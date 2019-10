L'Oroscopo del giorno 16 ottobre è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In evidenza si pone la giornata del prossimo mercoledì, importante giro di boa di metà settimana. Allora, curiosi o no di mettere in chiaro quali sono i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Dunque come da titolo, curiosità e interesse tutto in direzione dei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Bene, a tal proposito partiamo subito con il simbolo astrale più fortunato tra i suddetti sei: sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato alla posizione relativa alla "top del giorno", gli amici appartenenti a Bilancia, nel contesto preventivati al massimo della positività. Ottime previsioni, altresì, anche per coloro nati sotto la buona stelle dell'Aquario, al giro di boa di metà settimana, sottoscritti con le ottime cinque stelle della buona sorte.

Intanto si preannuncia poco performante il periodo, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni di mercoledì 16 ottobre, per i nati in Sagittario: il puntiglioso segno di Fuoco avrà Nettuno in quadratura a Giove, nonché Urano e Luna contrari al segno, in media speculari negativi al 70%. Andiamo pure ai dettagli e, nella parte immediatamente a seguire, scoprire la classifica stelline sul periodo analizzato.

Classifica stelline 16 ottobre 2019

Questo mercoledì di metà settimana vedrà vincenti in amore, ma anche nelle attività di lavoro, solo due segni. In primo piano nella nuova classifica stelline, interessante il giorno 16 ottobre, il segno della Bilancia, come già annunciato in apertura, seguito a brevissima distanza dal simbolo astrale dell'Aquario. Ansiosi di sapere qualcosa di più in merito alla giornata di questo mercoledì? Certo che sì, ovviamente, pertanto il consiglio è certamente quello di andare subito a dare uno sguardo la relativa tabella creata all'uopo.

A seguire il riscontro giornaliero, sintetizzato con le stelline, per i simboli zodiacali compresi dall'Ariete alla Vergine:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Aquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario.

Oroscopo mercoledì 16 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia "top del giorno" - In arrivo un giorno davvero speciale per voi della Bilancia, sicuramente in grado di dare un grosso sprint a questa parte centrale della corrente settimana.

In amore, diciamo pure che sarà tutto perfetto (o quasi) e, se non avete mai fatto follie per il partner, questo potrebbe essere il giorno giusto per incominciare. Marte e Sole nel segno entrambi in "casa 7" (diffusamente definita come "la casa della collaborazione" o anche "dell'unione con l'altro/a") vi esortano a far di tutto pur di far felice la persona che più amate al mondo. Questo mercoledì, a livello sentimentale, avrete a disposizione un'energia potentissima: fatele fruttare!

Single, la bella posizione della Luna (specularità positiva al 95%) vi darà l'occasione di comunicare con chiarezza e onestà con tutte quelle persone che vi interessano per scopi affettivi. Se c'è qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, ebbene la giornata è quella giusta: le previsioni del giorno invitano a provarci. Nel lavoro avrete molto da fare, ma non mancheranno le forze per intraprendere nuove strade. Date sfogo a qualcuno dei vostri progetti.

Scorpione - Diciamo che senz'altro la giornata, in analisi in questo frangente, si preannuncia abbastanza "passabile" per voi Scorpione. Anche se gran parte del periodo è stato valutato nelle predizioni di mercoledì con le semplici quattro stelle della routine più scontata, preparatevi di buon grado ad affrontare con convinzione soprattutto eventuali momenti impegnativi. Consiglio: armatevi di fiducia ed altrettanta pazienza, certamente il periodo sotto analisi potrebbe rivelarsi abbastanza buono a patto di essere risoluti. Da evitare inutili distrazioni. In amore il buonumore, finalmente, vi farà sentire ancora più belli di quello che già siete: sarete apprezzati e coccolati dalle persone che più amate, ovviamente con il partner in prima lista! Supererete eventuali litigi di coppia grazie al vostro disarmante sorriso, il che farà letteralmente sciogliere il cuore del partner (non approfittatene però). Single, sentirete un forte desiderio di romanticismo e magari avrete voglia di coccole da quella bella persona che solo voi portate nel cuore. La Luna per voi sarà molto positiva, saranno favoriti anche i rapporti con familiari, parenti e amici. Potrete riavvicinarvi a persone che non vedevate da tempo e magari riallacciare rapporti un po' persi. Nel lavoro, potrete utilizzare le vostre energie per portare avanti nuove proposte di cambiamento. La sfera professionale si dirigerà verso il successo.

