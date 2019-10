L'Oroscopo di giovedì, tramite gli spostamenti planetari fortunati, apre un varco nella quotidianità di ciascun segno zodiacale e indica una strada da seguire per raggiungere il successo in campo lavorativo e la felicità in amore. Gli affetti diventano più marcati grazie alla presenza di Venere in Scorpione che rende l'amore molto affascinante e misterioso. Buone notizie sono previste in ambito lavorativo non solo per lo Scorpione, ma anche per Sagittario, Bilancia, Vergine e Capricorno, nelle previsioni astrali seguenti.

Effetti planetari sensazionali nell'oroscopo di giovedì

Ariete: adesso che Luna è più vicina a voi, una nuova emotività più sensibile potrebbe lambire gli affetti e la sfera sentimentale. Chiudete le porte di un passato che ha fatto soffrire e progredite con coraggio, Giove garantisce fortuna anche in campo professionale.

Toro: una nuova sensibilità lambisce il segno ed è il risultato degli influssi nettuniani e lunari che dai Pesci incrociano le loro energie con Urano nel segno.

I cambiamenti sono avviati e le percezioni mentali sono stimolate in modo latente, basta solo che conteniate alcuni "colpi di testa" consigliati da un Urano molto spericolato.

Gemelli: anche se molto intuitivi, i processi mentali sono offuscati dagli influssi nettuniani e lunari che fanno volare l'immaginazione verso orizzonti immaginari lontani dalla realtà. Ma non rinchiudetevi in voi stessi alla minima difficoltà, piuttosto contate sul dinamismo marziano che non abbandona mai voi Gemelli.

Cancro: molto sensibili e comprensivi, sentirete l'influenza lunare che dai Pesci rende gli affetti molto riservati e una nuova voglia di chiudervi in una riflessività meditativa avvolge l'animo pensieroso. Cercate però di uscire da questa introversione e in campo lavorativo, potenziate l'ambizione per emergere al meglio.

Leone: attenzione a non mischiare il sogno con la realtà. Luna potrebbe creare questa situazione introversa e sensibile, facendovi sognare a occhi aperti, ma potreste accorgervi che poi il mondo reale è ben diverso.

Occhi aperti anche sul fronte lavorativo poiché un calo economico potrebbe sprigionare qualche preoccupazione.

Vergine: alcune difficoltà sentimentali si susseguono senza sosta e sono provocate da un'opposizione lunare che si fa sentire, ma in compenso avete Mercurio e Venere che dallo Scorpione, garantiscono una situazione amorosa profonda e armoniosa. Buono il lavoro anche se richiederà maggiore concentrazione.

Previsioni astrali aperte al cambiamento

Bilancia: alcuni aspetti planetari ambigui sprigionano una mancanza di autocontrollo nell'esprimere i sentimenti che provate. Una certa conflittualità tra il bisogno di aiutare gli altri e il salvaguardare la propria persona dalle pretese altrui potrebbe poi creare amarezza.

Scorpione: graziosi e affascinanti nei modi, l'amore vola e Venere è garante di splendidi momenti romantici.

Le nuove avventure sentimentali avranno successo anche grazie ala presenza di Mercurio nel segno che indirizza i sentimenti verso un'intuizione positiva per l'amore. In ambito lavorativo, è buona la concentrazione ma non siate discontinui.

Sagittario: tanta voglia di agire lambisce le sfere vitali e Saturno insieme a Plutone dal Capricorno rendono le azioni amorose fortunate, così potrete agire con successo. Sul lavoro, sarete talmente determinati che i colleghi stenteranno a riconoscervi.

Capricorno: Luna e Nettuno dalla casa astrologica dodicesima confondono un po' le idee, tanto che potreste credere che alcune sensazioni siano quelle esatte invece sono lontane dalla realtà. Saturno però riporta all'ordine i pensieri e fa maggiore chiarezza nelle sfere vitali.

Acquario: i rapporti amorosi finalmente si consolidano grazie ai raggi lunari benefici per approfondire le sensazioni amorose con uno slancio in più. Ottime le performance lavorative.

Pesci: l'immaginazione è acuita da una Luna nel segno che apporta dei cambiamenti nella vita affettiva e in quella professionale. Ma dovrete essere voi a predisporvi a queste evoluzioni costruttive, poiché la mente conscia a volte è riluttante nei confronti di tutto questo materiale a disposizione.