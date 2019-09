Nel fine settimana che va da sabato 12 a domenica 13 ottobre per alcuni segni ci sarà ci sarà relax, amore ma anche tanta stanchezza per la quale sarà necessario ricaricarsi, è il caso di Bilancia, Vergine e Acquario. Divertimento e svago invece attendono i nativi dei segni dell'Ariete e dei Gemelli. Generalmente ci sarà eros per i segni di acqua, buon umore per quelli di fuoco.

Di seguito, le previsioni degli astri, per tutti i 12 segni.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il sabato darete modo di sfogare la vostra fantasia con una uscita serale oppure con un buon libro, mentre la domenica probabilmente il lavoro vi terrà occupati per molto tempo. Umore in rialzo.

Toro: avrete molto più relax e i problemi per il momento saranno accantonati. Soddisfarete anche qualche sfizio personale che avete ancora nel cassetto, e probabilmente sarà una piccola gita fuori porta.

Gemelli: le uscite saranno più frequenti del solito in questo fine settimana, e questo vi porterà a fare amicizie nuove che prometteranno bene. L'intesa con il partner sarà ancora piuttosto lontana, mentre la domenica potrebbe essere ottima per i single.

Cancro: ci sarà più dialogo fra voi ed il partner, e ciò non farà altro che portarvi più serenità e intesa, anche con altre persone che vi circondano.

Relax nel sabato, la domenica sarà un po' più faticosa.

Leone: avrete modo di dedicarvi un po' di più alla famiglia di origine, e voglia di dimostrarvi teneri con il partner. Avrete inoltre un incremento finanziario, frutto del lavoro degli ultimi giorni. Un po' di sano shopping sarà il punto centrale del sabato.

Vergine: decisamente sottotono, potreste non adempiere ad alcune situazioni per cui potrebbe essere necessaria la vostra presenza. Datevi da fare per rimettervi in forze, in modo da essere scattanti all'inizio della prossima settimana.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: stanchi, farete moltissima fatica a seguire qualche discorso nel mezzo di una uscita serale, soprattutto nel sabato. La domenica sarà l'ideale per dedicarvi a qualche passatempo da fare in casa, senza sforzarvi.

Scorpione: eros a mille per le coppie, single magnetici. Sarete seduttori in piena regola, ma all'interno della vostra relazione non mancherà l'aspetto puramente sentimentale, ovvero quello che tirate fuori di rado.

Sagittario: arrabbiati e delusi. Un'amicizia a cui tenevate potrebbe conoscere un epilogo. Ovviamente il consiglio sarà quello di vedere i “pro” di questa rottura, e non i “contro”: è meglio voltare pagina.

Capricorno: distratti. Avrete decisamente molta più cura degli affetti che vi circondano rispetto invece a quella che avete per il partner. Questo potrebbe mettervi in una condizione di allontanamento per il quale dovrete prestare attenzione.

Acquario: un po' di nostalgia per qualche evento passato, e forse per una salute che non vi sarà molto amica, potrebbero costringervi in casa. Però ci saranno ottimi progetti da mettere in atto, anche grazie alla vostra creatività.

Pesci: faville in amore. Un weekend di coppia a tutto tondo vi attende, magari con una gita fuori porta o con interi giorni passati insieme fra progetti, idee fantasiose e buona cucina. Attenzione a non impigrirvi.