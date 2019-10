L'Oroscopo del giorno 15 ottobre è arrivato, ben disposto a mettere in chiaro l'Astrologia di questo prossimo martedì. Nell'articolo troviamo in bella mostra sei simboli astrali, come anticipato in anteprima, relativi alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, focus in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere, tra i sei evidenziati, quali saranno i segni più fortunati nella giornata del 15 ottobre? Diciamo subito che, in base alla situazione astrologica estrapolata sulle effemeridi del momento, ad avere massimo supporto da parte degli astri nel periodo saranno coloro appartenenti all'Acquario, nel frangente valutati al "top del giorno".

Quasi alla stregua del migliore in classifica, altri due simboli astrali saranno davvero in giornata positiva: Bilancia e Scorpione. Invece, visto il relativo cielo astrale, le previsioni di martedì 15 ottobre annunciano una giornata decisamente impegnativa per i nativi in Pesci: a dare filo da torcere al segno d'Acqua saranno sia Giove in Sagittario, in quadratura a Nettuno nonché la specularità negativa al 80% restituita dal Sole in Bilancia.

Bene, passiamo pure a definire meglio la scaletta con le stelline quotidiane e, subito dopo, alle attesissime predizioni astrali mirate sui singoli segni.

Classifica stelline 15 ottobre 2019

Un nuovo martedì bussa già alle porte del trantran quotidiano, pronto a farsi largo in seno alla solita routine del periodo. Vediamo quindi di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà d'interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A dare risposte quanto più possibili esaustive, come da prassi, sarà la nostra puntuale classifica stelline, nel frangente impostata sul giorno 15 ottobre. Allora, pronti a scoprire a chi toccherà sorridere e chi invece, questa volta, dovrà fare buon viso a cattiva sorte? Il resoconto astrologico è pronto nei dettagli restituiti dalla scaletta posta a seguire:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★: Pesci.

Oroscopo martedì 15 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà benissimo questo vostro martedì 15 ottobre: allora, cosa desiderare di più dalla vita?

Avrete senz'altro consensi e riconoscimenti e, come se non bastasse, si aggiungerà anche una bella dose di divertimento: vi sentirete ben provvisti di energie e ben decisi a spenderle utilmente. In amore, ci sarà finalmente armonia nella vita di coppia e dei momenti di grande romanticismo, avvertirete un certo bisogno di coccole, di rilassarvi quindi nella tranquillità della vostra casa: finalmente riuscirete a ottenere ciò che il vostro cuore reclama da tempo!

Single, potreste inaugurare un nuovo capitolo della vostra vita a patto di non sciupare inutilmente altre energie: il guardare indietro vi permetterà di trovare quel coraggio necessario in grado di permettervi di voltare finalmente una pagina alla vostra esistenza. Avrete bisogno di ricaricarvi: allargare il vostro raggio d'azione e cercate di conoscere persone nuove. Le previsioni del giorno senza indugio incitano a non mollare: datevi da fare!

Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità, ma fatevi avanti nel proporre idee o progetti. Alcune proposte potrebbero essere prese sul serio, anche qualcuna tra queste porterà un aumento d'impegni, sia a livello qualitativo che quantitativo.

Scorpione - Si prevede una splendida giornata, sicuramente pronta a restituire tanta positività al secondo giorno della settimana, in special modo se nativi di prima e seconda decade. L'Astrologia, alleata del segno, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione. In alcuni momenti del periodo voi Scorpione vi sentirete beatamente concilianti, rilassati verso tutto e tutti: sfruttate il momento buono. In amore, le cose si calmeranno sempre di più nel vostro rapporto. Le effemeridi super-positive vi porteranno finalmente tanta stabilità e vi permetteranno di fare eventuali correzioni alla relazione, non solo dal vostro punto di vista, ma anche da quello del partner. Single, permettete all'amore e, magari anche a un eventuale imprevisto, di entrare nella vostra vita: concedetevi a tale scopo qualche nuova evasione, magari sperimentando le malizie di un'avventura fantasiosa. Nel lavoro, finalmente vi saranno riconosciuti i meriti che da tanto aspettavate. Non vi mancherà l'entusiasmo e non vi fermerete un solo secondo per tutta la giornata, per terminare ciò che avrete in agenda.

