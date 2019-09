Le previsioni degli astri della settimana fino al 29 settembre si prospettano con qualche piccolo problema per il Capricorno, mentre l'Acquario avrà alcuni contrattempi sul lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore potreste avere del filo da torcere perché con il partner potrebbero accentuarsi alcuni conflitti. Qualche piccolo momento di stress anche sul lavoro.

Sabato e domenica le giornate più fortunate. Concedetevi qualche momento di relax.

Toro: periodo molto fortunato, soprattutto martedì e mercoledì. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle conferme. I single potrebbero fare degli ottimi incontri, che si riveleranno molto importanti per il futuro. Entro la fine dell'anno un progetto molto importante potrebbe realizzarsi.

Gemelli: Venere tornerà a sorridervi in questa settimana dal 23 al 29 settembre.

Belle novità in arrivo in ambito professionale. weekend super passionale per chi ha una relazione. Mercurio vi renderà molto affascinanti e seducenti agli occhi di chi vi sta accanto.

Cancro: gli astri a vostro favore vi porteranno parecchie difficoltà. Specialmente sul lavoro potreste avere qualche grattacapo. Dal vostro capo potreste non sentirvi valorizzati come vorreste. Attenzione alle giornate di lunedì e martedì, che rischiano di essere particolarmente tese.

Leone: una fase della vostra vita particolarmente energica, in cui potreste riuscire a prendervi qualche soddisfazione in più. Anche l'amore potrebbe regalarvi delle sensazioni inaspettate, con qualche sorpresa da parte del vostro partner. Qualche piccolo nervosismo non mancherà.

Vergine: nuove conferme arriveranno nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 settembre. Recentemente avete dovuto prendere delle scelte in ambito sentimentale, che con il tempo si stanno rivelando quelle più appropriate. Sul lavoro potreste sentirvi particolarmente apprezzati per il vostro operato.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere e Mercurio sul vostro segno vi porteranno un periodo di serenità, sia in ambito professionale che lavorativo. Ci saranno alcune giornate in cui vi potrebbe sembrare che la fortuna non sia proprio dalla vostra parte, ma sarà un momento che durerà poco.

Scorpione: un po' di malumore immotivato potrebbe portarvi a vedere le cose in maniera più negativa rispetto a quanto effettivamente lo siano.

Dovrete essere molto pazienti e determinati per portare avanti i vostri desideri. Allontanatevi dalle persone negative.

Sagittario: dopo un periodo molto movimentato, nella settimana dal 23 al 29 settembre tornerà il sereno. Mercurio vi aiuterà a prendere in mano la vostra vita e a cambiare quegli aspetti che ormai vi stanno stretti. Se fate un lavoro che non vi soddisfa, cercate di gettarvi in qualcosa di nuovo senza troppi timori.

Capricorno: qualche piccolo disguido sul lavoro potrebbe destabilizzarvi. Non lasciatevi bloccare o intimidire dai problemi, ma continuate ad essere determinati per realizzare i vostri obbiettivi.

Acquario: questo sarà il periodo adatto per risolvere alcune questioni che erano rimaste in sospeso. Sfruttate lunedì e martedì per muovervi e risolvere le cose. In amore arriveranno momenti di grande complicità con il partner, mentre per il single sarà il momento di nuove avventure.

Pesci: l'opposizione di Venere non ha reso particolarmente semplici le vostre giornate. In questa settimana dal 23 al 29 settembre riuscirete a ritrovare un po' di serenità. Vi sentirete però meno energici rispetto al vostro solito.