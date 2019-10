L'Oroscopo del giorno 12 ottobre 2019 prova a decifrare le effemeridi relative al prossimo sabato: target, gli ultimi sei segni del ventaglio zodiacale. Dunque, iniziamo subito a valutare uno ad uno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere, tra questi, quali i segni fortunati ad inizio weekend? Ovviamente ognuno in cuor suo spera in qualcosa di positivo per il proprio simbolo astrale anche se, come spesso accade, sono sempre troppo pochi i segni pienamente supportati dalle stelle; meno male che la ruota gira...

Bene, senza tergiversare più di tanto passiamo pure a dare un piccolo assaggio in merito all'Astrologia sul penultimo giorno dell'attuale settimana. Tra le novità astrali solamente l'ingresso della Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco a partire dalle ore 06:45 di questo sabato. Stabili invece le altre posizioni astrali relative ai cosiddetti pianeti veloci: Marte ancora presente in Bilancia con Venere e Mercurio 'a braccetto' nel comparo dello Scorpione.

A fronte di tale quadro astrologico, diciamo che in buona evidenza risulteranno Sagittario, Capricorno e Acquario considerati pienamente positivi e degni di fregiarsi delle cinque stelline della buona sorte. Invece, sottoposti a dura prova dalle stelle, come riportato nelle previsioni di sabato 12 ottobre, coloro appartenenti ai meravigliosi Pesci e Bilancia, in questo caso ambedue classificati in giornata 'sottotono'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 12 ottobre 2019

La fine della settimana lavorativa è ormai realtà: cosa c'è di meglio se non dare una spulciata al pensiero delle stelle in vista della ripartenza del nuovo weekend? A tale scopo spicca in questo contesto la nuovissima classifica stelline, ovviamente interessante il giorno 12 ottobre 2019. In merito alla giornata sotto analisi, pochi i dubbi da parte delle effemeridi quotidiane: il prossimo sabato evolverà in massima parte a favore di tutti coloro aventi nel proprio Tema Natale uno tra i seguenti segni: Sagittario, Capricorno, Acquario. Cosa invece dovranno aspettarsi i restanti segni?

Andiamo a scoprirlo insieme analizzando passo passo la scaletta post a seguire:

★★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Bilancia, Pesci.

Oroscopo sabato 12 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Certamente, carissimi amici della Bilancia, ben poco avrete da guadagnare dalla giornata di sabato 12 ottobre, di certo pronta a dare l'amara impronta del 'sottotono' alla fine di questa settimana.

A rendere il periodo flemmatico e poco reattivo saranno indubbiamente Saturno, Plutone e Luna: i primi due in quadratura al Sole mentre l'Astro della Terra risulterà in opposizione diretta a Venere (ricordiamo che Sole e Venere sono i vostri pianeti di settore). In amore dunque, delle incomprensioni renderanno l'atmosfera tesa e cupa ma si tratterà di un momento passeggero e non grave. Riflettete bene su cosa fare prima di prendere decisioni o di arrabbiarvi di continuo con il vostro partner.

Single, nel frangente esaminato potranno nascere discussioni con qualcuno a voi caro: solo con un dialogo sincero potrete sperare di calmare le acque. Apprezzate ciò che avete, senz'altro raggiunto con tanta fatica, senza pretendere l'impossibile. Le previsioni del giorno invitano alla calma e al buon dialogo. Nel lavoro, se vi mostrerete recettivi ai segnali che da un po' di tempo a questa parte vi stanno arrivando, riuscirete a cavarvela anche nelle situazioni più contorte e intricate. Lo stress aumenterà notevolmente, quindi dovete cercare di mantenere la calma per poter gestire al meglio il tutto.

Scorpione - Questa parte della settimana coincidente con il sesto giorno tra i sette del periodo, per voi Scorpione si presume possa portare una seppur minima positività. Alcune situazioni aperte potrebbero influenzare positivamente delle importanti decisioni da prendere per il futuro. In generale, sarete in grado già da subito di ottenere buone soddisfazioni da una persona conosciuta relativamente da poco. In amore, dopo una accurata analisi dei vostri sentimenti e dopo aver ammesso i vostri errori con la persona amata, sarete pronti a ricominciare 'alla grande'. In massima parte coccole e romanticismo prenderanno il posto di quelle discussioni che fino a qualche tempo fa hanno caratterizzato la vostra relazione: finalmente ce l'avete fatta, adesso fate largo alla serenità. Single, state raggiungendo sicuramente un vostro equilibrio personale grazie alle buone congiunzioni astrali. Diciamo che avete fatto un po' di selezione e finalmente riuscite a ben inquadrare, separandoli, gli affetti dalle semplici conoscenze, dando loro le rispettive importanze. Nel lavoro infine, tutto sembra procedere per il meglio. Intanto, non abbiate timore di dire la vostra o di far notare eventuali discrepanze/problematiche in merito all'attività svolta.

