L'Oroscopo del giorno 17 ottobre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Nel periodo sotto analisi, l'Astrologia applicata al quarto giorno della corrente settimana evidenzia la posizione stabile di Marte e Sole in Bilancia con Venere e Mercurio ancora nel campo dello Scorpione. Tra le novità astrali di spicco, ovviamente parlando sempre in merito a questo giovedì, da segnalare l'ingresso della Luna nel settore dei Gemelli: tutto pronto quindi per dare enfasi o portare tanta fortuna in amore e nel lavoro.

In merito alle predizioni elaborate nell'articolo di oggi intanto, ricordiamo che ad essere valutati saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano spiccano due segni: Bilancia e Pesci, in questo frangente classificati da cinque stelline super-fortunate. Per quanto riguarda la parte impegnativa del periodo, ad esser interessati da turbolenze astrali abbastanza importanti secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di giovedì 17 ottobre, sia il Capricorno (sottotono) che lo Scorpione (ko). A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 17 ottobre 2019

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia, in questo contesto interessante i segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Punto centrale su cui dirigere curiosità e aspettative, la sempre puntuale classifica stelline quotidiana, al momento impostata su giovedì 17 ottobre 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Abbiamo già parlato inizialmente dei segni più fortunati e quelli previsti in difficoltà, quindi non resta che andare subito al sodo, esplicitando il pensiero degli astri in merito al periodo in esame. A voi il resoconto espresso dalle stelline sui singoli segni:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Capricorno;

★★: Scorpione.

Oroscopo giovedì 17 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Fantasia in campo sentimentale, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle del periodo: a voi Bilancia l’astuzia di utilizzarli bene in ogni situazione che riterrete valga la pena di essere affrontata!

Ci sono felici previsioni anche per il la parte legata all'economia personale: in arrivo piccoli guadagni extra (non per tutti). Intanto, protagonista assoluta della giornata sarà la Luna, in ingresso nel campo dei Gemelli alle ore 04:30 di questo giovedì 17 ottobre. La 'musa dei poeti' è già pronta a spingere verso nuove avventure e/o nuove amicizie dalle quali potrebbero scaturire legami improvvisi quanto spregiudicati sia per coloro in status single che, (udite udite) anche per qualcuno in coppia stabile...

In amore parlando in generale, diciamo che questa sarà la vostra giornata fortunata: di certo ci sarà chi saprà viziarvi facendovi trascorrere delle ore di passione assolutamente indimenticabili. Finalmente potrete staccare la spina dalla normale routine e passare una giornata senza tabù di alcun tipo e soprattutto senza fare le solite cose. Single, finalmente avrete una giornata intera completamente libera da inibizioni dove potrete coccolarvi e viziarvi un bel po'.

La compagnia affettiva si rivelerà essere quella giusta e trascorrerete delle ore molto piacevoli insieme a chi vi piace. In questo caso le previsioni del giorno invitano a non mollare la presa: divertitevi! Nel lavoro infine, nel vostro cielo ci sarà sicuramente quel pizzico di fortuna necessaria per concludere affari e/o trattative a vostro vantaggio: ne avete proprio bisogno, dopo un periodo non proprio positivo, non è così?

Scorpione - Partirà male questo vostro giovedì di metà settimana, si o no? Ebbene, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, ovviamente di competenza al segno dello Scorpione, effettivamente le indicazioni portano ad un giorno abbastanza pesante, in questo caso valutato con la sigla del "ko". Calma, non tutto è perso a priori, ok? Datevi un programma da portare avanti in giornata, evitando accuratamente ogni eventuale situazione potenzialmente impegnativa o rischiosa per voi o per le persone/cose a cui tenete di più. In amore invece, dopo giorni vissuto alla meno peggio tra solite cose ed ordinaria routine (come senz'altro sapete già), in questo giorno sarete giù di tono e non avrete voglia di fare quasi niente: la causa? Ovvio, alcuni movimenti planetari poco congeniali al segno, tipo la dura opposizione di Urano al vostro Pianeta Venere. Diciamo che sarete sopraffatti da una grande pigrizia e stenterete a trovare la voglia o una ragione plausibile per tenere testa all'esuberanza del partner: occhio, in questo caso potreste essere fraintesi da chi vi vuole bene e potrebbero innescarsi "tiritere" infinite... Single, vi toglierete qualche sassolino dalle scarpe facendo immediata chiarezza in alcuni rapporti affettivi (amici, familiari o persone stimate), cosa questa che potrebbe giovare in primis a voi e poi di riflesso a chi vi sta intorno. Vi sveglierete forse con un peso sul cuore, ma andrete a dormire sicuramente più leggeri e sereni: sarà una giornata "tosta" ma positiva, soprattutto a livello emotivo. Nel lavoro, sarete arrabbiati e delusi a causa di alcuni progetti sfumati, tuttavia non arrendetevi, ok? Riprovateci, e questa volta cercate di non commettere errori...

