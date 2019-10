L'Oroscopo del giorno 2 novembre 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la classifica e le previsioni su amore e lavoro.

In questa sede scopriremo come saranno le stelle di questo sabato per la seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indica l'Astrologia ai sei segni messi sotto torchio.

In questo caso, visto il buon cielo di riferimento nel periodo, ad avere la corona di migliore in assoluto saranno solamente in tre: Sagittario, Capricorno e Acquario, al momento preventivati in giornata da cinque stelle. Buon periodo, seppur non all'altezza dei migliori appena svelati, per i nativi dello Scorpione valutati abbastanza discretamente con quattro stelle indice di periodo routinario. Decisamente di altro spessore le previsioni di sabato 2 novembre nei confronti di coloro appartenenti ai simboli astrali della Bilancia e dei Pesci: poche le speranze di successo per entrambi purtroppo, nel frangente valutati con la sigla relativa ai frangenti "sottotono".

Passiamo subito a svelare le predizioni astrologiche segno per segno, prima però è d'obbligo dare uno sguardo all'attesissima classifica d'inizio weekend.

Classifica stelline 2 novembre 2019

Particolarmente attesa, soprattutto per il valore in termini di positività che andrà ad attribuire a questo primo giorno di weekend, in anteprima la nuova classifica stelline di sabato 2 novembre 2019. Dunque in primo piano la scaletta con le stelle riguardanti i simboli astrali compresi da Bilancia fino a Pesci, valutati come sempre in base alla qualità delle proprie effemeridi. Curiosi di sapere a chi sorriderà la giornata sotto esame e chi invece sarà messo sotto stress da astri dissonanti?

Vediamo allora di mettere in chiaro l'intera scala di valori, condensato dell'Astrologia sul periodo indicato:

★★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Bilancia, Pesci;

★★: nessuno.

Oroscopo sabato 2 novembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - In arrivo un inizio di weekend abbastanza a sorpresa (negativa), almeno per chi non ha avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo della settimana.

In alcuni casi il sottotono attribuito a questo vostro sabato potrebbe farsi sentire in modo pesante: non fatevi prendere dall'eccessivo nervosismo, ok? Cercate di stare tranquilli, soprattutto non alzate il tono di voce con le persone che avete attorno come spesso fate... In amore pertanto gli astri invitano ad essere coraggiosi! In coppia, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune storie con problematiche di vecchia data.

Diciamo che i sentimenti gireranno come una giostra e vi sentirete spiazzati dagli eventi: guardatevi dentro prima di prendere decisioni. Single, un po’ di nervosismo creerà tensioni ed alcuni di voi potrebbero sentirsi incompresi e mal capiti dalla maggior parte delle persone che vi stanno vicino. Le previsioni del giorno invitato a tenere i nervi a posto... Nel lavoro infine, scorrerà tutto come sempre, senza grosse sorprese o cambiamenti: fate quello che avete sempre fatto, con serenità e fiducia verso le proprie capacità professionali.

Scorpione - In arrivo un sabato 2 novembre senz'altro abbastanza positivo, giusto quel che basta per non deludere. La giornata di fine settimana comunque, non sarà esente da intoppi o piccoli grattacapi sia ben chiaro. In molte occasioni l'esperienza vi renderà impeccabili e le persone che non vi piacciono non reggeranno il confronto le "vostre verità": credeteci, perché voi Scorpione siete fantastici in tutto! In amore, è finalmente arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato: eventuali frutti, se nel caso fossero sufficientemente di vostro gradimento, regaleranno senz'altro qualcosa di buono da investire nel rapporto. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) anche una migliore intuizione in merito agli obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, a più di qualcuno di voi potrebbero verificarsi delle turbolenze astrali in grado di rendere meno scontate, ma anche più problematiche, eventuali relazioni a scopo affettivo: calma! Nel lavoro, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase. Spesso rinnovare l'attuale percorso di scelte potrebbe essere un comportamento saggio, certamente in grado di catapultare verso un periodo favorevole.

