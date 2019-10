L'Oroscopo di domani, lunedì 21 ottobre, prevede una giornata di agitazione per il Leone, mentre il Sagittario potrà contare su ottime stelle. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questo inizio settimana proverete a ritrovare un po' di serenità in amore. Per voi è un periodo molto interessante e sarà molto probabile che siate in attesa dell'arrivo di qualcosa di speciale nella vostra vita.

Rispetto al passato avete deciso di essere maggiormente prudenti e disponibili. Se provate un interesse per qualcuno, non esitate a farvi avanti.

Toro: siete delle persone che trovano soddisfazione anche nelle cose più piccole, ma in questo periodo sembra non essere facile per voi trovare una motivazione che vi spinga a proseguire il vostro percorso. State vivendo in un periodo di cambiamenti e questo vi ha in qualche modo destabilizzato.

Dovrete cercare di mantenere la calma.

Gemelli: chi sta provando a risolvere alcune questioni legali, in questa giornata del 21 ottobre potrà fare grandi passi avanti. Ci potrebbero essere delle difficoltà che riguardano l'ambito economico della vostra vita.

Cancro: in questa fase sarà importante che dedichiate del tempo a risolvere i vostri problemi di tipo sentimentale. Nell'aria c'è grande energia e sono favorite soprattutto le storie iniziate da poco.

Ben presto potrebbero palesarsi delle novità che riguardano il vostro privato.

Leone: vi trovate in un periodo di agitazione, ma ben presto avrà inizio un bel periodo di recupero. Dovrete cercare di essere maggiormente cauti e previdenti. Chi ha intenzione di fare degli investimenti per il futuro, dovrà cercare di tenere a bada le proprie spese al momento.

Vergine: vi troverete a riflettere su alcune decisioni che avete preso di recente.

La giornata di lunedì 21 ottobre vi porterà un piccolo calo fisico. Prendetevi del tempo per riflettere su voi stessi e su ciò che desiderate veramente.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avete bisogno di nuove certezze in campo lavorativo. Potreste stringere accordi e nuovi contratti per sentirvi più sicuri sotto l'aspetto economico. In ambito sentimentale invece, potreste avere le idee non del tutto chiare sui vostri sentimenti.

Sarà necessario fare chiarezza al più presto possibile.

Scorpione: dal punto di vista fisico, potreste avere riscontrato qualche difficoltà in più nell'ultimo periodo. Dovrete cercare di tenere maggiormente sotto controllo il vostro benessere. Cercate di essere più prudenti e non sottovalutare quello che vi accade. Non siete più disposti ad accontentarvi.

Sagittario: lunedì 21 ottobre, gli astri saranno in buon aspetto per voi.

Potrete riuscire a risolvere delle problematiche che da tempo stavate portando avanti. Se siete in attesa di qualche risposta, ora potrete finalmente riuscire a trovare uno spiraglio in più per realizzare i vostri desideri.

Capricorno: non avete più voglia di stare dietro a persone che vi fanno perdere solo tempo. Il vostro atteggiamento non sarà più tollerante come una volta. Al vostro fianco avete bisogno di persone decise e determinate, che sappiano ciò che realmente vogliono. Se qualcuno vi ha deluso in passato, adesso potreste decidere di allontanarlo definitivamente.

Acquario: per i nati sotto il vostro segno zodiacale non sarà facile mantenere la calma. Siete parecchio agitati e nervosi in questo particolare periodo. Non riuscite a sentirvi pienamente appagati e vorreste riuscire a gestire la vostra vita in maniera completamente diversa. Vi sarà utile riflettere e tentare di trovare qualche risposta.

Pesci: la giornata di lunedì 21 ottobre sarà molto positiva per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se provate interesse verso una persona, non esitate a dimostrarlo. Approfittate di questo periodo per prendere decisioni importanti.