Nuova settimana per i segni zodiacali, che segna la fine del mese di ottobre e l'inizio di quello di novembre. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i dodici segni? Di seguito l'oroscopo con amore, lavoro e salute da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre 2019.

Ariete: in campo lavorativo la settimana sarà favorevole per voi. Ci saranno delle questioni economiche da controllare, ma non mancheranno le buone idee.

In amore, vi sentite particolarmente carichi, sentite l'esigenza di una certa serenità di coppia. Cercate, comunque, di essere prudenti nei confronti del partner.

Toro: con Venere in opposizione, continua la situazione sottotono in campo amoroso. In questa settimana, in particolare, ci saranno delle polemiche da affrontare. In campo lavorativo, siate prudenti e cercate di contenere le spese.

Gemelli: Venere è in transito neutrale, vi sentite particolarmente disponibili verso il partner.

In campo lavorativo con Giove in opposizione ci sarà qualche ostacolo da affrontare.

Cancro: all'inizio del periodo vi sentirete particolarmente sottotono in campo lavorativo. Con l'arrivo di novembre riceverete, però, delle conferme. In amore, le stelle sono dalla vostra parte, potreste anche fare degli incontri.

Leone: ci sono dei progetti in ballo che dovrete concludere entro la fine del mese prossimo.

Cercate di mantenere la pazienza ed evitate discussioni. In amore cercate di stare attenti a discussioni che potrebbero nascere.

Vergine: in campo lavorativo, ci sono molte responsabilità da dover affrontare. In amore è possibile che nascano dei ripensamenti, le coppie che stanno insieme da tempo dovranno verificare il loro rapporto.

Astrologia della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre per tutti i segni

Bilancia: in questa settimana a livello professionale potrebbero esserci dei cambiamenti.

In amore, siate prudenti, potrebbero nascere discussioni e preoccupazioni.

Scorpione: periodo di belle opportunità per il segno. In campo lavorativo nonostante le spese impreviste, Siete riusciti a limitare i danni. In amore, ci sono state delle difficoltà, ma adesso potrete superarle facilmente.

Sagittario: in questa settimana non vivrete delle giornate di disagio, Venere nel mese di novembre sarà nel segno e vivrete momenti importanti.

In campo lavorativo siate ottimisti e riuscirete a portare avanti i progetti a lunga scadenza.

Capricorno: Venere in transito favorevole garantisce giornate di belle emozioni. Cercate di lasciare spazio al vostro istinto. In campo lavorativo non mancheranno delle buone soddisfazioni.

Acquario: nel lavoro potrebbero esserci delle discussioni fastidiose. La settimana sarà particolarmente agitata per voi.

Per quel che riguarda i sentimenti è possibile che nascano delle incomprensioni con il partner.

Pesci: l'inizio della settimana sarà il periodo migliore per voi. In campo lavorativo arriveranno delle buone idee. Per quel che riguarda l'amore, le coppie che stanno insieme da tempo possono pensare a progetti importanti.