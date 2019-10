Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Siamo giunti al 18 ottobre 2019, giornata che anticipa il weekend e che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere maggiori momenti di stanchezza. Per il Sagittario ritardi nel lavoro.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore c'è un po' di stanchezza che crea tensioni, in questo periodo potrà nascere qualche discussione.

Nel lavoro si torna protagonisti, è possibile fare una richiesta ed ottenere molto di più rispetto al passato.

Toro: per i sentimenti è importante mantenere bene i rapporti. Le storie devono essere gestite con più prudenza. Nel lavoro potreste iniziare un nuovo percorso importante, fortunatamente le stelle sono dalla vostra parte.

Gemelli: a livello amoroso giornata di recupero. Se una persona vi interessa fatevi avanti.

Nel lavoro momento positivo, anche per tutti coloro che devono fare scelte importanti in vista del futuro.

Cancro: per i sentimenti evitate di rimanere troppo chiusi in voi stessi. Potreste ricevere una proposta anche se non la sta cercando. A livello lavorativo cercate nuovi equilibri, anche se di recente non è stato facile mantenere tutto sotto controllo.

Leone: in amore ci sono complicazioni da risolvere e da gestire con attenzione.

Nel lavoro cercate di trovare maggiore stabilità, evitate di strapazzarvi troppo.

Vergine: a livello amoroso non è una giornata difficile, ma confusionaria. Potreste superare comunque momenti che sembravano impossibili per voi. Nel lavoro ci saranno decisioni importanti da prendere, fortunatamente ritornate in scena da protagonisti.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: sta per avvicinarsi un fine settimana che porterà alcune tensioni di troppo.

A livello lavorativo cercate di concludere tutte le cose che vi interessano entro oggi, perché domani e domenica potranno nascere piccoli dubbi.

Scorpione: per i sentimenti giornata buona, ma con domenica 20 che potrebbero esserci delle belle emozioni in più. Nel lavoro attenzione ad un progetto che avete in mente e che potrebbe essere più facile da gestire nei prossimi giorni.

Sagittario: a livello amoroso Luna in opposizione, ci sono problemi che vanno risolti con maggiore controllo.

A livello lavorativo tutto è in ritardo, ma non per colpa vostra. Potreste trovarvi a fare più cose di quante programmate.

Capricorno: per i sentimenti giornata che aiuta a recuperare. Nel lavoro non avete più interesse per qualcosa dimostrando maggiore insofferenza.

Acquario: a livello sentimentale, se siete single da tempo potreste fare un incontro importante entro la fine del mese. A livello lavorativo, se dovete discutere di qualcosa di importante giornata che sembra piuttosto interessante.

Pesci: in amore giornata non al top, nulla di grave ma potreste sollevare alcune polemiche. Nel lavoro periodo migliore per firmare contratti. I nuovi progetti funzionano. Periodo migliore per iniziare a parlare del futuro.