Sagittario - Periodo certamente senza fronzoli, indicato dall'Astrologia come pienamente nitido e sincero per tantissimi di voi del Sagittario. Diciamo pure che, se non sarà totalmente positiva al 100%, poco potrebbe mancare affinché la giornata diventi una tra le migliori dell'attuale mese. In amore intanto, tenetevi pronti perché potreste essere proprio voi che state leggendo i destinatari di tanta dolcezza incorniciata in momenti di passione pura. Inutile ricordare che ogni occasione andrà colta al volo: solo con grande tempismo riuscirete a coronare sogni o desideri sopiti... In generale, fantasia, inventiva e spirito d'iniziativa offriranno ottimi spunti per rendere esaltante sia la serata che la nottata, con la persona amata pronta a ricambiare. Single, potrete finalmente ottenere quei riconoscimenti morali che state aspettando o che desiderate da lungo tempo. Fatevi avanti se vi interessa ancora quella bella persona che solo voi sapete. Esponete senza timore i vostri veri sentimenti, vedrete che andrà sicuramente tutto bene. Nel lavoro intanto, inaspettatamente gli affari sembreranno andare molto bene grazie alle influenze del Sole, nel frangente in sestile a Giove. Avrete a disposizione discrete energie e voglia d'affermazione, quanto basta per abbattere gli ostacoli che incontrerete lungo la strada.

Astrologia del giorno 12 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - La giornata inerente questa parte della settimana si prevede al massimo delle possibilità per voi Capricorno. Con un po' di impegno in più otterrete, se non tutto, abbastanza di quello cui aspirate. Diciamo pure che niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre, perciò sfruttatele a dovere. Le predizioni di sabato intanto vedono come perfetto questo nuovo avvio di weekend. In amore, il buonumore caratterizzerà in massima parte la giornata in questione: lasciatevi alle spalle tutti quei problemi che talvolta vi mettono ansia, favorendo invece le situazioni che più vi aggradano. La situazione sentimentale andrà così gonfie vele e, alla fine, anche i rapporti affettivi con la famiglia saranno più che positivi. Single, il giorno vi sorride e vi invita a rilassarvi senza pensare a nulla di negativo. Una cena con gli amici o un film saranno tutte occasioni per stare bene. Chi è in cerca di avventure sentimentali 'a costo zero' avrà più di un'occasione per dimostrare la forza della propria seduzione. Nel lavoro, potreste finalmente ottenere quei riconoscimenti morali che stavate aspettando o che desideravate da lungo tempo. Finalmente verrete apprezzati per tutto quello che di positivo avete fatto.

Acquario - Giornata di apertura dell'imminente avvio di weekend valutata davvero al massimo della positività, a tutto spiano sia in campo sentimentale che in quello lavorativo/professionale. Sarete coinvolti in situazioni impegnative ma molto allettanti, con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio. La vostra intelligenza creativa vi smuoverà verso successi sicuri. In campo sentimentale, l'amore occuperà un posto di privilegio e le coppie vivranno magici momenti. Finalmente ritornerà l'affiatamento con la persona amata ed il rapporto toccherà livelli molto alti. Per i single invece sarà una giornata tranquilla. In massima parte potrebbero esserci le prospettive utili per realizzare i sogni che sembravano impossibili fino a poco tempo fa. Raggiungerete così molti obiettivi e, ciliegina, alcuni incontri potranno coinvolgervi in qualcosa di davvero interessante. Nel lavoro invece, andrà sicuramente molto bene la realizzazione professionale e il successo. Avrete idee e lampi di genio improvvisi che potrebbero darvi l'occasione giusta per ben figurare o magari portare a termine un'iniziativa personale.

Pesci - Una giornata improntata quasi completamente all'impegnativo 'sottotono' per molti di voi Pesci. Giove, nel periodo in pessima quadratura al vostro Nettuno, metterà a dura prova la vostra pazienza. Venere invece risulterà speculare negativa, pronta a dare il colpo di grazia ad eventuali contenziosi a livello sentimentali. Secondo l'oroscopo del giorno 12 ottobre, riguardo l'amore, tra le mura domestiche si potrebbe già respirare aria di conflitto e molto nervosismo. Una parola di troppo o un segreto malcelato e sarà subito 'battaglia': calerà il gelo tra di voi se non saprete ben gestire la questione. Si tratta tuttavia di situazioni temporanee, quindi non tenete troppo il broncio e non isolatevi da chi avete a cuore, ok? Se single invece, dopo una accurata analisi dei vostri sentimenti e dopo aver ammesso i vostri errori, sarete pronti per ricominciare alla grande un rapporto su cui avevate puntato per il vostro futuro, ma dovrete fare attenzione a non cadere in facili illusioni per rimanere ancora una volta, delusi. Nel lavoro, talvolta la vostra emotività sarà eccessiva, quindi per non soccombere e rimanere incolumi dovreste gestire tutte le questioni, soprattutto professionali, con distacco e razionalità. Questo vi potrà sicuramente aiutare molto e potrà farvi cambiare atteggiamento nei confronti di chi si approfitterà della vostra disponibilità.