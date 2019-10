L'Oroscopo del giorno 19 ottobre 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo sabato. In primo piano spicca come al solito l'Astrologia quotidiana, in questo contesto applicata al primo giorno di weekend relativamente ai sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. In questo caso parliamo certamente a favore dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di sabato 19 ottobre? Ebbene, in bella mostra la sesta giornata della corrente settimana, pronta senz'altro a regalare speranze e buone notizie sia in amore che nel lavoro.

Come da titolo, in primo piano tra le formazioni astrali del periodo spicca senz'altro l'ottimo aspetto di Venere in trigono a Nettuno in Pesci; la Luna dal canto suo si appresta ad uscire dal comparto dei Gemelli alle ore 12:41 di sabato 19 ottobre: destinazione Cancro. Bene, alla luce di quanto appena esposto partiamo pure con il sottolineare il fatto che, a salire sul piedistallo più alto della classifica, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, uno tra i segni preventivati a massima positività: lo Scorpione.

Il predetto simbolo di Acqua avrà l'appoggio della fantastica Luna in entrata proprio in questo avvio di weekend in un altro segno di Acqua: il Cancro. Riguardo, invece, coloro con probabili difficoltà messe in conto nel periodo, le previsioni di sabato 19 ottobre annunciano abbastanza difficoltoso questo giorno per coloro nativi in Capricorno e Acquario, rispettivamente valutati con la spunta relativa ai periodi "sottotono" e da "ko". A seguire i dettagli segno per segno.

Classifica stelline 19 ottobre 2019

Urge una risposta in merito a come saranno le stelle in questa parte della settimana? Allora, a tale scopo la cosa migliore da fare è senz'altro quella di prendere in considerazione la nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto imperniata alla giornata del 19 ottobre 2019. Come messo in chiaro nella nostra anteprima iniziale, il primo giorno di weekend mostra in primo piano il segno dello Scorpione, giustamente al vertice della classifica in compagnia di altri tre segni poco al di sotto del segno di Acqua.

Andiamo a scoprirli insieme e dare una valenza anche alla scaletta complessiva:

★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: Acquario.

Oroscopo sabato 19 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Una giornata sicuramente buona sotto alcuni aspetti, per altri magari un po' meno, tuttavia assolutamente da non disprezzare più di tanto. Ogni tanto guardare il bicchiere come "mezzo pieno" non può far altro che incoraggiare a fare meglio, non vi pare?

Quotidianamente gli impegni da portare a fine di certo sono tanti, la fatica non demorde e vi sentite stressati e nervosi, pertanto state calmi e respirate a fondo. In amore sarete di certo più comprensivi e sensibili del solito alle considerazioni altrui, quindi sarà tempo di riconciliarsi (se ce ne fosse bisogno) con la persona che più amate al mondo. Avete bisogno di dare sfogo ad alcune delle vostre emozioni, specie quelle più represse, il che vi potrebbe far risparmiare tanti problemi e, di conseguenza, ne gioveranno sia il vostro stato fisico che mentale.

Single, quasi sempre un disarmante sorriso può cambiare gli esiti ad una giornata poco promettente: calma, con un po' di ottimismo si riporterà su livelli accettabili. Le previsioni del giorno invitano a prendere "alla lettera" quanto detto: fatelo e poi fateci sapere nei commenti... Nel lavoro, continuate pure sulla rotta che state attualmente percorrendo. Le stelle vi spianeranno la strada per la realizzazione dei vostri obiettivi; la giornata potrebbe regalare novità interessanti.

Scorpione - Si preannuncia un ottimo sabato per voi Scorpione, abbastanza pregno di novità e qualche bella notizia, per qualcuno di voi anche molto interessante. In generale, diciamo pure che non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. Per i più trasgressivi di voi nativi, parlando ovviamente in merito a coloro che amano le avventure sentimentali "cotte e mangiate" per capirci, ci saranno parecchie tentazioni in vista: siate cauti e massima discrezione, ok? In amore, parlando in generale, i rapporti con le persone amate saranno vissute in piena pace e con immancabile armonia. Sarà il momento forse di appianare alcuni contrasti o diffidenze in ambito del rapporto sentimentale, magari esprimendo (finalmente!) qualcuno tra i vostri desideri più ambiti. Single, a molti di voi cosiddetti "cuori solitari" le stelle saranno più che favorevoli. Diciamo che quasi tutto si muoverà a vostro vantaggio e, anche se non doveste riuscire subito ad accorgervi della fortuna, non potrete fare a meno di notare segnali di progresso nelle vostre esperienze affettive quotidiane. Nel lavoro, se vi sentite ormai stanchi di vivere secondo regole imposte "da altri" (sapete bene di chi si parla, vero?), dunque senza mai avere la piena facoltà di esprimere voi stessi, finalmente la buona Astrologia vi aiuterà a reagire.

