido con il partner non avrete nulla da temere. A livello professionale dovrete prestare maggiore attenzione: alcuni progetti sembrano essere in ritardo. Se un rapporto d'amicizia o d'amore sembra essere al capolinea ormai da tempo, non ostinatevi a volerlo portare avanti.

Acquario: chi ha intrapreso una relazione nuova potrebbe trovarsi in situazioni non del tutto piacevoli. Fate attenzione prima di fare importanti passi avanti. Non affrettate i tempi, potreste pentirvene. La situazione economica sembra non essere molto stabile. Gli astri premieranno però chi ha voglia di fare.

Pesci: chi ha vissuto una separazione o un periodo altalenante nella vita di coppia, in questa settimana dal 16 al 22 settembre potrebbe ritrovare nuova voglia di amare. Potreste aver avuto a che fare con delle spese legate alla famiglia. Sabato e domenica avvertirete un po' di stanchezza.