Sagittario - In pratica potrebbe essere un giovedì 17 ottobre buono in parte, almeno riguardo le prime quattro/sei ore, poi il tutto sarà da tenere sotto accurato controllo. Senza meno la giornata di metà settimana, per molti di voi del Sagittario, risulterà abbastanza gestibile soprattutto nei rapporti d'amore: riceverete dei chiari segnali che la relazione che state vivendo è da considerare in positiva evoluzione, pertanto in grado di cambiare in meglio parte dei problemi in corso nel periodo. Single, la felicità (quella vera) finalmente potrebbe essere a portata "di cuore". Le stelle di giovedì senz'altro regaleranno suggestive opportunità da sfruttare oppure diverse occasioni per mettere in agenda qualcosa di romantico. Sarete infatti più che mai padroni delle vostre emozioni e, con la giusta carica, vivrete bene questo momento così appassionante. Alla fine non dovrete far altro che approfittare di questo stato di grazia: pronti a mettere a segno qualcuno dei vostri famosi "colpi da maestro" nelle faccende di cuore? Nel lavoro invece, la giornata si aprirà molto bene per voi nativi, in special modo perché gli astri del momento senz'altro favoriranno una situazione a cui tenete molto. Preparatevi per qualcosa di impegnativo, ma potenzialmente molto promettente.

Astrologia del giorno 17 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata "sottotono" valutata nelle attuali predizioni di giovedì come certamente abbastanza pesante in alcune circostanze a stampo affettivo/sentimentale. In questo caso l'Astrologia applicata al vostro segno senz'altro è improntata a dare una valutazione poco positiva al periodo in arrivo. In amore, seppur non vi saranno turbamenti eccessivi, chiedete eventualmente "scusa" se ultimamente vi siete resi colpevoli di comportamenti poco carini nei confronti del partner. Prendetevi altresì la briga di sistemare tutte quelle cose rimaste in sospeso da troppo tempo, senz'altro sarete più sereni e ben disposti verso chi amate. Single, troverete la persona giusta con cui aprirvi e, magari, finalmente farete il grande passo verso un eventuale rapporto affettivo stabile: siate voi a proporre/far intendere il desiderio di avere un appuntamento (aperitivo, cena o anche solamente un caffè). Se, come consigliato dagli astri di vostra competenza, sarete voi per primi a prendere l'iniziativa, la giornata rifletterà positivamente i vostri bisogni regalando valide soluzioni per stare ancora meglio. Nel lavoro, alcuni problemi non ancora risolti torneranno a turbarvi: tranquilli! Con calma riuscirete a risolvere (quasi) tutto.

Acquario - Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia del giorno con le quattro stelle della discreta positività. Senz'altro alcuni recenti contrattempi stanno per cessare, dunque un'ottima ragione per mettere da parte eventuali dubbi o reticenze che ultimamente vi stanno tenendo abbastanza in ansia, in molti casi facendovi perdere anche la lucidità. In campo sentimentale, diciamo che, se non in modo completo, vi sentirete sicuramente abbastanza a vostro agio. In questo periodo la Luna in Gemelli, nel contempo in ottimo trigono a Marte, risulterà parzialmente amica del vostro segno, parlando in alcuni frangenti il vostro stesso linguaggio a livello di sentimenti. A livello di coppia, l'amore sarà sufficientemente appagante per molti nativi e con il partner si registreranno buoni momenti, a tratti anche davvero ottimi. Single, brillanti e simpatici, passerete delle ore allegre e spensierate circondati da una folta schiera di amici (tra questi ovviamente non mancherà la presenza di colui/lei che attualmente vi fa battere il cuore all'impazzata...). Con criterio, cercate di portare l'attenzione di chi vi circonda su cose dove vi sentite particolarmente ferrati, ok? Per cominciare, avrete tutte le carte in regola per stravincere in qualsiasi situazione, perciò datevi una mossa! Nel lavoro invece, la fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con maggiore sicurezza, sicuramente aiutandovi a cancellare l’ansia. Eventuali posizioni vantaggiose daranno vita a nuovi percorsi formativi: mantenete la lucidità e affrontate ogni eventuale ostacolo.

Pesci - In arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto "effetti collaterali". Le stelle pertanto invitano voi Pesci a mettere l'ansia da parte sfruttando a massimo il periodo, ovviamente cercando di godere a pieno regime tutto ciò che di interessante potrebbe capitare. In molti casi, ad attendervi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna soprattutto in campo sentimentale. A riguardo dell'amore infatti, l'oroscopo del giorno 17 ottobre indica che quasi certamente avrete l'energia inesauribile (come quella che hanno i bambini per capirci). Pertanto, potreste avere desiderio di stare a contatto con amiche o amici e dialogare, magari anche discutere su disparate questioni sentimentali che in questo periodo vi stanno dando da pensare. Se riuscirete a circondarvi di belle persone, quelle che vi fanno stare bene, trascorrerete delle ore in armonia e serenità riuscendo in qualche caso a trovare anche qualche buon consiglio da usare a vantaggio del rapporto d'amore. Qualcuno potrà contare sull'appoggio del partner nel realizzare un desiderio... Se single invece, accetterete di buon grado di stravolgere la vostra solita routine con un qualcosa di nuovo o inaspettato. Sarà gradevole dal punto di vista dei sentimenti in quanto vi verranno fatte delle dichiarazioni che vi lasceranno letteralmente senza parole. Nel lavoro, grazie ai pianeti favorevoli farete un bel passo in avanti: potreste avere una buona opportunità e ricevere un guadagno in più.