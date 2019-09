Weekend che va da sabato 5 a domenica 6 ottobre, con la stagione autunnale che farà da sfondo alla serenità di molti segni dello zodiaco, in particolare a quelli che hanno avuto una settimana faticosa e avranno bisogno di svago, tenerezza e relax. Ma ci saranno anche segni zodiacali che avranno di lavorare, come nel caso del segno del Cancro e del Sagittario. Di seguito, le previsioni segno per segno del fine settimana.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: dolcezza all'interno della coppia. Non ci saranno scintille di stampo erotico, ma vivrete una atmosfera amorosa che renderà il fine settimana piacevolissimo. Il sabato ci sarà una uscita eccezionale.

Toro: non sarete in vena di fare follie, in questo weekend. Piuttosto preferirete restare a casa, davanti al computer o alla televisione per divertirvi anche senza eccessi.

Al vostro fianco ci sarà un amico con cui vi divertirete fino a notte fonda.

Gemelli: risparmio. Contrariamente a quanto ci si aspetta, sarete in vena di risparmiare, anche per non avere ulteriori perdite finanziarie dopo quelle che vi sono capitate nei giorni scorsi. Fate attenzione anche alle spese di poco conto. Domenica di relax.

Cancro: lavoro al top. Dopo l'amore, questo fine settimana vi presenterete sul posto di lavoro vivaci e creativi, perfetti per affrontare giornate piuttosto faticose.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Uscite nel sabato e nella domenica potrebbero farvi fare degli incontri interessanti.

Leone: la vostra spinta fantasiosa si sposterà dall'ambito lavorativo all'ambito strettamente passionale. Ci saranno faville fra voi ed il partner, ma fate attenzione a metterci una buona dose di componente sentimentale, perché la mancanza di sentimenti potrebbe dar vita ad incomprensioni.

Vergine: sarete più tranquilli, e in ambito familiare non avrete possibilità di arrabbiarvi oppure di inquietarvi. Questa positività piuttosto “passiva” sarà comunque un buon inizio per ritrovare un equilibrio.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi lascerete trasportare dai vostri desideri, tanto che anche se sarete giù di tono o avrete qualche malessere stagionale, preferirete non rimanere in casa. La domenica purtroppo non vi offrirà molte possibilità di fare incontri.

Scorpione: sarete decisamente più affettuosi, che si tratti di una amicizia a cui recentemente non prestavate ascolto o ad un familiare che avete un po' “trascurato”.

Attenzione a non caricare gli altri di attenzioni che potrebbero essere fraintese.

Sagittario: il fine settimana si prospetta abbastanza tosto, avrete a che fare con un sabato che non vi concederà tregua ed una domenica nella quale il relax vi sarà offerto soltanto per qualche momento. Attendete che questo weekend vi scivoli via.

Capricorno: la famiglia sarà al primo posto, ogni cosa che farete verterà su di essa.

La vostra dedizione però dovrà essere alternata a momenti di distensione: non stressatevi, anche se rimarrete in casa a sbrigare alcune faccende domestiche.

Acquario: più rilassati. Lo stress anche se abbastanza non sarà un problema, dal momento che ogni cosa sarà fatta bene e girerà nel senso giusto. Una avventura come una gita in un posto nuovo sarà la classica “ciliegina sulla torta” per un weekend inusuale.

Pesci: stressati. Avrete bisogno di prendervi qualche ora per voi stessi, perché lo stress si sta trasformando pericolosamente in nervosismo e potreste coinvolgere chi vi sta attorno con conseguenti dissapori.