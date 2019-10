L'Oroscopo del giorno 1 novembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo venerdì, in calendario. Ansiosi di scoprire come sarà il primo giorno del mese? Proprio in questo avvio di novembre l'Astrologia ci segnala due transiti planetari di una certa caratura: l'ingresso della Luna in Capricorno e il cambio di settore del Pianeta Venere, dallo Scorpione verso il Sagittario. Alla luce di quanto appena sottolineato, iniziamo pure a fare una prima cernita sui segni più fortunati e non del periodo.

Ovviamente, come si evince dal titolo principale, in questa sede ad essere valutati saranno esclusivamente i segni della seconda tranche zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nello specifico, ad avere indicazioni positive riguardanti il frangente esaminato saranno i soli Capricorno, Scorpione e Sagittario: tutti e tre gli appena citati simboli astrali potranno contare su una giornata altamente fortunata.

Pertanto il primo novembre risulterà classificato al "top" per il Capricorno, invece i restanti due potranno contare senz'altro su cinque ottime stelline, indice di massima positività quotidiana. Intanto si preannuncia poco performante il periodo, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni di venerdì 1 novembre, per i nati in Acquario: il generoso segno di Aria avrà Marte (in Bilancia) speculare negativo al 70%, già di suo sotto quadratura da Saturno e Plutone (in Capricorno).

A questo punto andiamo a dettagliare meglio la situazione segno per segno, giustamente solo dopo aver dato spazio alle stelline presenti nella scaletta giornaliera.

Classifica stelline 1° novembre 2019

Un nuovo venerdì bussa già alle porte del solito trantran quotidiano, pronto a farsi largo in seno alla routine del periodo. Vediamo quindi di analizzare insieme la situazione generale in modo da sapere in anticipo cosa riserverà d'interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali più o meno esenti da negatività.

In evidenza come da titolo, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 1 novembre 2019. Nell'anteprima ad inizio articolo abbiamo già parlato del segno più fortunato del momento, il Capricorno, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici dell'Acquario, quindi adesso non resta altro da fare se non dare piena luce all'intera scaletta. Il responso astrale è servito:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario (Venere nel segno);

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 1 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo venerdì, giornata di partenza del nuovo mese di novembre, sarà magnifico per voi della Bilancia.

Senz'altro nel periodo sarete più che soddisfatti e abbastanza più pazienti del solito. Diciamo che tutto ciò che accadrà di positivo sarà in massima parte il risultato di vostre azioni precedenti. In amore, grazie anche ad effemeridi vincenti amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In coppia, quasi tutto il periodo sarà all'insegna della comunicatività e della buona intesa: sappiate regolarvi di conseguenza.

Single, il giorno vi sorride e vi invita a rilassarvi senza pensare a nulla di negativo. Una cena con gli amici o un film saranno tutte occasioni per stare bene. Chi è in cerca di avventure sentimentali "a costo zero" avrà più di un'occasione per dimostrare la forza della propria seduzione. Invece per quanto riguarda il lavoro, le previsioni del giorno sottolineano il positivo sestile in atto tra Giove ed il vostro Marte: si farà sentire eccome! Sarà un periodo ricco di ottimismo, pertanto vi sarà quasi impossibile distogliere il vostro interesse verso i buoni affari.

Scorpione - In preventivo un venerdì di fine settimana perfetto in tutto (o quasi!). Inizialmente la giornata darà una bella sferzata all'apertura del nuovo mese, facendo passare in secondo piano già da subito eventuali situazioni negative vissute in questi ultimi giorni. In tanti finalmente vi sentirete completi e la vita risulterà in risalita; in alcuni casi superando alla grande qualsiasi aspettativa o interesse particolare. In amore, in prospettiva si presume la possibilità di poter contare su una prodigiosa Luna in Capricorno, per voi direttamente in sestile al vostro Sole presente nel segno. Diciamo pure che, anche se gli obiettivi prefissati dovessero apparire impegnativi da centrare, dovete avere molta fiducia in voi stessi ed altrettanta nella giornata in questione, altamente positiva. Single, si profila davvero una splendida giornata con la Luna pronta a rendere brillante il vostro cielo e senz'altro pronta a rendervi più affascinanti che mai. Diciamo che in questo periodo non sarà difficile appagare qualcuno dei vostri più intimi desideri amorosi... Nel lavoro, ci saranno vari cambiamenti in positivo per quanto riguarda il vostro ambiente professionale. Potrete così ambire a posizioni più elevate e di responsabilità.

