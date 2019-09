Famiglia, affari, amore, salute, benessere e lavoro sono al centro dell'Oroscopo di domani, venerdì 6 settembre 2019.

Da quanto preannunciano le previsioni astrali, sarà una giornata particolarmente importante per i Pesci che daranno una svolta alla loro vita, soprattutto in amore.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sarà una giornata leggermente nervosa e agitata: il problema non siete voi, ma le persone che vi sono vicine: allontanate qualche falso amico o qualche conoscenza negativa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in questo periodo avrete troppe dispute da sanare. Concedetevi piuttosto un po' di relax, per recuperare le energie dopo una settimana lavorativa particolarmente stressante.

Leone (23 luglio – 23 agosto): un po' di nervosismo potrebbe farsi sentire. Ma dai giorni seguenti le cose - anche in amore - miglioreranno: vi attende un week-end molto positivo.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): valutate con attenzione e scrupolosità nuovi interessanti progetti di lavoro e proposte d'affari.

Siate più intraprendenti e sicuri di voi nelle scelte professionali.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): programmate appuntamenti, impegni di lavoro e incontri. Non lasciate nulla a caso per evitare che vi sfugga qualcosa di davvero importante.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): saranno ventiquattr'ore molto impegnative per voi. Avrete tantissime cose da fare, molte delle quali non andranno nel verso giusto o come vi eravate prefissati.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): tenete sotto controllo la tensione nervosa, in particolar modo sul luogo di lavoro, per evitare spiacevoli incomprensioni con i colleghi e con il capo. Dalla settimana prossima le cose andranno meglio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la Luna è dalla vostra parte e in questo sarete molto avvantaggiati. Avrete molta energia e voglia di fare soprattutto per conoscere nuove persone e intramprendere una storia d'amore importante.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): nuovi progetti in arrivo. Non tutto, però, funziona subito e in maniera positiva. In serata lo stress lavorativo potrebbe farsi sentire.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): attendete con ansia una conferma che stenterà ad arrivare. Non preoccupatevi: l'attesa aumenta il desiderio e dopo la gioia sarà ancora maggiore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): se dovete parlare con una persona per affrontare un discorso importante o risolvere un problema serio, forse sarà meglio rimandare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): non sarete al meglio delle vostre forze fisiche e ciò si ripercuoterà inevitabilmente anche nel lavoro e negli affari. Un po' meglio, invece, andrà la vita di coppia.