Sagittario - Il prossimo inizio di weekend non si annuncia troppo fortunato per voi del Sagittario. Pertanto, quasi nulla di concreto su cui poter contare; di contro però non si prevede assolutamente una giornata troppo negativa. Diciamo che il periodo sarà bilanciato tra positività e negatività, leggermente pendente sul lato buono. Anche per questo il vostro quadro astrologico previsionale è stato riassunto con le quattro stelle indicanti la normalità della solita routine. Intanto, cercate di rivedere alcuni vostri comportamenti, magari ridimensionando eventuali manie di protagonismo: vedrete che così facendo il vostro umore decollerà di nuovo con buone probabilità di avere successo nelle cose in cui sperate. In amore, passerete una splendida serata all'insegna dell'affetto e tanti di voi saranno particolarmente romantici: il partner non sarà da meno. Single, la giornata proseguirà tranquilla e senza intoppi. Dopo un periodo un po' stressante, finalmente riuscirete a respirare quella agognata serenità ed a godere uno stra-meritato riposo. Approfittane per ricaricarvi in modo da tornare più in forma più di prima. Nel lavoro, fioccheranno sicuramente delle buone opportunità. Se nel frangente non aveste l'occasione di poterle coglierle, basterà guardarsi intorno e spigolare/domandare/curiosare ed infine valutare: forza e coraggio, le stelle aiuteranno a farsi strada.

Astrologia del giorno 19 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di sabato indicano un inizio weekend in prevalenza monotono ed a tratti ripetitivo, con staticità di riflessi e stanchezza diffusa: no, non è una prognosi medica! La descrizione appena resa è stata fatta solo per introdurre il periodo "sottotono" con il quale la maggior parte di voi Capricorno dovrete fare i conti. La colpa, in questo caso, è da imputare direttamente al Pianeta Marte, in questo periodo direttamente in opposizione al vostro Saturno. In amore, diciamo pure che sarà una giornata con l'umore altalenante: in certi momenti vi sentirete felici e toccherete l'apice del buon umore; in certi altri invece potreste lasciarvi prendere da uno sconforto difficile da giustificare o da imputare a qualcosa di preciso: insomma, non avrete nemmeno voi un'idea di cosa volere o non volere. Trovate un equilibrio interiore accettabile e fatelo al più presto, oppure il vostro partner impazzirà non sapendo a chi santo votarsi! Single, la Luna in Gemelli per voi in buon aspetto (fino a circa mezzodì), vi aiuterà a fare una pausa di riflessione. L'autocritica talvolta potrebbe essere necessaria nell'aiutare a trovare eventuali vostri punti deboli, per poi ovviamente poterli gestire meglio. Nel lavoro infine, la giornata non scorrerà molto bene: potrebbe essere un pochino turbolenta o interessata da intoppi. Cercate dunque di stringere i denti e di essere più collaborativi: chiedete pure un aiuto se doveste sentirvi in difficoltà, ok?

Acquario - Il giudizio a priori da parte degli astri sull'imminente inizio weekend è senz'altro poco favorevole a voi dell'Acquario. Il motivo? Ebbene, si preannuncia un periodo declinato da astri poco affabili rispetto al vostro segno, pertanto portatori di una probabile giornata valutata con il "ko". Cosa fare dunque? Il consiglio in questi casi è il medesimo delle volte scorse: fate poco o nulla, quel poco che andrete a mettere in atto dovrà essere tassativamente portato avanti con massima concentrazione e affidabilità, ok? In campo sentimentale, un filo di insoddisfazione nel rapporto di coppia si farà certamente sentire. Se siete davvero innamorati, allora fate con urgenza qualcosa per riportare la pace e gli slanci di un tempo nella vita affettiva, altrimenti vivrete questa giornata (con le altre a seguire...) in modo contorto, con l'apatia e la scontrosità a farla da padrone. Single, la Luna del momento vi aiuterà a superare un momento non facile. Mettete insieme i pezzi di quel puzzle amoroso che sapete, magari sforzandovi di trovare in tempi ragionevoli una soluzione valida ai dubbi che vi affliggono. Nel lavoro invece, la giornata potrebbe essere faticosa e poco appagante. Nonostante i vostri sforzi nessuno riconoscerà il vostro impegno ed i relativi risultati. Non scoraggiatevi, passerà presto: arriveranno sicuramente dei tempi migliori.

Pesci - In preventivo un sabato abbastanza soddisfacente, in questo frangente valutato con quattro stelle positive. Approfittate di questa giornata libera da vincoli di lavoro (si spera) per sistemare un po' di questioni "domestiche" accumulate o rimaste in sospeso dai giorni scorsi: se vi organizzate bene, senz'altro resterà anche del tempo per l'agognato relax. Secondo l'oroscopo del giorno 19 ottobre perciò, riguardo l'amore, ci saranno sicuramente delle belle novità a dare smalto al primo giorno di weekend. Nel lasso temporale sotto analisi in questo contesto, senz'altro più di qualche rapporto difficile finalmente potrebbe prendere la giusta piega normalizzandosi o addirittura risolvendosi definitivamente. Progettate per l'occasione un viaggio romantico da fare logicamente insieme a chi amate: cambiare aria vi aiuterà senz'altro a rilassare fisico e anima, dopo un periodo non certamente idilliaco. Se single invece, avrete un nuovo efficace modo di esprimere i vostri sentimenti, rendendo chiare e facili da intuire a livello sentimentale le vostre più intime emozioni. Sarà quindi il momento di dichiarare il vostro amore e/o di parlare di progetti a lungo termine a colui/lei che vorreste avere accanto per l'eternità. Nel lavoro, per concludere, Saturno e Plutone uniti all'unisono alla Luna vi sorriderà amichevolmente. Fin da ora potete darvi da fare per concludere eventuali affari o attività in fase evolutiva. Non perdete tempo in inutili chiacchiere! Se avete dei progetti ambiziosi nel cassetto questo è il momento giusto per tentare di realizzarli.