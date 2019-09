Mercoledì 25 settembre 2019 troviamo il Sole, Venere e Mercurio nel segno della Bilancia mentre la Luna sarà sui gradi del Leone. Marte stazionerà in Vergine con Plutone e Saturno che si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci.

Toro distratto

Ariete: impulsivi. La Luna nel loro Elemento andrà a scontrarsi coi Pianeti dissonanti rendendo, con ogni probabilità, i nati del segno impulsivi più di quanto lo siano abitualmente.

Toro: distratti. Le asperità planetari, capitanate da Mercurio bilancino, appanneranno probabilmente idee ed intenti dei nati Toro. Sarà bene che rimandino le questioni meno urgenti ai giorni a venire.

Gemelli: spumeggianti. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, sia nel focolare domestico che nell'ambiente lavorativo ed il loro sorriso donerà buonumore a chiunque incontreranno.

Cancro: amore 'flop'.

Venere ed i due Luminari in angolo sfavorevole potrebbero mettere qualche ostacolo di troppo nelle faccende di cuore dei nati del segno. Sfoggiare una saggia diplomazia sarà un'ottima idea.

Scorpione sottotono

Leone: lucidi. I progetti in essere dei nati Leone avranno, c'è da scommetterci, i favori delle Stelle grazie all'acutezza ed all'agilità mentale donate da Mercurio in Bilancia.

Vergine: finanze 'flop'.

Il settore economico in questo mercoledì sarà da attenzionare scrupolosamente per i nati del segno che potrebbero trovarsi alle prese con una spesa non preventivata.

Bilancia: routine. Mercoledì senza troppi scossoni o novità di sorta quello che, con ogni probabilità, vivranno i nati del segno. Sarà bene che si dedichino alle faccende procrastinate nei giorni scorsi.

Scorpione: umore basso. Il tono umorale dei nativi potrebbe essere sotto i livelli abituali e, di conseguenza, anche la loro affabilità venir meno. Amore in secondo piano.

Acquario geloso

Sagittario: viaggi. Il focus odierno dei nati Sagittario sarà, con tutta probabilità, orientato su un'immediata o prossima partenza perché avranno la necessità di staccare la spina dalla quotidianità. Probabili attriti amorosi durante le ore serali.

Capricorno: capricciosi. I nati del segno che vivono una relazione amorosa potrebbero divenire incontentabili nelle loro richieste al partner.

Sino al tardo pomeriggio difficilmente si faranno bastare ciò che posseggono.

Acquario: gelosi. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe mettere in allarme i nativi facendogli scattare la molla della gelosia che li accompagnerà per l'intero mercoledì.

Pesci: letargici. Mercoledì in cui i nativi potrebbero chiudersi a riccio sia verbalmente che fisicamente, prediligendo la silenziosità del focolare domestico ad ogni altra azione.