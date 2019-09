Le previsioni astrali di domenica 22 settembre 2019 si prospettano molto fortunate per il Sagittario, che si appresta a vivere un periodo di grandi miglioramenti, in particolare nel settore lavorativo. Dubbi di cuore attanaglieranno, invece, i nati sotto il Capricorno, alle prese con una crisi del proprio rapporto col partner.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): le giovani coppie che vogliono fare un figlio o andare a vivere insieme possono contare su un periodo particolarmente propizio per il loro rapporto amoroso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): buone notizie in arrivo per chi ha una causa o vertenza. In famiglia dovrete, invece, affrontare un'accesa discussione con il coniuge e i figli.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): saranno 24 ore particolarmente interessanti per valutare nuove proposte di lavoro, ma anche per farvi avanti e risolvere situazioni che avevate abbandonato nel passato.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): questo fine settimana sarà leggermente agitato, a causa di alcune incomprensioni con il vostro partner.

Fate di tutto per farvi perdonare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): alcuni nuovi lavori o sperimentazioni hanno bisogno di una revisione. C'è tanto ancora da fare, ma non scoraggiatevi: ogni cosa a suo tempo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): partite alla grande con un grande progetto, ma cercate di fare in modo che esso sia duraturo nel tempo.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): sarà una giornata piuttosto tranquilla, nella quale crescerà la vostra energia positiva.

Le ore notturne saranno le migliori per prendere una decisione importante.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): è arrivato il momento di far valere le vostre opinioni. Giove nel vostro segno vi permetterà di cadere in piedi in una circostanza incresciosa.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): se c'è stata una chiusura nel lavoro, ben presto vi sarà proposto altro. Siate fiduciosi nella vita: 'Chiusa una porta, si apre un portone', recita un antico adagio popolare.

Oroscopo per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la vostra relazione sentimentale non vi convince, soprattutto se già qualche mese fa vi è stata una crisi nel vostro rapporto di coppia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ogni tanto il vostro segno zodiacale si lascia prendere da manie di grandezza. Fate attenzione alle spese di troppo per mantenere un buon equilibrio nelle vostre finanze.

Toro (21 aprile – 21 maggio): Mantenere la calma non è facile. A volte sembra che tutti siano contro di voi, anche se non è così, forse ci sono solo troppi invidiosi attorno.