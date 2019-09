Venerdì 20 settembre 2019 troveremo Marte ed il Sole in Vergine mentre Mercurio e Venere transiteranno nel segno della Bilancia. La Luna sarà in Gemelli con il Nodo Lunare che stazionerà in Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano proseguirà il suo moto in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Umore basso per il Toro

Ariete: sfacciati. La Luna gemellina in netto contrasto con gli Astri di Terra andrà probabilmente ad influire sull'atteggiamento dei nati nell'ambiente di lavoro rendendoli sfacciati e, nei casi limite, inopportuni.

Toro: umore 'flop'. I Luminari si danno battaglia in cielo ed a pagarne le conseguenze sarà, con ogni probabilità, il tono umorale dei nati Toro che scenderà vertiginosamente, in special modo nelle faccende di cuore.

Gemelli: briosi. Una ventata di freschezza donata dalla Luna farà scivolare via ogni sorta di problema o preoccupazione in questo giovedì. Sarà bene che svolgano le mansioni più noiose perché risulteranno più leggere del solito.

Cancro: gelosi. L'atteggiamento dell'amato bene con una vecchia fiamma o una nuova conoscenza amicale potrebbe far storcere il naso ai nati del segno che, con ogni probabilità, non esiteranno a manifestare il loro malcontento.

Leone euforico

Leone: entusiasta. Dopo un inizio settimanale fatto di alti e bassi, da questa giornata sarà possibile ritrovare sia la serenità perduta che un'organizzazione mentale a livelli record per i nati Leone.

Vergine: famiglia d'origine. Saranno, c'è da scommetterci, chiamati a risolvere una faccenda legata alla famiglia originaria e, data la loro tempestività, riusciranno nell'intento.

Bilancia: routine. Venerdì senza infamia e senza lode dove i nati del segno farebbero bene a ritagliarsi ampi spazi per il proprio rilassamento in modo da ricaricare le batterie in vista del weekend.

Scorpione: burberi.

Non soltanto l'umore sarà sotto i tacchi ma anche l'atteggiamento dei nati Scorpione sarà indisponente. Se nel focolare domestico potrebbero passarla liscia, così non sarà probabilmente al lavoro.

Capricorno sottotono

Sagittario: stacanovisti. 24 ore in cui i nativi risulteranno inarrestabili sul fronte lavorativo tanto che potrebbero ricevere copiose gratificazioni da capi e colleghi. Amore in stand-by.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti risulterà, c'è da scommetterci, scarno rendendo i nati del segno, come conseguenza, svogliati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Acquario: spese extra. Una spesa inaspettata potrebbe giungere d'improvviso ed i nati Acquario faranno fatica a 'digerirla' per l'intera giornata. Fortunatamente ci sarà l'amato bene a consolarli ed a fargli passare il broncio.

Pesci: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante dei nati del segno potrebbe essere pari a zero. Invano partner e amici tenteranno di instaurare un dialogo con loro scontrandosi con un imperterrito mutismo.