Una nuova settimana è appena iniziata e con essa anche il nuovo mese, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani 1 ottobre? Sarà un martedì positivo per la Bilancia, per la quale inizia un vantaggioso momento di recupero, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Grazie a Saturno in posizione positiva la Vergine vivrà un periodo positivo, sia per quanto riguarda il lavoro che i sentimenti; sarà invece un momento faticoso per i nati sotto il segno del Toro, più nervoso e irritabile del solito.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo per la giornata di domani, martedì 1 ottobre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, 1 ottobre segno per segno

Ariete: la prima giornata del mese si rivelerà ancora un tantino sottotono per il segno, che risentirà degli influssi della Luna in opposizione durante le giornate di martedì e mercoledì.

Gestire i rapporti interpersonali potrebbe rivelarsi più difficile del solito, liti e discussioni potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia e/o con i colleghi. Il consiglio degli astri per i nati sotto questo segno è di non tenersi tutto dentro, soprattutto in ambito lavorativo se avete bisogno di chiarimenti o di un aiuto da parte di qualcuno più competente non esitate a farvi avanti.

Toro: le prime giornate di questa nuova settimana potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno, vi sentirete nervosi e particolarmente irritabili, qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo fisico. A partire dalle giornate centrali tuttavia ci sarà un netto recupero, il mese di ottobre sarà favorevole per i nati sotto questo segno zodiacale sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che i sentimenti.

Gemelli: con la luna in congiunzione al segno, quella di martedì 1 ottobre sarà una giornata molto positiva per i Gemelli, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Coloro che hanno attraversato dei momenti di crisi durante il mese precedente potranno ristabilire la serenità all’interno del rapporto di coppia e anche i single alla ricerca di nuove conoscenze potranno fare incontri interessanti per il futuro.

Al contrario alti e bassi si presentano per ciò che riguarda l’ambito lavorativo, cercate di non prendere decisioni affrettate a partire dalla seconda metà del mese ci sarà un buon recupero anche in tal senso.

Cancro: il nuovo mese inizia in maniera estremamente positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i sentimenti. Durante le prossime giornate sarete favoriti dagli astri, in amore potranno arrivare delle belle soluzioni, qualcuno potrebbe fare dei progetti per il futuro, mentre altri potrebbero incontrare la persona dei loro sogni.

In ambito lavorativo al contrario potrebbero sorgere delle problematiche, evitate le polemiche e i contrasti, ma soprattutto fate attenzione a distinguere le critiche costruttive da quelle distruttive.

Leone: le prime giornate di ottobre saranno un tantino altalenanti per il segno, che passerà da momenti di serenità e buon umore a momenti di nervosismo e irritabilità, in cui non mancheranno i contrasti e le discussioni, soprattutto in ambito lavorativo. All’interno del settore professionale infatti nonostante i propri sforzi il Leone potrebbe non riuscire ad ottenere le gratificazioni sperate, almeno per questa prima metà del mese. Al contrario sarà un momento favorevole per i sentimenti e le relazioni, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Vergine: è un momento molto positivo per i nati sotto il segno della Vergine che potranno fare affidamento su Saturno in posizione vantaggiosa, a cui presto si uniranno anche gli influssi di Giove. Dunque i nati sotto questo segno non devono lasciare che l’insicurezza e la paura di sbagliare abbiano la meglio sul proprio lavoro, questo sarà il momento ideale per farsi avanti e/o intraprendere nuovi percorsi professionali. Serenità in amore.

Bilancia: durante la giornata di martedì 1 ottobre i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero ricevere una proposta interessante, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Ovviamente ricevere più responsabilità aumenta anche le aspettative e il livello di impegno necessario, il consiglio degli astri è di non fare il passo più lungo della gamba, ma soprattutto di dosare le energie, per non accusare in seguito di un calo fisico.

Scorpione: con l’inizio del mese di ottobre arrivo per il segno un momento di intenso recupero, che coinvolgerà sia la sfera sentimentale che l’ambito lavorativo. Sul lavoro è il momento di esporsi, spesso i nati sotto questo segno evitano di farsi avanti per paura si ricevere un “no” come risposta, ma questo impedisce allo Scorpione di migliorare la propria posizione professionale. Anche in amore arriva un momento più fortunato in cui potrebbe nascere qualcosa di importante per il futuro.

Sagittario: un inizio mese faticoso per il segno che dovrà fare i conti con l'opposizione della Luna e di Mercurio. Questo creerà delle difficoltà soprattutto in ambito lavorativo, dove non mancheranno contrasti e malintesi con colleghi e/o i superiori. Anche per l’amore potrebbe essere un momento di alti e bassi, soprattutto per le coppie che da tempo vivono delle difficoltà, qualcuno infatti potrebbe decidere di troncare la propria relazione.

Capricorno: è un momento impegnativo per il segno, che nell’ultimo periodo è stato investito da numerose responsabilità. Le cose di cui occuparsi sono diverse, soprattutto in ambito lavorativo, questo crea agitazione e nervosismo. Lo stress accumulato potrebbe riversarsi anche all’interno della sfera sentimentale, dove però vige un forte desiderio di serenità e stabilità.

Acquario: quelle che quella di martedì 1 e mercoledì 2 ottobre si riveleranno due giornate alquanto pesanti per il segno, non mancheranno infatti gli imprevisti e le difficoltà, soprattutto in ambito lavorativo. Anche l’amore potrebbe creare delle preoccupazioni, tuttavia il segno non avrà nulla da temere, entro il weekend inizierà un buon momento di recupero che coinvolgerà tutti gli aspetti, dall'amore alla salute.

Pesci: con Venere in aspetto positivo l’inizio del mese di ottobre si rivelerà molto favorevole per il segno dei Pesci, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. I nati sotto questo segno si scopriranno romantici e passionali, questo gioverà alle relazioni di coppia, ma favorirà anche coloro i quali sono alla ricerca di una persona da amare. Piccoli miglioramenti coinvolgeranno anche l’ambito lavorativo, tuttavia dei veri e propri risultati in tal senso si avranno solo con l’inizio del 2020.