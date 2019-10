L'Oroscopo del fine settimana indaga sulle percezioni emozionali in modo molto introspettivo, tenendo conto dell'ingresso della Luna prima in Vergine e poi in Bilancia. La posizione dell'astro d'argento in casa astrologica sesta tiene sotto controllo le sensazioni, rendendo il modo di amare molto riservato.

Nel segno della Bilancia, invece, le emozioni prendono il volo e diventano molto sensibili ed estroverse.

Oroscopo dal 25 al 27 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete: se sabato gli astri formuleranno alcuni interrogativi sul modo di amare, attenzione alla giornata di domenica che preannuncia nervosismi a causa di una Luna in opposizione. Alcune incertezze potrebbero lambire la sfera sentimentale e provocare noie e indecisione nel rapporto di coppia.

Toro: molto legati a esperienze passate, tenderete a rielaborare alcuni eventi accaduti, rivivendo passo dopo passo una situazione che renderà gli affetti presenti molto riflessivi e prevenuti.

Non siate però troppo severi con voi stessi, le energie vitali di Urano potrebbero sprigionare cambiamenti di rotta in grado di capovolgere in un attimo la sfera sentimentale.

Gemelli: a inizio weekend la Luna remerà contro e sprigionerà insicurezze e un senso di inferiorità facilmente superabile domenica, quando l'astro d'argento in Bilancia renderà gli affetti più saldi e romantici. I single saranno muniti di grande fascino e anche Venere esorterà a concretizzare i sogni amorosi.

Cancro: l'influsso lunare si farà sentire venerdì dalla Vergine e renderà le reazioni più controllate. Il sentimentalismo perderà buona parte della sua leggerezza, lasciando il posto ad un'introspezione che ripercorrerà fatti e parole già dette. Attenzione alle giornate di sabato e domenica che si prevedono un po' tese per i sentimenti.

Leone: il Sole ha assunto da poco un aspetto di quadratura che potrebbe scatenare un atteggiamento un po' aggressivo nei confronti dell'amore.

I single dovranno stare attenti a non commettere imprudenze. Per fortuna la Luna mitigherà le sensazioni con un'alta carica emotiva.

Vergine: nella giornata di venerdì, la Luna nel segno renderà molto razionale l'approccio agli affetti, infatti preferirete il pragmatismo all'emotività lunare. La sfera emozionale verrà giudicata dalla logica, ma sabato e domenica sensazioni più calde e avvolgenti saranno garantite da transiti planetari favorevoli per l'amore.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: puntate tutto sulla giornata di domenica quando la Luna, entrando in domicilio e congiungendosi con Marte, garantirà una socievolezza che si concretizzerà in modo raffinato, anche se un po' fragile. Attenzione a moderare alcune energie che, solo se indirizzate nel modo giusto, garantiranno buoni risultati.

Scorpione: Sole, Venere e Mercurio veglieranno sugli affetti, garantendo una nuova vitalità profonda e molto lucida dal punto di vista mentale.

La vicinanza lunare completerà il tutto, soddisfacendo appieno la voglia di emozioni forti.

Sagittario: il weekend inizierà in modo alquanto realistico, e Luna e Giove in quadratura ancoreranno ad un passato difficile da dimenticare. Ma già da domenica questi ricordi ossessivi si dissolveranno, e Marte e Luna in aspetto favorevole garantiranno una grinta passionale utile per progredire in amore.

Capricorno: la forza non mancherà per superare eventuali avversità. Potrete contare su un inizio weekend carico di energia, con Saturno che incrocerà un bel trigono con la Luna. Attenzione a una domenica piena di emozioni troppo prepotenti.

Acquario: una certa irritabilità verrà sprigionata dalla presenza della Luna e Marte in Bilancia che porterà alla luce una rabbia latente. Cercate quindi di non perdere la pazienza, contrastando una quadratura di Sole e Venere in Scorpione che renderà le emozioni pigre.

Pesci: molto sensibili a causa dell'influsso lunare, venerdì non riuscirete a capire le sensazioni che provate, poiché in preda a dubbi e incertezze. Il Sole, in compenso, assumerà un aspetto favorevole e garantirà splendide emozioni.