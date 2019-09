L'Oroscopo della settimana fino al 22 settembre è dedicato a tutti i segni zodiacali. La Bilancia sarà molto fortunata grazie alla presenza di Mercurio, mentre per lo Scorpione sarà un periodo pieno di passione. Scopriamo le previsioni degli astri.

Da Ariete a Vergine

Ariete: l'opposizione della Luna vi farà sentire nervosi. Qualcosa potrebbe andare diversamente da come vi aspettavate, ma non è il caso di preoccuparsi.

Giovedì e venerdì giornate parecchio fortunate, in cui l'amore vi regalerà delle belle emozioni inaspettate.

Toro: in ambito lavorativo potreste incontrare qualche ostacolo in più rispetto al solito. In amore invece, la situazione sarà ben diversa. Prevista parecchia serenità e nuova forza vitale nelle relazione che durano ormai da lungo tempo. In molti si renderanno conto di avere al fianco la persona giusta.

Gemelli: Venere a sfavore vi porterà a qualche litigio di coppia nella settimana da lunedì 16 a domenica 22 settembre. Nel weekend in particolare le discussioni saranno maggiormente accese. Cercate di controllare la rabbia, per evitare di dire cose che potrebbero rovinare irreparabilmente i rapporti.

Cancro: periodo top nella sfera amorosa. I single riusciranno a fare degli incontri molto interessanti.

Molti, per la prima volta, potrebbero provare un reale interesse per un'altra persona che non sia il proprio ex. Il legame con il passato andrà definitivamente spezzato.

Leone: in ambito lavorativo previste giornate molto fortunate. Mercurio vi regalerà incontri interessanti e utili per aprire alcune porte professionali. Mostratevi sicuri di voi e delle vostre potenzialità: chi vi sta vicino non potrà far a meno di notare la vostra determinazione.

Vergine: grande serenità nelle relazioni di coppia nella settimana dal 16 al 22 settembre. L'intensa con il partner sembrerà essere ai massimi livelli e acquisterete maggiore sicurezza dei vostri sentimenti e di quelli della persona che avrete vicino. Chi è single da molto tempo, potrebbe fare nuove conoscenze che si riveleranno importanti per il futuro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: tanta fortuna e ottime notizie presto in arrivo grazie all'appoggio di Mercurio.

Una situazione che da tempo vi preoccupava potrebbe finalmente sbloccarsi. Gli astri sono molto positivi per quanto riguarda l'inizio di nuove relazioni amorose. Nel weekend non mancherà qualche piccola tensione in famiglia.

Scorpione: passione e complicità con il partner vi faranno vivere un periodo al top, come da tempo non vi capitava. Chi è single potrebbe ricevere il corteggiamento di una persona vicina, per cui non avrà però un reale interesse.

A livello professionale sarà necessario avere parecchia pazienza, specialmente per chi lavora in proprio.

Sagittario: la settimana dal 16 al 22 settembre si preannuncia abbastanza burrascosa per i nati sotto il vostro segno. Con il partner potrebbero venirsi a creare degli scontri, anche piuttosto accesi. Ricercate una dialogo con la persona che avete al fianco ed evitate di puntare sempre il dito.

Capricorno: l'ambito affettivo della vostra vita in questo periodo vi da tante soddisfazioni. Vi sentite amati e coccolati dal partner. Cercate di mettere da parte tutte le preoccupazioni e lasciatevi andare. Non siate frettolosi di concludere al più presto i nuovi progetti in corso: la premura potrebbe portarvi a sbagliare.

Acquario: periodo un po' complicato da affrontare. Luna poco favorevole non vi renderà la vita semplice. Fortunatamente potrete contare sull'affetto del partner che avete vicino, che saprà capirvi e appoggiarvi nelle vostre scelte.

Pesci: Venere opposta vi darà filo da torcere, specialmente nelle relazioni. Chi sta vivendo in un rapporto in bilico, potrebbe decidere di chiudere definitivamente. Cercate di avere fiducia in voi e non abbiate timore del giudizio altrui. Se una situazione non vi fa stare tranquilli, è meglio che cambiate strada.