Sagittario - Questa parte della settimana, per tanti di voi nativi nel segno del Sagittario, partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira, ovviamente visto il periodo "no" usate massima cautela. In amore, altresì, vi sentirete turbati e questo comporterà ripercussioni su molteplici fronti. Infatti, in più di qualche momento sorgeranno dubbi in relazione alla vita di coppia, per questo cercherete il conflitto con il partner, anche laddove non ce ne dovesse essere bisogno (molti saranno spinti dalla gelosia). Single, a causa del vostro carattere poco socievole (non per tutti logicamente), senza volerlo, risulterete un po' distanti e freddi proprio verso quelle persone che più vi attirano: non dimenticate che l'amore potrebbe dare quel brio in più che manca alla vostra vita attuale, pertanto mettete da parte timidezze, titubanze o tutto quello che volete e fatevi avanti! Qualcosa di veramente interessante vi aspetta. Nel lavoro, intanto, rilassatevi pure senza pretendere troppo da voi stessi, ok? Se continuate con il ritmo di questi ultimi giorni vi sfinirete senz'altro. Procedete portando a termine una cosa per volta sapendo che non potete realizzare tutto e subito: abbiate pazienza!

Astrologia del giorno 16 ottobre: Capricorno, Aquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di mercoledì indicano come abbastanza discreto quasi tutto il periodo sotto analisi. Infatti partirà e chiuderà sull'onda delle quattro stelle della semplicità questo vostro mercoledì di metà settimana e, se saprete gestire alcune situazioni importanti, di certo sarete più che soddisfatti dei risultati che riavrete. Diciamo che eventuali sforzi saranno proporzionati all'impegno profuso per ottenere risultati positivi: più vi impegnerete, maggiori saranno i riscontri. In amore, invece, diciamo pure che sarà un buon momento, in parte, adatto per modificare alcuni degli aspetti di coppia che più vi stanno a cuore: cercare di cambiare abitudini respirando dunque "aria nuova", anche nella relazioni d'amore più felici, sarà certamente la scelta migliore da fare. Single, parecchi di voi faranno sicuramente nuovi incontri e se sarete pazienti, cercando di attendere il momento migliore per farsi avanti, i risultati saranno piacevoli. Iniziate a far colpo su qualcuno/a che desiderate da tanto, vediamo cosa potrebbe uscirne fuori, ok? Nel lavoro nuove e stimolanti occasioni di crescita vi faranno approdare verso interessanti progetti. Siate diretti verso gli obiettivi e non distraetevi, di sicuro tutto andrà secondo la vostra volontà.

Aquario - Partirà molto bene questa parte della settimana, con un mercoledì di certo in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare le vostre carte senza eccedere, e senza aver fretta di concludere, prima di sera (forse) porterete a casa un’ottima soddisfazione. In molte circostanze il vostro modo di porvi, unito all'ottimo carisma di cui siete dotati, vi farà stringere nuovi interessanti rapporti soprattutto negli affari. Sentirete nell'aria il profumo di buoni guadagni o di nuove gratifiche: che sia la volta buona? In campo sentimentale, altresì, manifesterete il vostro sentimento verso il partner in maniera insolita, magari preferendo colpire nel segno con piccole sfiziose sorpresine, piuttosto che con slanci amorosi inusuali quanto appassionanti. Favoriti saranno i viaggi e gli spostamenti programmati per il prossimo weekend/fine mese, quindi organizzatene qualcuno magari per una meta ambita da entrambi. Single, sarete veramente felici e sereni, forse perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa, approfittate di questo momento. Un incontro molto positivo potrà scuotere la vostra vita, ma solo se sarete seriamente interessati. Nel lavoro, invece, la buona posizione delle effemeridi del periodo vi permetteranno di manifestare le vostre opinioni e ottenere consensi favorevoli.

Pesci - Il prossimo mercoledì si preannuncia come una giornata abbastanza monotona, a tratti persino un po' stancante, tuttavia mai del tutto negativa. Per quanto riguarda la situazione generale, il frangente potrebbe comunque regalare piccole (anche se insignificanti) gradevoli soddisfazioni a molti nativi, soprattutto a coloro di seconda o terza decade. Discrete anche le opportunità di successo nel campo dei rapporti interpersonali, con le stelle pronte a mettere in luce la vostra intelligenza e il vostro sano dinamismo. Secondo l'oroscopo del giorno 16 ottobre intanto, per quanto riguarda il comparto relativo all'amore, diciamo che in questo momento della vostra vita non tutto gira male come vorreste far credere. Vi basterà dare un'occhiata alla persona che avete nel cuore per capire realmente come state messi (sentimentalmente parlando, ovvio). Molto presto realizzerete un'ottima armonia di coppia, probabilmente alimentata dal reciproco rispetto e dal sincero affetto che provate l'uno verso l'altra. I single invece, specie quelli che vivono ancora nel ricordo di un/una "ex", faranno bene a gettarsi il passato alle spalle e pensare al futuro con più fiducia, anche perché questo è il momento giusto per farlo. Nel lavoro, per chiudere, ci potrebbero essere delle novità positive e molto favorevoli per cambiare una situazione poco vantaggiosa. Diciamo, un periodo molto interessante.