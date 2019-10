L'Oroscopo di domenica vede l'entrata di Luna nel cielo astrologico dell'Ariete. L'affettività diventa più energica e aggressiva nel cielo astrologico primo dominato da Marte e un istinto battagliero lambisce anche Leone, Capricorno, Acquario e Gemelli. La voglia di fare è tanta e una nuova sensualità colorerà in modo intenso la sfera sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Performance stellari nell'oroscopo di domenica

Ariete: benvenuta Luna nel segno che sprigiona una curiosità intellettuale ma rende le sensazioni amorose anche un tantino aggressive, poiché in domicilio marziano.

Le capacità organizzative non mancheranno di certo, quindi passate all'azione e concretizzate i progetti sentimentali con fiducia.

Toro: impetuosi e molto su di giri con Luna che intreccia i suoi influssi con Urano, non accetterete consigli e andrete dritti per la strada intrapresa. Non lamentatevi però se sorgeranno degli imprevisti a cui non avevate pensato.

Gemelli: Sole in Bilancia rende molto sbarazzini ed elargisce la capacità di non prendere nulla sul serio, neppure voi stessi.

In amore, riscontrerete qualche difficoltà nel sintonizzarvi con il partner e i single potranno sentirsi intimiditi, ma siate spontanei come sempre e tutto andrà per il meglio.

Cancro: suscettibili nei confronti degli altri, sarete molto ansiosi e potreste essere soggetti ad alcuni atteggiamenti ribelli. Una reazione esagerata che cerca di scaricare la tensione, poiché mossa da questa irrequietudine, lascerà tutti sbalorditi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: sensuali e molto istintivi, sentirete gli influssi lunari provenienti dall'Ariete che pur dinamizzando la passionalità, rendono le sensazioni alquanto incostanti. Quindi moderate le energie e procedete con cautela nella concretizzazione dei sogni amorosi.

Vergine: una Luna opposta tenta e stuzzica le emozioni, esortandovi a viverle senza remore e a lasciarvi andare di più in amore. E' un momento magico per l'amore e non potrete nascondere un'attrazione reciproca per una persona in particolare.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna in opposizione contrasta l'energia dinamica di Marte e Sole nel segno, sprigionando sensazioni capricciose e molto lunatiche. Attenzione a tenere a bada questa irrequietudine e insoddisfazione che frena l'istinto ad agire, mettendo in discussione i propri progetti.

Scorpione: spudoratamente baciati dagli influssi astrali, avrete un'intesa completa con la persona amata e i single potranno vivere momenti emozionali davvero intensi.

Attenzione solo a Urano che in opposizione, cerca di contrastare questa felicità.

Sagittario: l'influsso marziano dalla Bilancia viene bloccato un tantino da Giove presente nel segno e Luna in Ariete che smorzano le fluttuazioni impulsive, scacciando via ansie e paure per lasciare il posto a un ottimismo fiducioso per l'amore.

Capricorno: una forte personalità è resa ancor più solida e irrequieta dagli influssi lunari che faranno escludere ogni consiglio, soffermandovi su ciò di cui siete convinti.

Talvolta però potrebbe capitare che fuggirete dalle responsabilità, anche se Saturno con il suo rigore veglia su di voi.

Acquario: l'influenza del satellite notturno potrebbe farvi partire in quarta nei confronti delle opportunità sentimentali, tanta è la carica impulsiva elargita da Luna in Ariete ma anche da Marte e Sole in Bilancia. Attenzione quindi a non commettere "colpi di testa" di cui poi potreste pentirvi.

Pesci: Venere positiva favorisce gli affetti e crea armonia in campo sentimentale. Solo Giove è di traverso e potrebbe sprigionare alcune malinconie a cui non dovrete dare conto.