Sagittario - Giornata sicuramente positiva: in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, alla ricerca di quel "qualcosa" che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è. In generale, di certo non avrete bisogno quasi di nulla, a parte del buon senso che, specie ultimamente, è venuto un po' a mancare. Cercate nel frattempo di essere più malleabili e meno scontrosi: a volte si ottiene di più cedendo qualche posizione che non mettendo in campo un muro invalicabile. In amore, avrete voglia di novità all'interno del rapporto ma non saprete spiegare neppure voi (al partner) di cosa effettivamente si tratta. Diciamo che l'arrivo di Venere nel segno tenderà a far prevalere creatività, intuito e sensibilità, anche se molto forte potrebbe essere la voglia di andare controcorrente. Single, l'amore busserà sicuramente alla vostra porta entro questo venerdì o al massimo dopodomani, grazie anche alla posizione delle buone stelle. Sarà questo il momento ideale per vivere con slancio ed entusiasmo (se lo vorrete) una nuova amicizia. L'Astrologia dunque invita a esprimere positività e allegria. Nel lavoro intanto, sarete molto abili nell'amministrarvi riuscendo a mettere da parte persino delle piccole somme di denaro. Poco, è vero, ma serviranno eventualmente per procedere più serenamente nel vostro percorso.

Astrologia del giorno 1 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’ - Giornata splendida valutata nelle predizioni di venerdì con la posizione migliore in assoluto, quella relativa alla "top del giorno". A garantire un periodo molto proficuo, soprattutto in campo sentimentale, sarà certamente la Luna, in ingresso nel segno a partire dalle ore 03:38 del primissimo mattino di venerdì. In amore, approfittate del momento messo in conto come speciale per dare una bella scossa agli attuali sentimenti: un po' di fantasia in più nel vostro rapporto non guasterebbe di sicuro, sappiatelo! Cercate dunque di organizzare qualche sorpresina ammiccante alla persona amata, sarete senz'altro molto apprezzati e farete la felicità del vostro "lui" o della vostra "lei". Single, dovete imparare a saper rinunciare ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto essere quanto più possibile attenti ai desideri della persona che vi sta a cuore. Parlando in generale, dopo tanta fatica quasi tutti si renderanno conto della vostra bella persona: per quella cosa che sapete, affidatevi pure all'intuito... Nel lavoro infine, il tono muscolare e l'umore saranno quasi perfetti: pronti a prendere decisioni di una certa importanza o ad imporvi negli ambiti che più vi interesseranno? Intanto iniziate quel progetto che sapete, nel giro di poco tempo potrebbe dare discrete soddisfazioni.

Acquario - Una giornata tutto sommato vivibile anche se valutata "sottotono": pensate magari a chi sta peggio di voi e consolatevi (vedi quelli con problemi di salute o questioni irrisolvibili!). A causa di congiunzioni astrali dissonanti infatti, la giornata invita a rimandare eventuali discussioni altrimenti potrebbero esserci complicanze pesanti. Consiglio: lasciate stare tutto e riposatevi, senza cercare di capire il perché di questo periodo storto, ok? In amore, sforzatevi di osservare bene prima di giudicare. Se riuscirete ad accettare alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. Non precipitate nulla, avanzate per tappe in modo da evitare conflitti o inutili diatribe con persone amate, amici o familiari: siate aperti ai compromessi per poi rilassarvi insieme ai vostri "nemici". Single, se la compagnia di amici non è quella giusta, cambiatela! Non dovete sforzarvi andando contro quelli che sono i vostri desideri o interessi. In amicizia conta la qualità e non la quantità, questo è bene che si sappia... Nel lavoro, per chiudere, non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare: mettete in primo piano la tattica da seguire, poi il resto. In alcuni frangenti avvertirete un po' di fatica e (forse) vi sentirete anche destabilizzati: fate chiarezza!

Pesci - Questo venerdì partirà col piede sbagliato ma si riprenderà quasi subito, già verso la tarda mattinata. In qualche caso, le stelle annunciano una giornata positiva ed anche tante belle novità soprattutto per coloro nativi di seconda e terza decade. Molti tra quest'ultimi saranno in vena di fare progetti per il futuro mentre gli altri preferiranno trascorrere una serata tranquilla e rilassante insieme a familiari, amici o magari da soli con se stessi. Secondo l'oroscopo del giorno 1 novembre, parlando in merito alle coppie, il cielo vivacizzerà l'intesa ed il dialogo con la persona amata. Perfetta sarà anche la buona comunicazione se ovviamente sarà supportata dalla bravura nell'esternare sensazioni, richieste e desideri di colui/lei che si porta nel cuore. Single, un incontro "occhi negli occhi" potrebbe provocare un cataclisma interiore, tale da far riflettere su alcuni rapporti attualmente in via di definizione: già pronti a cambiare bandiera? Nel lavoro invece, sentirete la necessità di concentrarvi su ciò che conta veramente nella vostra vita professionale. Qualcuno vi suggerirà di iniziare nuovi progetti che voi, puntualmente, rispedirete al mittente... Eppure, potrebbero rilevarsi interessanti: non accantonateli troppo in fretta.