Sagittario - In vista del prossimo martedì, in questo caso valutato con le quattro stelline della normalità, armatevi di tantissima buona volontà: senz'altro il periodo da "così così" diventerà abbastanza piacevole. In molti casi, riuscendo a piazzare mosse intelligenti, otterrete risultati tangibili. Intanto, qualcuno al momento segnerà un po’ il passo, anche perché lo spirito d’iniziativa risulterà essere un po’ sopito. In amore, la routine potrà appannare i sentimenti, ma non li spegnerà di certo. Fidatevi del vostro cuore, perché basterà una parolina giusta per riaccendere un'intesa esaltante con la vostra metà e davi modo di vivere felici insieme. Single, ci potrebbero essere innamoramenti fulminei in grado di stravolgere la vostra vita sentimentale, ma solo se davvero lo vorrete. Potreste veder spuntare un sentimento che non avevate previsto, magari per qualcuno già vicino a voi: afferratelo al volo, ovviamente accertatevi che non sia il solito "fuoco di paglia". Nel lavoro, sarà una giornata di imprevisti e contrattempi, il che vi renderà abbastanza indisposti o nervosi. Sarebbe cosa ideale isolarsi per un po’ e magari cercare di non sfogarsi con colleghi o persone del giro. Sarete agitati per via di qualche progetto andato in fumo: non preoccupatevi, in vista ci sono nuove occasioni per fare quel salto di qualità a cui aspirate da tempo.

Astrologia del giorno 15 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di martedì preannunciano un periodo intriso di normalissima routine: a coloro che avessero bisogno di cambiare qualcosa della propria vita, magari di sperimentare situazioni nuove, diciamo di stare attenti a dove andranno "a parare": facile prendere lucciole per lanterne, chiaro? In amore, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera abbastanza positiva e soprattutto con un pizzico di rinnovata fiducia, specialmente a coloro di voi attualmente in coppia. Quindi, siate sereni e sforzatevi di trascorrere una giornata diversa dal solito, magari voi e la persona del cuore, ovviamente da soli: vedrete, sarà fantastico. Single, non smettete mai d'incantare: infatti, proprio in questo periodo sarete più affascinanti del solito e di certo pronti a fare breccia nei cuori o conquiste davvero appassionanti. Sarà il momento giusto per esprimere i vostri sentimenti in modo più spontaneo, quindi fatevi coraggio: riuscirete a coinvolgere una persona che vi interessa particolarmente. Nel lavoro, non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste, soprattutto perché gli astri saranno dalla vostra parte. I superiori si dimostreranno attenti alle vostre parole e le vostre aspettative non andranno deluse.

Acquario "top del giorno" - In arrivo un martedì 15 ottobre davvero al massimo delle potenzialità in ogni campo. Senz'altro la giornata relativa alla settimana appena iniziata sarà gioiosa, soprattutto per ciò che concerne i rapporti interpersonali a stampo sentimentale. Grazie ai positivi flussi da Luna in Toro, nonché di Venere e Mercurio presenti nel campo dello Scorpione, vi sentirete pieni di energie da spendere in ogni momento della giornata. In campo affettivo, gli astri annunciano una giornata ideale per progettare il futuro, soprattutto se relativi al rapporto coppia che, forse, da tempo stavate aspettando. In vista ci potrebbe essere qualche coronamento d’amore per le coppie che vogliono sposarsi e per le altre tanta serenità. Per voi single, saranno in arrivo nuove attrazioni: fare colpo su "qualcuno" che piace da tempo sarà l’obiettivo di questa giornata! Approfittate di tutta questa positività per godere l'attimo senza paura né inibizioni. Nel lavoro, invece, le effemeridi positive senz'altro terranno alto l'umore e le vostre quotazioni, sia in campo sociale che professionale. Se avete un'idea o un'iniziativa da proporre fatelo, verrà accolta con interesse da chi di dovere.

Pesci - Con gli astri che nel periodo analizzato vi ritrovate, vi farete senz'altro prendere dall’ansia, non è così? Purtroppo per voi Pesci è previsto un giorno tutto o quasi impostato sulla semi-totale negatività. In molti accuserete una sensazione strana, quella cioè di non riuscire a controllare tutto e, nell’agire, potreste dimenticare qualche particolare importante. Fate attenzione alle decisioni di un certo livello, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 15 ottobre, riguardo l'amore, sarà una giornata di imprevisti e contrattempi, il che vi renderà alquanto irascibili o nervosi. Sarebbe ideale per voi isolarsi per un po’ dal mondo circostante. Consiglio: cercate di non sfogarvi sulla persona amata o, peggio, sul partner, altrimenti rischiereste di trascorrere una giornata da "muso lungo". Voialtri single sarete un po’ agitati per via di qualche progetto andato in fumo. Vi comporterete in modo scontroso con gli altri perché vorrete seguire solo il vostro istinto, senza preoccuparvi di fornire agli interessati una spiegazione ai vostri atteggiamenti: calmatevi! Nel lavoro, il vostro realismo pratico non farà una piega. Consiglio: cercate di essere un po' più aperti e di accettare la spontaneità con la quale si manifesteranno certi eventi, senza rovinarvi la giornata.