Sagittario - Si annuncia a voi del Sagittario una giornata molto solare, positiva quanto basta e portatrice di buone notizie nelle situazioni più importanti. Finalmente, pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno: in giornata potreste avere dei contatti importanti da sfruttare, il che vi permetterà di ben sperare per il vostro futuro. In amore, potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti con il partner, facendo qualcosa capace di rompere la routine quotidiana a cui siete abituati. La vostra vita non potrebbe andare meglio, sarete sotto un'ottima stella e vivrete la giornata felici e contenti, ovviamente in simbiosi con la vostra dolce metà del cielo. Single, sono ormai passati i giorni di nervosismo e ansia, senz'altro questo sabato darà l'avvio non solo al weekend ma soprattutto a un nuovo inizio, fatto di tranquillità e pensieri positivi: gioveranno anche al fisico! Pertanto l'Astrologia non ha dubbi: godete e vivete a pieno ritmo il periodo, il resto lasciatelo "per dopo". Nel lavoro, per chiudere, sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche una piccola occasione in grado potenzialmente di far migliorare l'andamento della vostra economia. Siate pronti a soddisfare il vostro ego.

Astrologia del giorno 2 novembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - All'orizzonte si intravvede una giornata semplice e geniale allo stesso tempo. Per dirla con una sola parola: sarà davvero un sabato "col botto!". Nella stragrande maggioranza dei casi (forse) è arrivato il momento di dedicarvi completamente alle cose che amate di più: divertitevi, organizzate qualcosa di nuovo e, soprattutto, che siano graditi alle persone che più vi piacciono. Le predizioni d'inizio weekend intanto, per quanto riguarda l'amore, indicano che gli astri sicuramente riporteranno in primo piano i sentimenti. In alcuni casi sarete proprio voi a chiedere al partner di fare una scelta importante (che solo voi sapete). In gran parte dei casi vi mostrerete davvero frizzanti e positivi, dunque cogliete al volo tutta la vostra energia per affrontare al meglio la giornata. Single, per molti di voi "cuori solitari" del Capricorno, il periodo potrebbe essere adatto a mettere in pratica idee o progetti a livello non solo sentimentale, ma anche nelle amicizie o in ambito familiare: momento da sfruttare, senza alcun dubbio. Nel lavoro, è arrivato il momento di concentrarsi davvero: la vostra convinzione vi farà primeggiare a cospetto di colleghi meno brillanti.

Acquario - Il prossimo sabato si preannuncia molto positivo. Lo affronterete con tenacia scoprendo così tutti i piaceri che la vita è pronta senz'altro ad offrirvi. Consiglio: se con dei semplici cambiamenti pensate di avere qualche miglioramento in qualsiasi ambito, bene, allora non esitate a puntare su ogni cosa in grado di catapultarvi sempre più in alto. In campo sentimentale, l'ottima posizione della Luna in Capricorno influenzerà sicuramente il vostro status mentale e fisico: sarete dolci e affabili con la persona amata, di certo promotori di nuovi e rinomati affetti, magari conditi con qualche bella iniziativa a scopo benefico. Un sorriso sincero rimarrà sicuramente stampato sul vostro volto a garanzia di rapporti amorevoli vissuti appieno. Single, se avete in mente l'idea di legarvi a una persona definitivamente, allora cosa state aspettando? Iniziate subito la ricerca: chi ha tempo non aspetti tempo! In generale, se avete da poco interrotto un rapporto, le occasioni per rimettervi in gioco non vi mancheranno di sicuro. Nel lavoro invece, sorridete perché i vostri astri in aspetto positivo potranno portarvi molto lontano, fisicamente e spiritualmente. Saprete infatti destreggiarvi nel migliore dei modi, come se un istinto infallibile vi guidasse verso il traguardo tanto desiderato.

Pesci - Questa parte della settimana identificata con la parte iniziale del nuovo weekend, per voi Pesci si intravvede quasi tutta in "sottotono". Rinviate a momenti migliori eventuali speculazioni soprattutto se dovessero essere alquanto azzardate. Senza dubbio in alcune situazioni vi state impegnando molto, ma forse non avete calcolato bene i tempi e rischiate di girare a vuoto. Secondo l'oroscopo del giorno 2 novembre, riguardo l'amore, capricci e tira e molla in un rapporto di coppia ci possono tranquillamente stare, ma non dev'essere troppo esagerato altrimenti la situazione potrebbe finire fuori controllo con danni permanenti. Prendete nota di fatti successi in passato e regolatevi, ok? Se single invece, troppo spesso la noia prende il sopravvento e si rimane ad aspettare un improbabile aiuto dal cielo che non arriva mai: reagite! Non lasciate che un temporale passeggero scoraggi le vostre decisioni/intenzioni. Nel lavoro, per chiudere, qualcuno vi suggerirà qualcosa da fare ma voi, puntualmente, rispedite al mittente! Eppure potrebbe rivelarsi interessante: non accantonate troppo in fretta un consiglio. Diciamo che in questo periodo sarete un po' troppo ansiosi e malfidati...